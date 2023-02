REVEN ist Ihr Spezialist für effektive und effiziente Lüftung

Die Firma REVEN ist Ihr Ansprechpartner für effiziente Lüftung in Gastronomie und Industrie.

Rentschler REVEN – als bekanntes Unternehmen der Branche empfehlen wir uns den Kunden als Spezialist für schadstofffreie Luft. Unter diesem Anspruch bieten wir Ihnen innovative Lösungen für die Lebensmittel- und verarbeitende Industrie an. Unsere Luftreiniger entsprechen dabei dem aktuellsten Stand und erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. In dieser Hinsicht wollen wir nicht nur heute, sondern auch in Zukunft Maßstäbe setzen.

REVEN – ein innovatives Unternehmen mit Tradition

Unsere Firma blickt auf eine bis ins Jahr 1905 reichende Tradition zurück. Gegründet als Flaschnerei und Apparatebau, ist sie in den letzten Jahrzehnten vom einfachen Handwerksbetrieb zum modernen Industrieunternehmen aufgestiegen. Die erzielten Erfolge von REVEN sprechen mittlerweile für sich. Schon vor über 20 Jahren erhielt die Firma ihr erstes Patent. Damals für einzelne Bauteile des X-CYCLONE-Abscheiders, dem bis zur 5. Produktgeneration der eingetragenen Marke X-CYCLONE weitere Patenturkunden folgten. Heute können wir unseren Kunden mit Stolz garantieren, dass die Abscheider von REVEN 99,999 Prozent schädlicher Aerosole, Dämpfe und Feinstaubpartikel absorbieren. Dafür hat uns Baden Württemberg 2013 den Innovationspreis des Landes verliehen. Hiervon angespornt, bemühen wir uns auch weiterhin, bestmögliche Lösungen zu finden. Heute bieten wir unsere Lüftungstechnik nach Standard 4.0 an.

Lüftungstechnik für Küchen und Lebensmittelindustrie

Einen Schwerpunkt in unserer Produktpalette bilden Lüfter beziehungsweise Luftreiniger für Großküchen und Betriebe der Lebensmittelindustrie. Egal, ob es sich dabei um einzelne Küchenhauben, individuell regelbare Lüftungsdecken oder um Kanalfilter für die Abluftnachbehandlung handelt: Alle Produkte der Marke X-CYCLONE sind der DIN 16282 entsprechend gefertigt und werden von uns passgenau eingesetzt. Das heißt, egal wie Ihre räumlichen und baulichen Gegebenheiten auch sein mögen – wir messen aus und finden die optimale Lösung. Außerdem können Sie sich darauf verlassen, dass alle Lüfter höchsten Anforderungen genügen. Sie sind aus Edelstahl hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Lüftungsgeräte, Absauganlagen und Abscheider für die Industrie

Einen weiteren Schwerpunkt deckt REVEN mit der Produktion von Lüftungsgeräten für die Industrie ab. Wie im Küchenbereich legen wir hier Wert auf Qualitätsprodukte und passen uns bei deren Bau den örtlichen Bedingungen unserer Kunden an. Alle angebotenen Lüfter tragen auch in diesem Bereich die geschützte Markenbezeichnung X-CYCLONE. So zum Beispiel:

– Der Ölnebelabscheider, mit dem Sie die Abluft von Werkzeugmaschinen bei niedrigem Energieverbrauch umweltfreundlich entfernen können,

– das mobile Absaugegerät für Rauch, Staub und Gas sowie

– der Kanalfilter für die Vor- und Zentralabsaugung verunreinigter Luft.

REVEN auf Messen, bei Vorträgen und in Workshops kennenlernen

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten sowie angewandten Technologien? Dann besuchen Sie uns einfach bei einer Messe. Auf den Großen ihrer Art präsentieren wir uns gewöhnlich im Verbund mit der SCHAKO-Group. Auf kleineren beziehungsweise regionalen Ausstellungen dagegen finden Sie uns am separaten Stand. Für interessierte und verantwortliche Techniker bieten wir außerdem externe Vorträge und Seminare sowie Schulungen am Firmensitz an. Darüber hinaus erhalten Sie in Workshops die Gelegenheit, unsere Lüftungsprodukte in der Praxis zu erleben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rentschler REVEN GmbH

Herr Sven Rentschler

Ludwigstraße 16-18

74372 Sersheim

Deutschland

fon ..: 07042 3730

web ..: https://www.reven.de/

email : info2023@reven.de

Dank unserer effektiven und effizienten Lösungen rund um die saubere Raumluft und gesunde Arbeitsumgebung haben Sie mit uns Ihren Spezialisten gefunden. Wir von REVEN sind Ihr idealer Partner, wenn es darum geht, individuelle Lösungen für Ihre baulichen und räumlichen Anforderungen zu finden. Mit wissenschaftlichen Methoden ist die Funktionalität unserer Produkte über viele Jahre hinweg nachgewiesen.

