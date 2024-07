Rundum gesund: 1. HealVersity Festival in Deutschland am 16. November 2024

Auf dem Festival wird sich einen Tag lang alles um die Themen angewandte Epigenetik, Funktionelle Medizin und Trauma-Integration drehen.

Das auf Epigenetik und die Epigenetik-Coach-Ausbildung spezialisierte Unternehmen HealVersity GmbH aus München lädt zum ersten Festival der innovativen Gesundheitsbewegung in Deutschland. Es findet am 16. November 2024 in Bad Vilbel bei Frankfurt am Main statt. Vor Ort in der Kurstadt können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Bewegung kennenlernen, die für ein neuartiges und nachhaltiges Verständnis von Gesundheit und Medizin steht. „Das HealVersity Festival ist ein inspirierendes Zusammentreffen für Menschen, die sich leidenschaftlich für eine Veränderung in der Welt und im Gesundheitswesen einsetzen. Hier kommen Gleichgesinnte zusammen, um sich zu vernetzen und ihre Visionen zu teilen. Es ist ein Ort, an dem man sich nicht allein fühlt, sondern durch einen echten Austausch auf Augenhöhe eine tiefe Verbundenheit erfährt“, sagen die Köpfe hinter HealVersity und dem Festival, Dr. Manuel Burzler und Timo Janisch.

Auf dem Festival wird sich einen Tag lang alles um die Themen angewandte Epigenetik, Funktionelle Medizin und Trauma-Integration drehen. Die Besucherinnen und Besucher des Festivals haben dabei die Gelegenheit, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Themen der Konferenz aus berufenem Mund zu erfahren. Viele praktische Anwendungen, Austausch-Sessions und die Chance zum Netzwerken runden das Programm an. Die Location im idyllischen Grünen ist bewusst gewählt – schließlich geht es bei der Epigenetik darum, einen neuen, unverstellten Blick auf den menschlichen Körper, seine Gesundheit und seine Psyche zu gewinnen.

Neben Dr. Manuel Burzler und Timo Janisch dürfen sich Gäste auch freuen auf die Vorträge weiterer namhafter Referentinnen und Referenten wie Corinna van der Eerden, Applied Functional Medicine Certified Practitioner (AFMCP) sowie Zertifizierter Functional Medicine Health Coach (FMCHC), oder Axel Dubinski, Trauma-Experte und Gründer von Traumahelden, sowie Daniel Auer, Zertifizierter Arzt für Chiropraktik in Kalifornien (USA), Zertifizierter Functional Medicine Practitioner (IFMCP) und Zertifizierter Biofeedback & Neurofeedback Therapeut in den USA und der Schweiz.

Das Ticket für das HealVersity Festival 2024 kostet 250 Euro. Hinzu kommt das „Entdecker-Ticket“: Dabei gibt es beim Kauf eines regulären Tickets ein zweites „Entdecker-Ticket“ für nur 150 Euro dazu. Im Preis aller Tickets enthalten sind neben der Teilnahme am kompletten Tagesprogramm auch der Eintritt zur After-Event-Party, eine gesunde Verpflegung sowie Wasser. Hotels für Übernachtungsgäste befinden sich in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes „Vilco“, einem modernen Kongresszentrum im schönen Kurort Bad Vilbel.

Nähere Informationen zum HealVersity Festival 2024: https://www.healversity.com/festival-2024/

Über HealVersity:

Die HealVerstity GmbH mit Sitz in München steht für ein neuartiges und nachhaltiges Verständnis von Gesundheit. HealVersity strebt nach einer tiefen Veränderung im Gesundheitswesen, mit dem Ziel, die Sichtweise von Krankheit zu Gesundheit und Vitalität zu verschieben und einen ganzheitlichen Lebensstil zu fördern. Gegründet wurde das Unternehmen von Dr. Manuel Burzler und Timo Janisch. Dr. Manuel Burzler, Arzt mit Schwerpunkt auf Mitochondrienmedizin, funktioneller Medizin und Epigenetik, entschied sich trotz seiner Wurzeln in einer Heilpraktikerfamilie für das Studium der Humanmedizin, um tiefergehend Einfluss nehmen zu können. Während seines Studiums und der anschließenden Zeit in einer Klinik stellte er fest, dass viele essenzielle medizinische Zusammenhänge unzureichend behandelt oder ignoriert wurden, was ihn dazu bewog, den traditionellen klinischen Pfad zu verlassen. Timo Janisch widmete sich bereits als Teenager intensiv der Persönlichkeitsarbeit und der Traumatherapie, geprägt durch frühe Herausforderungen in seiner Kindheit und Jugend. Nachdem er als Vierjähriger die Krebserkrankung seiner Mutter miterlebte und mit familiären Schwierigkeiten konfrontiert war, fand er mit 17 Jahren durch ein Seminar zur Traumaarbeit seinen Weg zu sich selbst. Heute nutzt er seine Erfahrungen, um anderen zu helfen, ihre Vergangenheit zu verstehen und zu integrieren, und setzt seine Vision mit HealVersity in die Tat um.

HealVersity ist führend im Bereich der Epigenetik und bildet in einer hauseigenen Akademie Menschen zu Epigenetik-Coaches aus.

