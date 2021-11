Haushaltsauflösung in Hamburg und Umgebung mit klar schiff Altmann

Seit über 20 Jahren heißt es bei klar schiff „Mit voller Kraft voraus für Haushaltsauflösungen & Entrümpelungen“, von der kostenlosen Beratung bis zur nachhaltigen Verwertung.

Haushaltsauflösung bedeutet, dass ein bisher bewohnter Lebensraum aufgegeben und das gesamte Inventar ausgeräumt wird. Oft ist dies der Fall, wenn Menschen die Brücken hinter sich abbrechen um neue Wege zu gehen. Der bisherige Lebensmittelpunkt wird aufgelöst und die Wohnung oder das Haus wird geräumt. Die Entscheidung darüber, welche Gegenstände ins neue Leben mitgenommen werden und was man zurück lässt ist nicht immer leicht.

Weitere Infos über Haushaltsauflösungen gibt es auf der Seite:

https://www.klarschiff-hamburg.de/haushaltsaufloesung-hamburg.html

Seniorenumzug

Gerade für ältere Personen die sich räumlich verkleinern, um beispielsweise in ein Seniorenheim zu ziehen, ist die Räumung des langjährigen Zuhauses ein einschneidendes und sehr emotionales Erlebnis, das sie ohne professionelle Hilfe nicht realisieren können.

Nachlassauflösung

Speziell bei Haus- oder Wohnungsauflösungen im Sinne einer Nachlassauflösung, steht man als Angehöriger einer verstorbenen Person vor der Herausforderung, die Dinge eines ganzen Lebens zu sortieren und zu bewerten. Häufig ist eine Nachlassauflösung mit viel Arbeit und vor allem mit emotionalem Aufwand verbunden.

Professioneller Haushaltsauflöser

Hinter einer Haushaltsauflösung steckt daher meistens weit mehr, als das bloße Entrümpeln eines Raumes. Es geht nicht nur darum, ein Haus vom Dachboden bis zum Keller so schnell wie möglich von Möbeln anderen Wohnaccessoires zu befreien. Vielmehr geht es darum, Wertvolles von Unbrauchbarem zu unterscheiden und Intaktes aber nicht mehr Benötigtes einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. Hinzu kommt der umsichtige Umgang mit Andenken von ideellem Wert. Ein professioneller Haushaltsauflöser kann in diesen Situationen unterstützen und helfen, das gesamte Inventar zu sortieren und zu beurteilen und die Wohnung oder das Haus fachgerecht auszuräumen.

Besenreine Räumung

Im Rahmen einer Haushaltsauflösung wird häufig der Begriff „besenreine Räumung“ genannt. Damit ist gemeint, dass alle Gegenstände von der ehemaligen Wohnfläche entfernt werden. Dazu gehören auch Dinge an Wänden und auf Böden, wie beispielsweise Bilder, Badspiegel, Gardinenstangen, Teppiche und Lampen sowie elektrische Geräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen. Nach Absprache fallen darunter auch der Abbau von Einbaumöbeln oder das Entfernen von Auslegeware. Wenn die Wohnfläche gesaugt, Fensterbänke und weitere verbleibende Flächen gereinigt und Löcher in den Wänden verputzt sind, dann ist das Objekt besenrein geräumt. Bei klar schiff umfasst dies zudem, dass auch das Treppenhaus in einem Mietshaus und Zuwege zum Haus ordentlich hinterlassen werden.

Ein Käpt’n mit Weitsicht und eine Crew mit Muskelkraft und Fingerspitzengefühl

Bereits vor der eigentlichen Haushaltsauflösung kommen das organisatorische Talent und der kunsthistorische Hintergrund des Käpt’n zum Einsatz. Bei der kostenlosen Beratung und Besichtigung ermöglicht der Sachverstand des Käpt’n faire Preise mit Wertverrechnung von Design- und Kunstgegenständen. Der Ankauf von Wertgegenständen kann dabei den Preis für eine Haushaltsauflösung mit Entrümpelung und Entsorgung deutlich reduzieren.

Zur reibungslosen Haushaltsauflösung selbst gehören dann eine schnelle Umsetzung sowie der umsichtige Umgang mit Haushaltsgegenständen aller Art. Dies leisten die Mitarbeiter von klar schiff bei jedem Auftrag. Vom sorgfältigen Verpacken und Transport von Gegenständen, die der Besitzer behalten möchte, über die karitative Verwertung noch brauchbarer Dinge, bis zur umweltgerechten Entsorgung von Unbrauchbarem. Mit Käpt’n und Crew ist klar schiff stets ein verlässlicher Partner in Sachen Haushaltsauflösung, Entrümpelung und Seniorenumzug.

Weitere Informationen über Entrümpelungen gibt es auf der Seite:

https://www.klarschiff-hamburg.de/entruempelung-hamburg.html

Die Firma klar schiff bietet einen äußerst komfortablen Service mit kostenloser Besichtigung und Festpreisgarantie! Die seit mehr als zwei Jahrzehnten erprobte Crew von klar schiff unterstützt oder entlastet einen komplett. Schnell, gewissenhaft und preiswert. Im Rahmen einer Entrümpelung, einer Haushaltauflösung oder Nachlassauflösung werden noch verwertbare Bestandteile nachhaltig einer karitativen Verwendung zugeführt, Lieblingsstücke umsichtig an ihren neuen Bestimmungsort transportiert und Unbrauchbares umweltgerecht entsorgt.

