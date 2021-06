Handbuch – Systemische Professionalität: Überblick über fast 40 Jahre Entwicklung am isb

Bernd Schmid führt die Leser in „Handbuch – Systemische Professionalität“ in die isb-Weise des Verstehens ein und erlaubt einen Einblick in die Prozesse der Organisation.

Dieses neue Buch gibt den Lesern einen Überblick über fast 40 Jahre Entwicklung am isb und führt in die isb-Weise des Verstehens und Umgehens mit Professionalität, Prozessen und Entwicklungen in Organisationen sowie in Fragen von Beratung und des Unternehmertums ein. Das Buch richtet sich in erster Linie an Professionelle, die Erfahrung im Bereich von Organisationen haben, die über eine gewisse Bildung im Umgang mit Rollen, Strukturen, Projekten und Märkten verfügen, sowie Verantwortung übernehmen und Dienstleistungen erbringen. Doch auch weniger erfahrene Leser können sich von den systemischen Ansätzen des isb faszinieren lassen und inspirierende Perspektiven für ihr weiteres Lernen erhalten.

In 12 konzentrierten, gut verständlichen Kapiteln werden in der Schrift „Handbuch – Systemische Professionalität“ von Bernd Schmid Betrachtungsweisen und Konzepte zusammen mit Schaubildern, Übersichten, Illustrationen und Beispielen behandelt. Die Leser können überraschende Erkenntnisse gewinnen oder sich bestätigt fühlen und schließlich ihre Art und Weise, Ideen für Change zu entwickeln, neu bewerten. Dieses Buch kann durch seine Inhalte im Praxisfeld Organisation helfen, Standpunkte, Dienstleistungen und Kulturvorstellungen auf den Prüfstand zu stellen und weiter zu entwickeln.

„Handbuch – Systemische Professionalität“ von Bernd Schmid ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29092-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

