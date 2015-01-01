Effiziente WC-Lüftung mit Einrohrsystem: Geräuscharm, platzsparend und wartungsfreundlich

Einrohrsysteme ermöglichen eine leise und leistungsstarke Belüftung – ideal für moderne Sanitärbereiche.

Moderne Sanitärbereiche stellen hohe Anforderungen an Lüftungssysteme – insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz, Geräuscharmut und einfache Installation. In diesem Kontext haben sich Lösungen mit Einrohrsystem als besonders praktikabel erwiesen. Der Einsatz eines WC Lüfter mit Einrohrtechnik bietet zahlreiche Vorteile für Planer, Installateure und Gebäudebetreiber.

Das Prinzip des Einrohrsystems basiert auf einer zentralen Abluftführung, an die mehrere Räume angeschlossen werden können. Dadurch reduziert sich der Installationsaufwand deutlich, während gleichzeitig eine konstante Luftzirkulation gewährleistet wird. Die WC-Lüfter von LIMODOR zeichnen sich durch ihre besonders leise Betriebsweise aus, was sie für den Einsatz in Wohngebäuden, Hotels und öffentlichen Einrichtungen prädestiniert.

Ein weiterer Vorteil liegt in der montagefreundlichen Konstruktion. Die kompakten Lüftereinheiten lassen sich flexibel in Wand oder Decke integrieren und sind für den Neubau ebenso geeignet wie für Sanierungsprojekte. Die modulare Bauweise ermöglicht zudem eine einfache Wartung und Nachrüstung – ohne Eingriffe in die Bausubstanz.

Technisch überzeugen die Geräte mit langlebigen Motoren, energieeffizienter Steuerung und bedarfsgerechter Regelung. Durch den kontinuierlichen Luftaustausch wird nicht nur die Luftqualität verbessert, sondern auch die Bausubstanz vor Feuchtigkeit geschützt. In Kombination mit zeitgemäßen Steuerlösungen wie Feuchte- oder Präsenzsensoren lassen sich die Systeme optimal an individuelle Nutzungsprofile anpassen.

Der Einsatz eines Einrohrsystems mit speziell entwickelten WC-Lüftern stellt somit eine robuste, effiziente und zukunftssichere Lösung dar – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Weitere Informationen finden sich auf der Website der LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co KG.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co KG

Herr Rudolf Haase

Paschinger Straße 56

4060 LEONDING Postfach 66

Österreich

fon ..: +43 57556-0

fax ..: +43 575566-3

web ..: https://www.limodor.com

email : office@limodor.com

Wir sind IHR Lüftungsgeräte Hersteller und bieten alles, was das Lüftungsherz begehrt.

LIMODOR bietet eine große Bandbreite an Systemlösungen und einfachen Komponenten für alle Anforderungen im Bereich der Wohnungslüftung. Die Qualität von Limodor schlägt sich beispielsweise in der Limodor Einrohrlüftung nieder, ein Powerhouse mit platzsparendem Einbau und hoher Leistungsfähigkeit. Zudem lässt sich die gesamte Wohnraumlüftung zentral oder dezentral umsetzen.

Unsere effizienten und kostensparenden Systeme entlüften im Sommer und erhalten zusätzlich Wärme im Winter. Durch den Einsatz einer Wärmepumpe von Limodor lässt sich die Wärme der Abluft für die Warmwasseraufbereitung nachhaltig und kostensparend verwenden. All das und noch viel mehr finden Sie bei Ihrem Hersteller für Lüftungsgeräte und Hersteller für Entlüftungsgeräte.

Pressekontakt:

LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co KG

Herr Rudolf Haase

Paschinger Straße 56

4060 LEONDING Postfach 66

fon ..: +43 57556-0

web ..: https://www.limodor.com

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Flexible Förderspiralen ermöglichen schonende und effiziente Schüttgut-Handhabung Über 100 verschiedene Vakuumbeutel für Lebensmittel sofort ab Lager verfügbar