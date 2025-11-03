  • HealVersity startet erste deutschsprachige Ausbildung in Funktioneller Medizin nach US-Standards

    Gesundheitssystem im Krisenmodus – Ausbildung mit Dringlichkeit

    BildMit dem Start der neuen Ausbildung Functional Medicine Practitioner bringt HealVersity erstmals ein umfassendes, wissenschaftlich fundiertes Ausbildungsprogramm in Funktioneller Medizin in den deutschsprachigen Raum. Der Kurs richtet sich an Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten und Gesundheitsprofis, die Ursachen verstehen und Gesundheit systemisch neu denken wollen.

    Die Zahlen sprechen für sich: Über 70 Prozent aller Todesfälle weltweit gehen auf chronische Krankheiten zurück. Rund zehn Prozent der Bevölkerung leben mit einer Autoimmunerkrankung, Tendenz steigend. Übergewicht hat sich seit 1975 verdreifacht – und bereits jedes fünfte Kind in Deutschland leidet unter psychischen oder metabolischen Störungen. Gleichzeitig verbringen Ärzte im Schnitt nur sieben Minuten pro Patient. Das Ergebnis: Symptome werden verwaltet, aber kaum Ursachen verstanden.

    Vor diesem Hintergrund gewinnt die funktionelle Medizin immer mehr an Bedeutung. Sie betrachtet den Menschen als Ganzes, sucht nach den biologischen Ursachen von Dysbalancen und ermöglicht es, Krankheiten vorzubeugen, bevor sie entstehen.

    Funktionelle Medizin: Gesundheit verstehen, bevor Krankheit entsteht

    Die Funktionelle Medizin ist ein daten- und ursachenorientierter Ansatz, der den Menschen als vernetztes System betrachtet, statt Symptome isoliert zu behandeln. Die Ausbildung vermittelt die Fähigkeit, funktionelle Muster frühzeitig zu erkennen, Laborparameter ganzheitlich zu interpretieren und auf Basis wissenschaftlicher Diagnostik individuelle Gesundheitsstrategien zu entwickeln.

    „Unsere Vision ist eine Medizin, die nach den Ursachen sucht, nicht nur nach Diagnosen, mit de Verständnis dafür, wie Körper, Geist und Umwelt miteinander interagieren, wenn Gesundheit ins Ungleichgewicht kommt“, erklärt Dr. med. Manuel Burzler, Gründer und medizinischer Leiter von HealVersity. „Wir wollen eine Generation von Therapeuten und Ärzten ausbilden, die echte Ursachenarbeit leisten können.“

    Die Ausbildung im Überblick:

    – Starttermin: 3. November 2025

    – Format: Online-Campus + 14 Live-Sessions (Q&A, Fallbesprechungen)

    – Dauer: 12 Monate (Foundation Level) / +12 Monate optionales Advanced Level

    – Zielgruppe: Ärzte, Heilpraktiker, Coaches, Therapeuten, Gesundheitsfachkräfte

    – Kosten: 4.500 EUR (Foundation Level) / 8.970 EUR (Advanced Level) zzgl. MwSt.

    – Zertifikat: „Functional Medicine Practitioner (Foundation / Advanced)“

    Die Ausbildung gliedert sich in zwei Stufen: Im Foundation Level erwerben Teilnehmer Grundlagen zu funktioneller Diagnostik, Ernährung, Mikrobiom, Hormonregulation und Lifestyle-Medizin. Das Advanced Level vertieft Themen wie Entgiftung, Hormonstoffwechsel und funktionelle Blutwerte-Interpretation. Alle Module basieren auf wissenschaftlichen Standards und US-akkreditierten Protokollen.

    Hinter der Ausbildung stehen führende Experten der funktionellen Medizin

    Die Functional Medicine Practitioner-Ausbildung wurde von einem Expertenteam entwickelt, das internationale Erfahrung und klinische Praxis miteinander verbindet:

    – Dr. med. Manuel Burzler – Arzt, Gründer von HealVersity, Ausbilder und Experte für Funktionelle Medizin & Longevity

    – Daniel Auer – Doctor of Chiropractic (USA), IFMCP, Biofeedback- und Neurofeedback-Spezialist

    – Corinna van der Eerden – Erste zertifizierte Functional Medicine Coach im deutschsprachigen Raum, Dozentin für internationale Labore

    Gemeinsam bringen sie mehr als 30 Jahre internationale Praxiserfahrung, wissenschaftliche Forschung und Ausbildungsexpertise in das Programm ein.

    Ein neuer Standard für Gesundheitsausbildung

    Mit der Functional Medicine Practitioner-Ausbildung etabliert HealVersity ein neues Qualitätsniveau für medizinische Weiterbildung im deutschsprachigen Raum. Die Kombination aus wissenschaftlicher Präzision, klinischer Relevanz und moderner Didaktik soll Fachkräfte befähigen, chronische Erkrankungen systematisch zu verstehen und präventiv zu handeln, bevor Krankheit entsteht.

    Weitere Informationen unter: https://www.healversity.com/ 

    Über HealVersity:
    HealVersity steht für eine neue Bewegung in der ganzheitlichen Gesundheitsbildung. Wir bringen Gesundheit dorthin zurück, wo sie beginnt: in den Menschen selbst. Auf Basis neuester Erkenntnisse aus Epigenetik, funktioneller Medizin und Traumakompetenz verbinden wir wissenschaftlich fundiertes Wissen mit praxisnahen, transformierenden Lernformaten. Ziel ist Selbstwirksamkeit statt Symptommanagement – für echte Prävention, langfristige Veränderung und systemisches Denken. Unser Angebot richtet sich an Einzelpersonen, Fachkräfte und Unternehmen: die zertifizierte Epigenetik-Coach-Ausbildung, die erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum, die Ausbildung zum Functional Medicine Practitioner sowie Weiterbildungen u. a. in TraumaDialog® und Long-COVID. Wir sehen echte Verbindungen als Schlüssel – zwischen Körper und Geist, zwischen Menschen, zwischen Systemen und unserer Natur – und schaffen Räume für Selbstverantwortung, Bewusstsein und Gemeinschaft.

