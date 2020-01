HEALTH BODY CARE & SPA International GmbH

Kosmetikmacher mit Leidenschaft

Wir legen besonderen Wert auf die Reinheit und Qualität der Inhaltsstoffe, um eine wohltuende und nachhaltige Wirkung unserer Kosmetikprodukte beim Anwender zu gewährleisten. Die Entwicklung und Produktion erfolgt ausschließlich in Deutschland.

Unsere Marke PLANTACOS steht für – PLANTA für Pflanze und COS für Cosmetic

Gute hautverträgliche Körperpflegeprodukte – Made in Germany

Unsere PLANTACOS Produkte werden auf Basis ISO-konformer Qualitätsstandards hergestellt. Hygiene, Qualitätskontrollen, durchgängige und nachvollziehbare Dokumentation sind die Grundlage für höchste Produktqualität.

Der Großteil unserer Pflegeprodukte sind:

dermatologisch getestet, ohne Farbstoffe, ohne Erdölprodukte, ohne Parabene und PEG,

ohne tierische Inhaltsstoffe

PLANTACOS ist in 5 Bereiche unterteilt:

1. PLANTACOS mineralcare – Körperpflegeprodukte mit natürlichen Mineralien aus dem Toten Meer

– Totes Meersalz enthält eine einzigartige Mineralienkonzentration. Es ist reichhaltig an Spurenelementen und Mineralien wie Magnesium, Kalium, Calcium, Brom, Mangan und Eisen. Pflegedusche, Shampoo Anti-Schuppen, Körpercreme und Lotion sind reich an natürlichen Mineralien aus dem Toten Meer und weiteren pflegenden und schützenden Inhaltsstoffen. Die Haut wird vitalisiert und unterstützt Feuchtigkeit zu binden. Für glänzendes schuppenfreies Haar und eine schöne gepflegte Haut. Milde Formulierungen für eine angenehme Haut- und Haarreinigung und Pflege. Dermatologisch getestet – pH-Hautneutral – ohne synthetische Farbstoffe – ohne Mineralöl – ohne Parabene – ohne PEG – ohne tierische Inhaltsstoffe

2. PLANTACOS systempflege – Körperpflegeprodukte mit dem Unsterblichkeitskraut Jiaogulan Frauenginseng und der antioxidativen Zistrose – auch „Pflanze der Schönheit“ genannt. Die speziellen Cremes und Lotions sind für sensible, beanspruchte und sehr trockene Haut entwickelt und abgestimmt worden. Natürlich ohne Kortison, Parfum, Farbstoffe, PEG, Paraffin und Silikone. Empfindliche, trockene und juckende Haut wird bei der Regeneration und Hautdurchfeuchtung effektiv unterstützt. Tiefenaktive Hautfeuchtigkeit und antioxidativer Hautschutz für eine Haut in der Sie sich wohlfühlen. Empfohlen auch zur unterstützenden Pflege bei Hautproblemen wie

Neurodermitis und Schuppenflechte (Psoriasis).

3. PLANTACOS basic – Produkte in handlichen Tuben ideal für unterwegs und den täglichen Bedarf wie eine leichte duftige Sommerhandcreme, eine reichhaltige Handcreme für kalte Tage, eine Hautschutzcreme für die Winterzeit, eine Fußcreme mit 10 % Urea und ein Body Shave Balsam.

Das praktische Doppelkammer-Sachet perfekt für den Kurztrip oder Geschäftsreise zur Reinigung mit Mizellenwasser und anschließender hochwertiger Pflege mit Hyaluron für einen strahlenden Teint über Nacht. Für die kleine Auszeit wurde die aufpolsternde SOS Tuchmaske entwickelt. Die spezielle Wirkstoffkombination mit Hyaluronsäure, Feigenkaktus und einem reichhaltigen Peptidkomplex spendet Ihrer Haut einen maximalen Feuchtigkeits-Boost. Die reichhaltige Moisture-Boost Tuchmaske im Sachet polstert die Haut auf, strafft und glättet.

4. PLANTACOS medical – Gelenk Gel für Ihr Wohlbefinden.

Bislang unser erstes Medizinprodukt in einer Tube “ worauf die Entwicklung richtig stolz ist. Das Gel beruhigt und kühlt Muskeln und Gelenke. Ideal nach dem Sport oder nach körperlicher Beanspruchung. Die wertvollen Inhaltsstoffe wie Silicium, schwarze Johannisbeere, Teufelskralle und Weihrauch können zur Linderung von Gelenkschmerzen führen. Mädesüß, Kampfer, Menthol und Eukalyptusöl sorgen für einen angenehmen Geruch und belebende Frische.

5. PLANTACOS – insect protect

Auch das Thema Schutz vor Mücken und Zecken ist uns wichtig, so wurde insect protect ins Leben gerufen – Pflanzliches Insektenschutzsprays – mit Citriodiol®

Gut verträgliches Insektenschutzspray mit Pflanzenextrakten – ein natürlicher Wirkstoff zum Schutz vor lästigen Mücken und Zecken für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Der pflanzliche Ölextrakt Citriodiol® wird aus den Blättern des asiatischen Zitronen-Eukalyptus gewonnen. Er ist unter den bekannten pflanzlichen Wirkstoffen der wirksamste im Schutz gegen Mücken und Zecken. Der pflanzliche Ölextrakt duftet nach Zitrone. Mücken und Zecken werden von dem Geruch effektiv vom Stechen abgehalten. Auch Fliegen werden erfolgreich durch den Zitronenduft schnell vertrieben.

Alle Infos über PLANTACOS Produkte und wo Sie diese käuflich erwerben können finden Sie auf www.plantacos.de

Auch zu sehen ist PLANTACOS auf dem TV-Sender WELT in der Zeit vom 27.-31.01.2020 um ca. 19.30 Uhr. Einschalten und dabei sein!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HEALTH BODY CARE & SPA International GmbH

Herr Dietmar Schmid

Römerweg 12

86674 Baar (Schwaben)

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8276 / 58993-12

fax ..: +49 (0) 8276 / 58993-11

web ..: https://www.plantacos.de

email : info@hbc-cosmetics.de

Unsere Marke PLANTACOS steht für – PLANTA für Pflanze und COS für Cosmetic

Gute hautverträgliche Körperpflegeprodukte – Made in Germany

Pressekontakt:

Medienagentur Peter Nickel

Herr Peter Nickel

Theodor-Heuss-Strasse 38

61118 Bad Vilbel

fon ..: 06101 – 55 99 0

web ..: http://www.m-pn.de

email : info@m-pn.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Was muss ich zum Customer Service alles wissen? Seminare in Stuttgart