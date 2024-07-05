  • BPAV-Mitgliederversammlung bestätigt und erweitert Vorstand

    Der Verband macht deutlich, dass die pharmazeutische Dienstleistung der Arzneimittelverblisterung dringender denn je benötigt wird.

    BildBerlin/Köln, 07.05.2026 – Der Verband hat bei seiner jährlichen Mitgliederversammlung gestern in Köln auch den Vorstand gewählt. Diese Wahl findet im zweijährigen Turnus statt. Zudem konnten neue Fördermitglieder begrüßt werden. Dem Blisterverband können sich alle Unternehmen anschließen, die maschinell hergestellte, qualitativ hochwertige und fotodokumentierte, individuelle (Schlauchbeutel-)blister gemäß Apothekenbetriebsordnung oder Arzneimittelgesetz produzieren oder dieses Verfahren – als fördernde Mitglieder – unterstützen.

    Seit 2009 als Interessenverband aktiv

    Der BPAV hat sich vor 17 Jahren gegründet. Die patientenindividuelle Arzneimittelverblisterung (PAV) hat seitdem viele Hürden genommen. In der Fläche verbindlich eingeführt ist sie hingegen immer noch nicht. Daran arbeitet der Verband weiter. Die Betonung liegt auf der pharmazeutischen Dienstleistungsgemeinschaft zwischen Apotheke und Blisterzentrum. Die versorgende Vor-Ort-Apotheke ist und bleibt die entscheidende Schnittstelle für die PAV. Im Rahmen der Tagung gab der Geschäftsführer der Blistersuisse interessante Einblicke in die PAV im Nachbarland. Die Inspiration wurde dankbar aufgenommen.

    Verstärkung im Vorstand

    Der BPAV-Vorstand wurde neu- bzw. wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurde der Vorsitzende, Erik Tenberken, Inhaber der verblisternden Birken-Apotheke in Köln. Ebenso seine Stellvertreterin, Dr. Inge Zöller, Geschäftsführende Gesellschafterin von multidos Hamburg. Das Amt des Finanzvorstands nimmt weiterhin René Meissner wahr. Er ist Inhaber der Cogipharm in Ottweiler/Saarland. Als Beisitzer wurde Dr. Christian Hensen, Gründer und Geschäftsführer der BlisterPHARM in Mönchengladbach bestätigt und neu in den Vorstand wurde Robin Jüngling gewählt. Er ist Co-Geschäftsführer des BlisterCenter Aschaffenburg.

    Qualität in der Versorgung, Entlastung in der Pflege

    „Unser Verband zeigt deutlich, dass die pharmazeutische Dienstleistung der Arzneimittelverblisterung dringender denn je benötigt wird. Wir nehmen wahr, dass die über Jahre kontinuierlich aufgebauten Netzwerke in die Politik Früchte tragen. Es ist ein weiterhin dickes Brett zu bohren für die patientenindividuelle Arzneimittelverblisterung, aber wir sind gemeinsam mit unseren Mitgliedern bereit, diese Aufgabe auch im wieder- beziehungsweise neu gewählten Vorstand anzupacken“, sagt Erik Tenberken.

    Er betont weiterhin, dass sich die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Versorgungsapotheker (BVVA) für eine dauerhafte und rechtlich eindeutige Lösung beim Thema Chargendokumentation mit Blick auf das E-Rezept auszahlt.

    „Diese Kooperation zeigt uns, dass wir in enger Abstimmung mit verlässlichen Partnern einiges für die Patientinnen und Patienten erreichen können“, beton Tenberken im Namen des gesamten Vorstands. Gerade hinsichtlich der Entwicklungen in der Pflege werde jede Unterstützung bei der Entlastung der Pflegenden gebraucht. Diese Erkenntnis setzt sich aus Sicht des BPAV mehr und mehr durch.

    _Pressemitteilung online: __blisterverband.de_

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    Bundesverband Patientenindividueller Arzneimittelverblisterer e.V.
    Herr Udo Sonnenberg
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    Deutschland

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    email : presse@blisterverband.de

    Der BPAV wurde Ende 2009 gegründet. Dem Verband gehören Unternehmen und seit 2024 öffentliche Apotheken an, die nach deutschem Recht, qualitativ hochwertige patientenindividuelle pharmazeutische Blister herstellen dürfen. Der BPAV setzt sich für eine bessere und nachhaltige pharmazeutische Versorgung der Menschen ein.

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    Bundesverband Patientenindividueller Arzneimittelverblisterer e.V.
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