Zuverlässige 24h Betreuung für die Betreuung im eigenen zu Hause

Die Betreuung 24 GbR bietet seit 10 Jahren eine zuverlässige Versorgung von hilfsbedürftigen Menschen mit den Betreuungsmodellen der 24h Betreuung, einer Alltagshilfe und als Berufsbetreuer an.

Vier von fünf Menschen würden sich bei der Notwendigkeit einer Betreuung oder Pflege für eine Versorgung in ihren eigenen vier Wänden entscheiden. Auch Sie müssen sich diese Frage gerade stellen – für sich selber, einen nahen Angehörigen oder guten Freund? Dann sind Sie angewiesen auf eine seriöse Beratung, eine gute Planung und eine zuverlässige Abwicklung. Wir von der Betreuung 24 GbR haben dazu die richtigen Antworten.

Eine Unterstützung ist vorwiegend durch die sogenannte 24h Betreuung mit osteuropäischen bzw. polnischen Betreuungskräften möglich.

Unsere Betreuungskräfte in der 24h Betreuung wohnen mit in dem Haushalt der zu betreuenden Person und kümmern sich, wenn nötig, um die Grundpflege, die hauswirtschaftlichen Leistungen und stehen als allgemeine Alltagshilfe zur Verfügung. Voraussetzung für eine Zusammenarbeit ist ein eigenes Zimmer mit einem Bett und einem Schrank.

In der Alltagshilfe übernehmen eigene Betreuungskräfte aus der Region vorwiegend eine Unterstützung im täglichen Leben. Hierzu zählen die Organisation von Arztbesuchen oder Behördengängen, hauswirtschaftliche Unterstützung aber auch die Begleitung bei Freizeitaktivitäten und die Verbesserung der Lebensqualität. Durch unsere Zertifizierung dürfen wir in diesem Bereich auch direkt mit den Pflegekassen abrechnen.

Durch die Berufsbetreuung sind wir in der Lage auch Menschen rechtlich zu begleiten, welche keine helfenden Angehörigen haben und Unterstützung in der Lebensorganisation benötigen. Wir arbeiten in diesem Bereich für die Amtsgerichte in Warendorf, Beckum und Ahlen.

Mit unserem Team von 20 Mitarbeitern begleiten wir Sie gerne in dem gesamten Prozess der Betreuung. Von einer unverbindlichen Bedarfsermittlung bis hin zu einer ständigen Begleitung während der Betreuung selber. Auch mit unserem gut ausgebauten Netzwerk innerhalb der Betreuungsbranche helfen Ihnen gerne außerhalb unseres Kerngeschäftes aus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Betreuung 24 GbR

Herr Oliver Frankrone

Neumarkt 4

59320 Ennigerloh

Deutschland

fon ..: 02587/9009100

web ..: http://www.betreuung24-senioren.de

email : kontakt@betreuung24-senioren.de

