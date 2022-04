HanseWerk: Die Energiewelt mitgestalten – Freie Ausbildungsplätze bei Schleswig-Holstein Netz!

HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz bietet Schulabgängern krisensichere Ausbildungsmöglichkeiten mit Zukunftsperspektive. Für 2022 sind noch Plätze frei.

In diesen Berufen können junge Menschen die Zukunft der Energiewelt mitgestalten. „Es wartet eine praxisorientierte Ausbildung“, verspricht unsere Ausbildungsleiterin Stefanie Giesing. „Die Auszubildenden lernen gemeinsam in Gruppen.“ Die Freude an der Arbeit und das Stärken der eigenen Fähigkeiten stehen im Fokus.

Ausbildungsstart im August 2022

Gesucht werden Realschulabgänger und Gymnasiasten, die Lust haben, einen Beitrag zur sicheren Energieversorgung in Schleswig-Holstein zu leisten. Als angehende Elektroniker/innen für Betriebstechnik erfahren die Azubis in der Rendsburger Ausbildungswerkstatt alles rund um die elektrische Montage und Installation von Energieleitungen und Maschinen. Die Ausbildung für Industriemechaniker/innen findet in Kiel statt. Mit ihren hier erworbenen Kompetenzen in der Herstellung und Instandhaltung von Anlagen erfüllen die zukünftigen Fachkräfte eine wichtige Aufgabe bei der Versorgung der Menschen mit Energie.

„Wir legen Wert auf eine abwechslungsreiche und qualitativ hochwertige Ausbildung“, sagt Stefanie Giesing. „Wer eine Portion Engagement mitbringt, hat nicht nur eine gute Übernahmeperspektive, sondern auch einen soliden Start ins Berufsleben geschafft.“

Teamarbeit trotz Pandemie

Die Auszubildenden bei HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz profitieren von einer 37-Stunden-Woche sowie einer guten Bezahlung. „In einer Einführungswoche lernen sich unsere Azubis kennen. Sie arbeiten hier unter Gleichgesinnten“, sagt Stefanie Giesing. Auch nach der Ausbildung unterstützt SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, die neuen Fachkräfte bei der Weiterbildung: von der Meisterqualifizierung, über Fachlehrgänge bis zum Studium.

Die Team-Arbeit kommt auch während der Corona-Pandemie nicht zu kurz. Mit entsprechenden Hygienekonzepten ermöglicht HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz seinen Azubis das Arbeiten in den Ausbildungswerkstätten.

Sie haben Nachwuchskräfte im Familien- und Bekanntenkreis? Wir freuen uns, wenn Sie uns als Arbeitgeber weiterempfehlen. Hier finden Sie mehr Informationen.

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen, wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas- oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie ihre 25 Standorte, über 600 Fahrzeuge sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 auf Klimaneutralität umstellen. Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

