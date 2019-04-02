  • Über 100 verschiedene Vakuumbeutel für Lebensmittel sofort ab Lager verfügbar

    Ein breites Sortiment an Vakuumbeuteln ermöglicht flexible Lösungen für die Lebensmittelverpackung.

    Mit über 100 unterschiedlichen Formaten bietet der etablierte Anbieter von Verpackungslösungen eine beeindruckende Auswahl an Vakuumbeutel für Lebensmittel, die direkt ab Lager verfügbar sind. Die sofortige Lieferfähigkeit dieser Produkte ermöglicht Lebensmittelbetrieben, Metzgereien und Feinkostherstellern eine effiziente und hygienische Verpackung ihrer Erzeugnisse.

    Die Vakuumbeutel Lebensmittel sind in verschiedenen Stärken, Abmessungen und Ausführungen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen im täglichen Produktions- und Verpackungsbetrieb gerecht zu werden. Das Lagerprogramm umfasst unter anderem glatte Vakuumbeutel, strukturierte Vakuumbeutel für Kammergeräte sowie koch- und gefrierfeste Varianten.

    Durch die konsequente Bevorratung der gängigsten Größen sind kurze Lieferzeiten gewährleistet. Die angebotenen Beutel zeichnen sich durch hohe Transparenz, stabile Schweißnähte und eine zuverlässige Barriereeigenschaft gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit aus. Dadurch bleibt die Qualität der verpackten Lebensmittel erhalten, während die Haltbarkeit deutlich verlängert wird.

    Die Auswahl an Formaten reicht von kleinen Beuteln für Einzelportionen bis hin zu großvolumigen Ausführungen für Gastronomie und Großküchen. Anwender profitieren von der Möglichkeit, bedarfsgerecht und ohne Mindestbestellmengen auf ein breit gefächertes Standardprogramm zurückgreifen zu können.

    Professionelle Beratung zur Auswahl passender Beuteltypen sowie Informationen zu individuellen Sonderanfertigungen ergänzen das Serviceangebot. Das Unternehmen unterstützt seine Kundschaft damit nicht nur bei der Auswahl, sondern auch bei der Optimierung ihrer Verpackungsprozesse.

    Weitere Informationen zum gesamten Sortiment und weiterführende Beratungsmöglichkeiten bietet die FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen
    Herr Michael Felzmann
    Jaxstraße 7
    4020 Linz
    Österreich

    fon ..: +43 / 0732 / 651271 – 0
    fax ..: +43 / 0732 / 651271 – 33
    web ..: https://www.felzmann.at/
    email : office@felzmann.at

    Die Firma FELZMANN wurde im Jahr 1953 in Linz gegründet. FELZMANN ist Ihr Experte Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen.

    Wir sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für die Herstellung von Verpackungen nach Maß. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung und kreieren mit Ihnen die gewünschten Kartonagen und Tragetaschen. Fachgerecht werden wir Sie über unser umfangreiches Produktsortiment, wie beispielsweise Pizzakartons, Tortenkartons, jede Art von Papieren, verschiedenste Tragetaschen, Beutel wie Flachbeutel oder Warmhaltebeutel aus unserem Standardprogramm und Verpackungen und Verpackungs-Hilfsstoffen jeder Art informieren.

    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

