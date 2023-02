Halskette & Collier – Online-Marktplatz

Halskette & Collier ist ein neuer Online-Marktplatz für kleine Schmuckhersteller und Schmuckanbieter mit individuellen, außergewöhnlichen und liebevoll gestalteten Schmuckstücken.

Unter www.halskette-collier.de entsteht ein Online-Marktplatz für Schmuckhändler.

Gewerblichen Anbieter von Halsketten und Colliers soll hier eine Plattform zur Verfügung gestellt werden, um Online im Kampf gegen die bekannten Online-Riesen zu bestehen, ohne in deren Verkaufsschienen gezwungen zu werden.

Entsprechend ist die Online-Präsenz nicht gedacht, um über einen weiteren Kanal Massenware durchzuschleusen, sondern richtet sich an kleine Anbieter oder Schmuckhersteller mit individuellen und ausgefallenen Angeboten.

Der Vorteil für den einzelnen Anbieter mit einem kleinen Sortiment besteht in der angestrebten Sichtbarkeit des Marktplatzes in den Suchmaschinen, die für einen Einzelkämpfer kaum zu erreichen ist.

Schmuckliebhaber werden – so die Hoffnung – zum Stöbern nach ausgefallenen und einzigartigen Artikeln den Marktplatz besuchen, um nicht von den häufig kaum zu unterscheidenden Massenangeboten bei den großen Verkaufsportalen erschlagen zu werden und um eine individuelle Note pflegen zu können.

Das Besondere, Außergewöhnliche, kleine Serien von liebevoll gestaltetem Schmuck können so vorbei an dem schrillen Massenvertrieb Sichtbarkeit und Wertschätzung erfahren.

Der Marktplatz wurde mit der Software von Shopware realisiert und wird weiter ausgebaut. Zur Zeit sind die Hauptkategorien im Bereich Ketten wie Platin, Gold, Silber oder Perlen angelegt.

Ansprechpartner, Verkäufer und Versender wird weiterhin der einzelne Händler sein.

Käufern sollen die üblichen Zahlungsarten je nach Präferenz des einzeln Händlers wie Paypal, Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Zahlung auf Rechnung zur Verfügung stehen.

Der Marktplatz selber ist ansprechend gestaltet und übersichtlich aufgebaut und stellt dem Kunden von heute das gewohnte professionelle Umfeld für seinen Einkauf.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bilden sie sich selber einen Eindruck unter:

www.halskette-collier.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Halskette & Collier

Herr Robert Fischer

Schleifgäßchen 11

53332 Bornheim

Deutschland

fon ..: 02227 9000119

web ..: http://www.halskette-collier.de

email : info@halskette-collier.de

