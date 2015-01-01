Halloween 2026 in Schleswig-Holstein: vb30 in Boostedt kündigt „Grimms Albtraum“ als neues Jahresthema an

Kostenlos, ehrenamtlich, professionell produziert: Das bekannte Halloween-Haus vb30 bei Neumünster macht 2026 aus Grimms Märchen immersiven Horror “ und spielt erstmals an zwei Abenden.

Was passiert, wenn Schneewittchen hinter den sieben Bergen gar nicht so sicher ist? Wenn Hänsel und Gretel ein Geheimnis haben? Und was haben der Rattenfänger von Hameln und der Gevatter Tod gemeinsam?

Am 30. und 31. Oktober 2026 öffnet vb30 – Das Halloween Haus in Boostedt bei Neumünster zum achten Mal seine Pforten “ erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Jeweils von 17:30 bis 21:00 Uhr verwandelt sich das Haus im Vossbarg 30 in Boostedt (Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg) unter dem Motto „Grimms Albtraum“ in einen begehbaren Gruselrundgang. Der Eintritt zur Halloween-Horror-Attraiktion ist wie jedes Jahr kostenlos.

Erwartet werden dunkle Neuinterpretationen klassischer Grimm-Märchen “ erzählt als zusammenhängende professionell inszenierte Horror-Geschichte mit Live-Darstellern, Animatronics, ausgeklügeltem Licht- und Sounddesign und immersiven Elementen, die das Publikum aktiv in die Handlung einbeziehen.

Hinter vb30 steht die Familie Kläffling aus Boostedt. Was 2019 mit einer Kürbisgirlande begann, ist über die Jahre zu einer aufwendig produzierten Halloween-Attraktion gewachsen, in die jährlich weit über 1.000 Arbeitsstunden fließen. Mehr als 25 Kubikmeter Dekoration in über 50 Kisten, ein Ensemble aus Live-Erschreckern und ein komplettes Produktionsteam aus Bühnenbauern, Kostümbildnern und Make-up-Artists stehen hinter dem Erlebnis. Initiator und kreativer Kopf Oliver Kläffling, der bereits als Lichtdesigner unter anderem für Musical-Produktionen arbeitete, entwickelt für jedes Jahr ein eigenständiges Story-Treatment mit Hintergrundgeschichten, Charakter-Designs und dramaturgischem Bogen.

„Grimms Märchen kennt jeder “ und genau das ist der Reiz“, sagt Oliver, Initiator von vb30. „Wir nehmen Geschichten, mit denen die Leute aufgewachsen sind, und stellen sie auf den Kopf. Wer bei uns durchgeht, wird seine Kindheitsmärchen anschließend mit anderen Augen sehen.“

Neben dem Hauptrundgang für Jugendliche und Erwachsene bietet die „Grusel-Wusel-Nacht“ eine gruselige, aber gewaltfreie Alternative für jüngere Gäste. Auf Eintrittsgelder verzichtet das Projekt bewusst.

„Wir wollen Boostedt etwas zurückgeben“, so Kläffling. „Halloween soll für jede Familie im Dorf zugänglich sein, unabhängig davon, was sie sich leisten kann oder will. Deshalb ist und bleibt vb30 kostenlos.“

Die bisherigen Jahresthemen “ darunter „Friedhof der Hexen“ (2022), „Fluch der Verdammten“ (2023), „Portal zur Hölle“ (2024) und „Baltic Horror Story“ (2025) mit sagenumwobenen Kreaturen der norddeutschen Küste “ haben vb30 in der Region als feste Halloween-Adresse etabliert. Mit „Grimms Albtraum“ setzt die Familie 2026 auf geliebte Geschichten aus der Kindheit und gibt ihnen einen unerwarteten, düsteren Dreh.

„Deine Märchen sind nicht so, wie Du denkst“ “ so lautet der Claim der diesjährigen Kampagne.

vb30 öffnet am 30. und 31. Oktober 2026 von jeweils 17:30 bis 21:00 Uhr am Vossbarg 30, 24598 Boostedt.

Weitere Informationen: https://vb30.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

vb30

Familie Kläffling

Vossbarg 30

24598 Boostedt

Deutschland

fon ..: +4915236778358

web ..: https://vb30.de

email : media@vb30.de

vb30 – Das Halloween Haus in Boostedt ist eine kostenlose, privat organisierte und überregional bekannte Halloween-Attraktion in Boostedt bei Neumünster (Schleswig-Holstein). Seit 2019 verwandelt die Familie Kläffling jährlich am 31. Oktober ihren Garten in einen immersiven Gruselrundgang mit wechselnden Jahresthemen, professioneller Technik und Live-Darstellern. Das Projekt versteht sich als ehrenamtliches Engagement und verbindet den Anspruch professioneller Horror-Unterhaltung mit dem Charakter eines Familienprojekts.

Pressekontakt:

vb30

Herr Familie Kläffling

Vossbarg 30

24598 Boostedt

fon ..: +4915236778358

email : media@vb30.de

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