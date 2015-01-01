  • Phobie – Von der griechischen Mythologie bis zur modernen Psychologie

    Von der Antike in die Moderne: Phobos in der griechischen Mythologie ist der Dämon der Furcht, daraus wurde der moderne Begriff Phobie

    BildDer Dämon der Furcht im Rampenlicht

    Was ist eine Phobie? Ein Begriff, der in der Alltagssprache oft als Synonym für starke Angst verwendet wird, hat tiefgreifende Wurzeln in der griechischen Mythologie. Die moderne psychologische Bezeichnung „Phobie“ leitet sich direkt vom griechischen Dämon Phobos >> ab, der als personifizierte Furcht und panische Angst zu verstehen ist. Laut der antiken Überlieferung war Phobos der Sohn des Kriegsgottes Ares und der Göttin der Liebe, Aphrodite, und begleitete seinen Vater in die Schlacht – nicht als Kämpfer, sondern als Auslöser von Schrecken und Flucht.

    Phobos in der Mythologie

    In der Mythologie repräsentiert Phobos nicht nur die emotionale Reaktion auf Gefahr, sondern wird als aktiver, dynamischer Faktor in Schlachten beschrieben, der kollektive Angst verbreitet und die Reihen der Kämpfer ins Chaos stürzt. Diese mythische Vorstellung findet eine überraschende Parallele in der heutigen Psychologie: Phobien sind heute als psychische Störungen definiert, die durch exzessive, unbegründete Angst vor konkreten Objekten, Situationen oder Räumen gekennzeichnet sind – wie beispielsweise Arachnophobie >> (Spinnenangst) oder Agoraphobie (Angst vor Menschenmengen).

    Antike und Moderne

    Die Verbindung zwischen dem antiken Dämon und dem modernen Begriff zeigt, wie tief die menschliche Erfahrung von Angst in Sprache und Kultur verwurzelt ist. Während Phobos in der Mythologie die kollektive Panik im Krieg symbolisiert, wird heute die Phobie als individuelle psychische Herausforderung verstanden – mit therapeutischen Ansätzen wie kognitiv-verhaltenstherapeutischen Methoden, die darauf abzielen, die Kontrolle über die Angst zurückzugewinnen. Die Geschichte des Begriffs Phobie ist somit ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie antike Mythen bis in die moderne Wissenschaft und Sprache hineinwirken. Sie erinnern uns daran, dass Angst eine uralte menschliche Erfahrung ist – und dass wir sie nicht nur fürchten müssen, sondern auch verstehen und bewältigen können.

