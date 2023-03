Health-Insurance.de: Krankenversicherung in Deutschland – einfach erklärt

Krankenkassen.de launcht neue englischsprachige Website

„Health-Insurance.de“ ist eine neue englischsprachige Website für alle, die aus dem Ausland kommen und sich im System der Krankenversicherung in Deutschland zurechtfinden müssen. Health-Insurance.de ist ein Angebot von Krankenkassen.de, eines der führenden Internetportale zum Thema gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland.

Ob Studierende, Arbeitnehmer, Geflüchtete oder Au-Pairs: Wer in Deutschland lebt, arbeitet oder studiert, muss auch hier krankenversichert sein. Doch das System ist nicht einfach zu verstehen. Gilt die Krankenversicherungspflicht in Deutschland auch für Touristen? Was sollten Arbeitnehmer bei der Wahl einer Krankenkasse beachten? Muss ich mich als Student aus den USA gesetzlich und privat versichern? Wie versichert man sich richtig, wenn man für zwei Jahre als Gastdozent nach Deutschland kommt?

Health-Insurance.de hilft beim Start in Deutschland. Alles funktioniert auf Englisch: Vom ersten Überblick bis zum Beitritt in eine Krankenkasse. Das Portal informiert über Beiträge, Leistungen und Service der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Mit einem Beitragsrechner können Interessenten ihren künftigen Krankenkassen-Beitrag ausrechnen.

Die Website bietet eine Online-Plattform, auf der Besucherinnen und Besucher direkt die passende Krankenversicherung abschließen können. Health-Insurance.de arbeitet mit den meisten gesetzlichen Krankenkassen und vielen privaten Krankenversicherungen zusammen.

Ob aus Indien, China oder den USA: Wer als Student oder Arbeitnehmer nach Deutschland kommt, kann über Health-Insurance.de noch im Heimatland den Beitritt in eine deutsche Krankenkasse beantragen. Der Antrag wird online gestellt, wenn erforderlich elektronisch unterschrieben und kurzfristig bestätigt.

Wer für die Einreise nach Deutschland ein Visum beantragen muss, findet auf Health-Insurance.de die passende Krankenversicherung für einen kurzen wie für einen langen Aufenthalt. Der ausreichende Krankenversicherungsschutz wird kurzfristig bestätigt. Bei versicherungspflichtigen Studenten informiert die Krankenkasse die Universität direkt. Der Reise nach Deutschland steht dann nichts mehr im Wege.

Die Website „Krankenkassen.de“ ist unabhängiges Informationsportal zum Thema Krankenkassen in Deutschland. Wir zeigen unseren Nutzern Wege zu Information, persönlicher Beratung und überlegten Entscheidungen auf. Krankenkassen.de arbeitet unabhängig von einzelnen Versicherungen, deren Verbänden oder von Maklerorganisationen.

