Linde Gabelstapler sofort verfügbar – GSZ erweitert Premium-Gebrauchtgeräte für DACH

GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH erweitert ihr Angebot an sofort verfügbaren gebrauchten Linde Gabelstaplern und bietet Unternehmen in der DACH-Region eine wirtschaftliche Alternative zum Neukauf.

Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH reagiert auf den anhaltenden Bedarf der Intralogistik nach sofort einsatzfähigen Premium-Fahrzeugen mit einer signifikanten Aufstockung ihres Bestands an gebrauchten Linde Gabelstaplern. An den Standorten Dußlingen, Neu-Ulm und Erkrath bietet das Unternehmen ab sofort Zugriff auf über 100 werkstattgeprüfte Modelle des Marktführers – vom wendigen Elektrostapler bis zum leistungsstarken Dieselstapler. Die Geschäftsführer Erich Janusch und Max Haneder positionieren dieses Angebot als wirtschaftliche Alternative zum Neukauf, die Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Unabhängigkeit von langen Lieferzeiten garantiert und gleichzeitig Investitionsbudgets schont.

(Dußlingen, 23.12.2025) – In der materialverarbeitenden Industrie und im Handel gilt die Marke Linde Material Handling als Synonym für Langlebigkeit und ergonomische Bedienung. Für viele mittelständische Unternehmen stellen jedoch die hohen Anschaffungskosten und Lieferfristen für Neugeräte eine betriebswirtschaftliche Hürde dar. Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH schließt diese Lücke durch ein spezialisiertes Angebot an generalüberholten Linde Gabelstaplern, die technisch und optisch aufbereitet für den sofortigen Einsatz bereitstehen.

Qualitätssicherung bei gebrauchten Linde Staplern Der Handel mit gebrauchten Premium-Geräten erfordert vertrauensbildende Maßnahmen. Jedes Fahrzeug durchläuft in den Fachwerkstätten der GSZ einen strengen Prüfprozess gemäß FEM 4.004 (ehemals UVV). Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Kernkomponenten, die einen Linde Gabelstapler auszeichnen: der Hydrostatik bei Verbrennungsmotoren und der Batteriekapazität bei Elektrostaplern.

„Ein gebrauchter Linde Stapler verliert, bei fachgerechter Wartung, kaum an Leistungsfähigkeit. Unser Ziel ist es, Kunden die bewährte Technologie zu einem Bruchteil des Neupreises zugänglich zu machen – und das ohne Wartezeit“, erklärt die Geschäftsführung. Das Portfolio umfasst dabei gängige Baureihen wie die E-Serie (Elektro-Frontstapler) für den emissionsfreien Inneneinsatz sowie die H-Serie (Diesel/Treibgas) für den robusten Außeneinsatz.

Wirtschaftlichkeit und Flexibilität Neben dem reinen Abverkauf integriert die GSZ die Linde Gabelstapler auch in ihre flexiblen Mietkonzepte. Dies ermöglicht Unternehmen, Auftragsspitzen kurzfristig abzudecken, ohne Kapital langfristig zu binden. Durch das dichte Standortnetzwerk mit Niederlassungen in Baden-Württemberg, Bayern, NRW sowie in Österreich (Vorchdorf) und der Schweiz (Rotkreuz) gewährleistet der Händler zudem kurze Transportwege und eine schnelle Ersatzteilversorgung.

Kunden, die einen Linde Gabelstapler kaufen möchten, profitieren zudem von maßgeschneiderten Finanzierungsoptionen und der Möglichkeit, Altgeräte in Zahlung zu geben. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz festigt die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH ihre Position als einer der größten markenunabhängigen Anbieter für Flurförderzeuge im deutschsprachigen Raum.

Pressekontakt

GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH

Herr Erich Janusch

Untere Breite 10, 72144 Dußlingen Deutschland

Telefon: +49 (0) 7072 600 4 100

E-Mail: info@gabelstapler-zentrum.de

Web: gabelstapler-zentrum.de

Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH ist ein spezialisiertes Handels- und Serviceunternehmen für Flurförderzeuge und Lagertechnik. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung am Markt bietet das Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum aus Verkauf, Vermietung, Service und Ankauf. Das Angebot reicht von handgeführten Hubwagen bis hin zu Schwerlaststaplern und umfasst sowohl geprüfte Gebrauchtgeräte führender Marken als auch Neufahrzeuge des Herstellers Heli. Mit Hauptsitz in Dußlingen und weiteren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht die GSZ für Kundennähe und schnelle Reaktionszeiten im gesamten DACH-Raum.

