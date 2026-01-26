Gut aufgestellt für die Zukunft – die Versorgung der Patienten bei der Zahnklinik Saarland ist gesichert

Ein Gespenst geht um, genannt Fachkräftemangel, ergänzt und verstärkt durch die drohende Überalterung. Das betrifft nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die zahnärztliche Versorgung.

Dillingen, 26.01.2026 – Praxis Dr. Lamest – zuverlässige zahnärztliche Versorgung im Saarland

In keinem anderen Bundesland gehen die Menschen so selten zum Zahnarzt wie im Saarland. Das mag auch daran liegen, dass die zahnmedizinische Versorgung immer schwieriger wird. Es droht sogar eine Unterversorgung, denn wie der Präsident der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Saarland schon vor einiger Zeit erklärte, schlossen allein 2022 neun Zahnärzte ihre Praxen, im Folgejahr waren es sogar zehn. Eine der Hauptursachen: Nachwuchsmangel.

Viele Zahnärzte sind bereits über 65 und finden keine Nachfolger. Zu den Gründen gehören der demografische Wandel und die Tatsache, dass sich die wenigen Nachwuchs-Zahnärzte oft gegen eine eigene Praxis entscheiden. Die Patienten der Praxis Dr. Lamest müssen sich um ihre zahnmedizinische Versorgung jedoch keine Sorgen machen, denn hier ist man bestens aufgestellt und auf die Zukunft vorbereitet.

Praxis Dr. Lamest: Die führende Anlaufstelle für das Saarland und Luxemburg

Die Zahnklinik Saarland unter der Leitung von Dr. Lamest ist schon seit Jahren eine verlässliche und kompetente Anlaufstelle für die anspruchsvolle Zahnmedizin. Und das auch oder gerade in einer Zeit, in der die zahnärztliche Versorgung zunehmend in Schwierigkeiten gerät. Mit fünf Zahnärzten, 30 engagierten Mitarbeitenden, sechs modern ausgestatteten Behandlungszimmern, über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Implantologie sowie bislang mehr als 15.000 gesetzten Implantaten sichert die Praxis nachhaltig die zahnmedizinische Versorgung für die Menschen in der Region. Die hohe Patientenzufriedenheit von 100 Prozent spricht hier eine eindeutige Sprache.

Die Praxis Dr. Lamest im Porträt

Mit fünf Fachzahnärzten deckt die Klinik sämtliche relevanten Bereiche ab: von der Implantologie über die Parodontologie bis hin zur Endodontie (Wurzelkanalbehandlung). Jeder Zahnarzt hat sich auf ein Fachgebiet spezialisiert und bringt sowohl fundierte Kenntnisse als auch langjährige Praxis mit.

Patienten profitieren dadurch von kurzen Wegen, interdisziplinären und hochmodernen Behandlungstechniken sowie einer persönlichen Betreuung auf höchstem Niveau, die sich auch explizit an Menschen mit Zahnarztangst richtet. Ob Dr. Christian Lamest, Fachzahnarzt für Oralchirurgie und Spezialist für Implantologie, die zertifizierte Endodontologin Dr. Anna Borys oder die Fachzahnärztin Irina Dederer, die ihr Staatsexamen mit „Sehr gut“ abschloss, die Kombination aus erfahrenen Spezialisten und motivierten jungen Nachwuchskräften sichert sowohl Kontinuität als auch Innovation.

Dazu kommt ein erfahrenes Team, das in den Bereichen Assistenz, Prophylaxe, Organisation und Hygiene für effiziente Abläufe, ein angenehmes Praxisambiente und höchste Aufmerksamkeit für die individuellen Bedürfnisse sorgt.

Für eine optimale Zahngesundheit von heute und morgen

Die Zahnklinik Saarland versteht sich nicht nur als lokale Fachzahnarzt-Praxis, sondern als regionale Kompetenzplattform für das Saarland und das angrenzende Luxemburg. Sie sichert auch in Zukunft die zahnmedizinische Versorgung in der Region und nimmt auch noch neue Patienten auf. Interessierte können jederzeit einen Termin mit der Praxis vereinbaren.

https://www.zahnkliniksaarland.de/

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

