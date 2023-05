Gut aufgestellt für den Gästeansturm: Ausbildungsprogramm für Housekeeping digitalisiert

Gründerin der Housekeeping Akademie Mareike Reis setzt zusätzlich auch auf Online-Weiterbildungsangebote. Hoteliers profitieren somit durch hohe Flexibilität, da die Inhalte jederzeit verfügbar sind.

Digitalisierte Angebote bieten eine hilfreiche Alternative für Hoteliers – auch im Housekeeping: „Die Idee, unser ‚Housekeeping-Evolution-Programm‘ zu digitalisieren, entstand während der Corona-Pandemie. Doch die Herausforderungen in Bezug auf Aus- und Weiterbildungen im Housekeeping sind nicht wirklich weniger geworden. Wir brauchen in der Branche flexible Lösungen, die am Ende des Tages außerdem unsere Mitarbeitenden motivieren“, so Mareike Reis, Gründerin der Housekeeping-Akademie.

Das „Housekeeping Evolution Programm“ der Housekeeping Akademie ist ein Online-Lehrgang, bei der angehende oder stellvertretende Housekeeping Manager sowie die Housekeeping-Leitung selbst die Möglichkeit haben, sich praxisnah und ortsunabhängig jederzeit umfangreich weiterbilden zu können. Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch persönlich durch erfahrene Housekeeping-Expertinnen betreut.

Der Kurs umfasst nicht nur eine Bestandsaufnahme im eigenen Hotelbetrieb, sondern hilft vor allem Standards zu definieren, Prozesse zu reflektieren, Themen rund um das Führen der Teams aufzugreifen, Aufgaben zu definieren und zu verteilen, aktuelles Fachwissen zu vermitteln sowie ein individuelles, eigenes Qualitätshandbuch zu erstellen. Anja Wilhelm, Kursleiterin bei der Housekeeping Akademie, fügt hinzu: „Unser Programm bietet allen Hotelmanagern eine perfekte Chance, das Housekeeping-Team in einem besonderen Rahmen fit zu machen. Trotz der Digitalisierung von ‚Housekeeping Evolution‘ müssen die Beteiligten den Weg nicht allein gehen. Wir führen die teilnehmenden Housekeeping-Mitarbeiter projektorientiert durch die Abteilung und behandeln gezielt die wichtigsten Housekeeping-Themen. Dabei zeigen wir auch auf, welche Optionen es für die unterschiedlichsten Anforderungen gibt.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine fachkompetente Anleitung, adaptierbar auf die jeweiligen Bedürfnisse der Betriebe. Dabei sorgt Mareike Reis mit ihrem Team für einen ergebnisorientierten Rahmen anhand strukturierter Aufgaben, Frage- und Hilfestellungen. Mit ihrem Expertenwissen sorgt sie somit für langfristige Qualitätssteigerung sowie für eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Nach erfolgreich abgeschlossenem Kurs wird ein Zertifikat ausgestellt. Zudem sind die Housekeeping-Teams somit gut auf die kommende Saison vorbereitet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Housekeeping Akademie

Frau Mareike Reis

Mühleweg 2

79787 Lauchringen

Deutschland

fon ..: +49 7741 640 81 75

web ..: http://www.housekeepingakademie.com

email : office@housekeepingakademie.com

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf eine langjährige Erfahrung im Housekeeping in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an vier Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen. Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring. Darüber hinaus ist Mareike Reis mit ihrem Team von mehreren Expertinnen regelmäßig vor Ort in den Hotels europaweit unterwegs, um Trainings on the Job, Interimseinsätze oder Beratungen durchzuführen.

www.housekeepingakademie.com



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Yoga erobert die Trainingsfläche: Der YOGA-Zirkel für Body & Mind