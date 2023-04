Inselhüpfen auf allen griechischen Inselgruppen individuell planen

NEU: Exklusive Software zum Erstellen von Reisen wie Inselhüpfen und Rundreisen erspart die Sucherei in verschiedenen Buchungsportalen mit mehreren Ansprechpartnern, Zahlungswege sowie Nerven & Geld.

Die griechischen Inseln bieten eine Vielzahl von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, von der Entdeckung der einzigartigen Architektur bis hin zum Entspannen an den wunderschönen Stränden. Alle Inselgruppen zusammen bestehen aus tausenden von Inseln, von denen nur etwa 227 bewohnt sind, so dass es immer neue Orte zu entdecken gibt. Dafür bietet sich das Inselhüpfen besonders an.

Sehr beliebt ist das Inselhüpfen auf den Kykladen Inseln während Naturliebhaber eher die weniger bekannten Sporaden Inseln mit der Halbinsel Pilion (Pelion) bevorzugen.

Mykonos, Santorini, Paros und Naxos mit abseits gelegenen Inseln frei kombinieren

Die Inselhüpfen-Tour durch die Kykladen ist eine der beliebtesten Touren in Griechenland. Für alle, die sich auch hier von den Touristenströmen fernhalten und mehr persönliche Momente auf eher entspannten Inseln erleben möchten, bieten sich die kleinen oder westlichen Kykladen als Mix mit oder ohne die berühmten Inseln an. Hier können Reisende z.B. die ursprüngliche Schönheit der Inseln Folegandros oder Koufonisia genießen und die authentische griechische Lebensweise selbst miterleben. Abgelegene Strände, traditionelle Dörfer und unberührte Landschaften bieten eine entspannende Atmosphäre abseits des Trubels. Auch Aktivurlauber kommen auf ihre Kosten, zum Beispiel durch Wandern, Tauchen oder Schnorcheln. Einige der Inseln sind nur per Fähre oder Boot erreichbar, was dazu beiträgt, dass sie noch unberührter und authentischer sind.

Malerische Sporaden mit Drehorten für den bekannten Film Mamma Mia

Ebenfalls empfehlenswert ist eine Tour durch die Sporaden, einer weniger bekannten Inselgruppe in der Ägäis mit der bergigen Halbinsel Pilion (Pelion). Hier finden Reisende eine Mischung aus üppiger Vegetation, malerischen Buchten und kristallklarem Wasser. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten für Aktivitäten wie Wandern oder Segeln. Besonders sehenswert ist die Insel Alonnisos, die für ihr Meeresschutzgebiet bekannt ist, in dem sich eine Vielzahl von Meereslebewesen tummeln.

Einige Szenen des bekannten Films „Mamma Mia“ wurden tatsächlich auf den Sporaden-Inseln gedreht, insbesondere auf der Insel Skiathos. Es gibt sogar eine Tour, die sich speziell den Drehorten des Films widmet und Fans die Möglichkeit bietet, die Schauplätze des Films zu besuchen.

Inselhüpfen nach eigenen Bedürfnissen planen – Bei einem erfahrenen Experten als Koordinator

Beim Spezialisten für Griechenland Reisen können Kunden Ihr Inselhüpfen, übrigens auf allen Inselgruppen in Griechenland, kostenfrei in der exklusiven Software des Unternehmens flexibel nach persönlichen Vorlieben planen. So können Inseln oder Regionen sowie Zimmerkategorien und die jeweilige Aufenthaltsdauer nach eigenen Bedürfnissen bestimmt werden. Dabei steht ein erfahrener Experte als Ansprechpartner mit Tipps für Hotels und Regionen beratend zur Seite.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden das perfekte Reiseerlebnis zu bieten,“ sagt Inhaber Dimitrios Zachos. „Bei uns zu buchen, erspart die zeitaufwendige sowie nervenaufreibende Sucherei in unterschiedlichen Portalen für Hotels, Flüge Fähren und Transfers.“ Zudem hat man unterschiedliche Ansprechpartner und Zahlungsvorgänge. „Denn schon bei kurzfristigen Planänderungen von Flügen oder Fähren kann das ohne einen erfahrenen Koordinator teuer werden,“ möchte der Spezialist darauf hinzuweisen.

Weitere Informationen zu Inselhüpfen Griechenland Reisen finden Sie auf der Website griechenlandabc.de oder kontaktieren Sie das Team unter info@griechenlandabc.de.

