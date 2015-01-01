  • Der Koloss von Rhodos – Ein antikes Weltwunder kehrt in die Öffentlichkeit zurück

    Der Koloss von Rhodos und die insgesamt sieben Weltwunder der Antike: Gewidmet war diese kolossale Bronzestue dem Sonnengott Helios

    BildDie Geschichte des Koloss von Rhodos

    Die legendäre Geschichte des Koloss von Rhodos >>, eines der sieben Weltwunder der Antike, erhält neues Leben. Die mythische Bronzestatue, die vor über 2.300 Jahren dem Sonnengott Helios >> gewidmet wurde, steht nun erneut im Rampenlicht – diesmal als Symbol für kulturelle Erinnerung und die Kraft der antiken Mythologie.

    Wann wurde der Koloss von Rhodos erbaut und wie lange stand er?

    Der Koloss, erbaut zwischen 304 und 292 v. Chr. unter der Leitung des Bildhauers Chares aus Lindos, war eine Meisterleistung der griechischen Kunst und Technik. Mit einer Höhe von etwa 30 bis 35 Metern war er ein beeindruckendes Zeugnis der Stärke und Einheit der rhodischen Bevölkerung. Er galt als Symbol der Freiheit und wurde nach dem Sieg über den Diadochenherrscher Demetrios Poliorketes errichtet.

    Trotz seines monumentalen Rufs stand der Koloss nur 66 Jahre – zerstört durch ein Erdbeben im Jahr 226 v. Chr. Die Überreste wurden von den Arabern im 7. Jahrhundert nach der Eroberung der Insel abtransportiert und als Altmetall verkauft. Seitdem gibt es keine archäologischen Funde, doch die Legende lebt weiter – insbesondere die oft dargestellte, aber historisch unwahrscheinliche Vorstellung, dass er mit gespreizten Beinen über der Hafeneinfahrt stand.

    Neue Forschungen und historische Analysen deuten darauf hin, dass der Koloss oberhalb der antiken Stadt auf dem Akropolis-Hügel (Monte Smith) stand – nahe dem Helios-Heiligtum und dem Stadion. Diese Position hätte ihn weithin sichtbar gemacht und war konsistent mit antiken Gepflogenheiten.

    Die Wiederbelebung des Koloss-Themas findet auch in der Gegenwart statt: Bereits 2000 und erneut 2015 wurden Pläne für einen Nachbau diskutiert, darunter ein 150 Meter hoher Museumskoloss in Rhodos. Obwohl diese Projekte bislang nicht realisiert wurden – unter anderem aufgrund von Widerständen des griechischen Kulturministeriums – bleibt der Koloss ein zentrales Symbol der griechischen Kulturgeschichte.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Griechische Mythologie und Antike (Privat)
    Herr Holger Fischer
    Compesmühlenweg 129
    41065 Mönchengladbach
    Deutschland

    fon ..: +491776732819
    web ..: https://www.mythologie-antike.com/
    email : webmaster@info-allerlei.de

    Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit Antike, der Schwerpunkt liegt dabei auf der griechischen Mythologie.

    Pressekontakt:

    Griechische Mythologie und Antike (Privat)
    Herr Holger Fischer
    Compesmühlenweg 129
    41065 Mönchengladbach

    fon ..: +491776732819
    web ..: https://www.mythologie-antike.com/
    email : webmaster@info-allerlei.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Zurück zu den Wurzeln bei Lorenz Kaminbau: Ein Familienbetrieb kehrt nach Schönaich zurück
      Nach mehr als 20 Jahren ist der traditionelle Handwerksbetrieb für Ofen- und Luftheizungsbau Lorenz nach Schönaich zurückgekehrt....

    2. Die Rohstoffmesse München kehrt zurück!
      In München bietet sich dieses Jahr für Privatanleger am 3. und 4. Oktober wieder die Chance, in direkten Kontakt mit den CEOs zahlreicher Minenfirmen zu treten....

    3. Traditionsmarke Käthchen Bier kehrt zurück
      Erfolgreiches Revival einer Heilbronner Ikone...

    4. Japan kehrt zur Atomkraft zurück
      Lange war die Kernkraft unbeliebt in Japan, doch die Zeiten haben sich geändert....

    5. Gold kehrt in den Bullenmarkt zurück
      Gold hat kein leichtes Halbjahr hinter sich, aber die Fundamentaldaten sind stark und vieles spricht für höhere Goldpreise....

    6. North Island kehrt in Familienbesitz zurück
      North Island, das exklusive Inselresort der Seychellen mit nur 11 Villen und besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit und Barfußluxus, gibt seine Rückkehr in den unabhängigen Familienbesitz bekannt....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.