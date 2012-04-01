Haltung schlägt Inhalt – bei Stimmen wie bei Marken

Ein Stimmcoach und ein Markenexperte kommen unabhängig zur selben Erkenntnis: Wirkung entsteht nicht durch Inhalt, sondern durch gelebte Haltung – bei Stimmen ebenso wie bei Marken.

Wirkung entsteht selten dort, wo man sie zuerst vermutet. Nicht der Inhalt einer Botschaft entscheidet, ob sie ankommt, sondern die Art, wie sie transportiert wird – Haltung, Tempo, innere Verbindlichkeit. Zwei nahezu identische Botschaften wirken unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Überzeugung sie vorgetragen werden. Der Inhalt ist die Eintrittskarte, die Haltung dahinter entscheidet, ob jemand bleibt. Genau hier setzt der Wiener Stimm- und Auftrittscoach Stimmbaum an, dessen Podcast seit Jahren untersucht, warum manche Auftritte im Gedächtnis bleiben und andere verpuffen.

Zu Gast war kürzlich Marketing Experte und Keynote Speaker Thomas Daamen, der in seinem Vortrag über Markenführung und Markenstrategie von Love Brands „Gemeinsam – von Null auf Love Brand“ genau hier ansetzt. Was für Stimmbaum die Stimme ist, ist für Daamen die Organisation: Eine Love Brand entsteht nicht am Schreibtisch, sondern in der gelebten Haltung eines Unternehmens. Das schönste Strategiepapier besitze im Grunde jedes Marketingteam, so Daamen – den Unterschied mache die Motivation, die eine Marke trägt, nicht die der Markenverantwortlichen allein, sondern die der gesamten Organisation. Seine Legitimation dafür begründet er nüchtern: er sei kein Trainer, kein Coach, sondern Marketingdirektor mit zwei Jahrzehnten in Marketing, Vertrieb und Management.

Wie tragfähig das ist, zeigt Aperol in Deutschland: 2007 ein nahezu unbekanntes Produkt ohne Platz unter den Top 100, heute eine der erfolgreichsten Spirituosen des Landes – nicht vorrangig durch Kampagnenbudgets, sondern weil die Organisation ihre Haltung zur Marke lebte statt sie nur zu kommunizieren. Genau diese Bindung beschreibt das Konzept der Love Brands – einer Markentreue, die über reines Vertrauen hinausgeht.

„Eine Marke lebt nicht von der Lautstärke ihrer Kampagne, sondern von der Klarheit ihrer Haltung“, bringt er es auf den Punkt – eine Formel, die für Stimmen ebenso gilt wie für Marken.

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Thomas Daamen

Herr Thomas Daamen

Maria-Ward-Str. 20

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email : anfrage@thomas-daamen.de

Keynote Speaker Thomas Daamen ist ein renommierter Redner, Love Brand Builder und Marketing Director mit über 20 Jahren Erfahrung in der internationalen Konsumgüterindustrie und Unternehmenskommunikation.

In seiner Laufbahn war Thomas Daamen in leitenden Positionen im Marketing und Vertrieb internationaler Marken in Deutschland und Italien tätig. Diese langjährige Praxiserfahrung bildet die Grundlage seiner Vorträge, in denen er Themen wie Motivation, Entscheidung, Veränderung, Resilienz, Kundenverständnis und den konstruktiven Umgang mit Scheitern aufgreift. Als Keynote Speaker verbindet er strategisches Denken mit emotionaler Ansprache und praxisnahen Impulsen.

Sein Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihre Marke stärken, Teams motivieren oder Transformationsprozesse aktiv gestalten möchten. Der Fokus liegt auf emotionaler Markenidentität, Kreativität, Leadership und wirksamem Marketing – sowohl in der internen als auch in der externen Kommunikation.

Die Vorträge von Thomas Daamen zeichnen sich durch Praxisnähe, klare Botschaften und authentischen Humor aus. Als Redner gelingt es ihm, Menschen zu inspirieren, neue Perspektiven zu eröffnen und Veränderungen als Chance für nachhaltigen Erfolg zu begreifen.



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