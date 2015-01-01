  • Region Hannover auf internationalem Parkett: Webfilmland Productions mit vier Filmen in Cannes

    Die Filmfirma Webfilmland Productions aus Garbsen präsentiert vier Projekte in Cannes. Zwei Filme feiern ihre Premiere beim renommierten Marché du Film der Filmfestspiele.

    BildDie Produktionsfirma Webfilmland Productions aus Garbsen bei Hannover präsentiert bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes insgesamt vier Filmprojekte. Zwei Produktionen – „A Million Yard Stare“ und „Lakadbaggha 2: The Monkey Business“ – feiern dabei ihre Premiere im Marché du Film, dem offiziellen Filmmarkt der Filmfestspiele von Cannes.

    Zum diesjährigen Cannes-Slate des Unternehmens gehören außerdem der Kurzfilm „(Nicht) Mehr Wir“ sowie der mehrfach international ausgezeichnete Psychothriller „Soch: A Perception“.

    „A Million Yard Stare“ von Regisseur Ravi Gautam erzählt die Geschichte eines ukrainischen Jungen, der nach den Erlebnissen des Krieges verstummt, während seine Mutter versucht, ihm durch Kunst und Zirkusarbeit neuen Lebensmut zu geben. Produziert wurde das Projekt gemeinsam mit ukrainischen Flüchtlingsfamilien, Künstlern aus Niedersachsen sowie dem Garbsener Zirkusverein „Träumer, Tänzer und Artisten e.V.“.

    Die Filmmusik stammt von der ukrainischen Sängerin und Komponistin Viktoria Leléka, die aktuell die Ukraine beim Eurovision Song Contest in Wien vertritt.

    Die Produktion entstand teilweise in Garbsen und wurde unter anderem vom Kulturbüro der Stadt Garbsen unterstützt. Nach Angaben der Produktion wirkten mehr als 100 Geflüchtete am Projekt mit.

    Mit „Lakadbaggha 2: The Monkey Business“ präsentiert Webfilmland Productions zudem einen internationalen Actionthriller aus Indien. Der Film verbindet Martial-Arts-Action mit einer modernen Superhelden-Geschichte und greift erneut das Thema Tierschutz auf, das bereits den ersten Teil international bekannt machte.

    Für „Lakadbaggha 2“ übernimmt Webfilmland Productions die europäischen Sales-Rechte und präsentiert den Film internationalen Einkäufern und Vertriebspartnern in Cannes.

    Der Kurzfilm „(Nicht) Mehr Wir“ basiert auf einer Geschichte der Berliner Drehbuchautorin Rebecca Lara Müller, die gemeinsam mit Ravi Gautam Regie führte. Ebenfalls Teil des Cannes-Slates ist der Psychothriller „Soch: A Perception“, der bereits mehrere internationale Auszeichnungen gewonnen hat und auf Filmfestivals weltweit gezeigt wurde.

    Webfilmland Productions ist in diesem Jahr außerdem Teil von Creative Media Europe in Cannes und vertritt dort gemeinsam mit internationalen Partnern unabhängige europäische Filmproduktionen.

    Regisseur Ravi Gautam und Produzentin Jennifer Pengel sehen die Teilnahme in Cannes auch als Signal für den Filmstandort Niedersachsen: „Wir wollen zeigen, dass starke Geschichten überall entstehen können – auch in Garbsen.“
    https://webfilmland.com

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    WEBFILMLAND PRODUCTIONS
    Frau Jennfier Pengel
    Schwalbenweg 25
    30826 Garbsen
    Deutschland

    fon ..: 01729416644
    fax ..: 01729416644
    web ..: https://webfilmland.com
    email : info@webfilmland.com

    Webfilmland Productions steht für kreative Vision, hochwertige Bildsprache und filmische Qualität. Das Unternehmen produziert nicht nur Spiel- und Kurzfilme, sondern bietet auch Imagefilme, Kameraarbeit, Schnitt und Color Grading für Unternehmen, Institutionen und Kreativprojekte. Mit einem jungen, engagierten Team verkörpert Webfilmland authentisches, innovatives und professionelles Filmschaffen aus Niedersachsen.

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