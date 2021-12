Hellsehen zum Ausprobieren. Jetzt Gratisgespräch nutzen

Engelmedium Udo Golfmann bietet Hellseher-Gratisgespräch für alle Neukunden kostenlos per Telefon an. Gerade in dieser Zeit sind diese Impulse extrem wertvoll. Mehr…

Stuttgart, 13.12.2021 – Udo Golfmann: Jetzt Hellseher-Gratisgespräch buchen

Udo Golfmann ist bereits seit einem Vierteljahrhundert als hellsichtiger Engel-Therapeut aktiv. Er wurde mit einer medialen Veranlagung geboren. Zusätzlich absolvierte er zwei spirituelle Ausbildungen bei Doreen Virtue, der Schöpferin der Engelkarten. Er ist zum Certified Angel Reader TM und Angel Therapy Practioner TM ausgebildet.

Inzwischen hat er ein eigenes Ausbildungskonzept, nämlich die Matrixheilung mithilfe der Engel. Er hat 5880 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal „Engel TV Hellseher und Engelmedium Udo Golfmann“ und 161 positive Resonanzen auf seiner Website. Er ist Autor von 7 Büchern im Bereich Kartenlegen und Engel. Seine Seminare sind sehr beliebt.

Die Kunden sind begeistert – die Beratung ist eine echte Hilfe

Elisabeth schrieb am 17.November 2017: „Udo hat mich durch eine Trennung begleitet. Ich war mir sehr unsicher, ob wir noch eine Chance haben. Udo hat sie gesehen und es ist tatsächlich so gekommen, wir sind wieder zusammen. Und auch jetzt hat mir Udo schon geholfen, wieder klar zu sehen und alte Fehler zu vermeiden. Danke. “ (Zitat von der Webseite)

Daniela Kohl aus Dachau schrieb am 27.Mai 2018: „Lieber Udo Golfmann, ich bin so positiv berührt über dieses Gespräch. Herr Golfmann hat mir Sachen gesagt, über die ich erstaunt war, weil ich sie schon vermutet habe. Er hat punktgenau die Details getroffen. Vielen Dank, ich habe wieder Mut nach zwei schweren Tagen! Ich freue mich auf das Seminar mit Ihnen. Licht und Liebe

Daniela Kohl“ (Zitat von der Webseite)

Für wen ist das Gratisgespräch geeignet?

Das Hellseher-Gratisgespräch ist interessant für Personen, die wichtige Fragen aus den Bereichen Liebe, Finanzen, Beruf oder Schicksal haben. Beim Kartenlegen-Gratisgespräch werden während des Telefonats Karten gelegt. Das Kartenlegen-Gratisgespräch gibt Aufschluss, ob beruflich oder privat Veränderungen anstehen.

Udo Golfmann kommuniziert mit der geistigen Welt und gibt die Antworten der Engel an seine Kunden weiter. Im Beispiel von Elisabeth, konnte Udo helfen, der Beziehung eine zweite Chance zu geben. Ohne ihn, hätte sie das vielleicht nicht getan. Der Kontakt mit Engeln stellt für jeden eine Bereicherung dar. Engel haben einen positiven Einfluss auf jeden von uns! Im Hellseher-Gratisgespräch wird Kontakt zu den Engeln hergestellt.

Normalerweise kostet ein solches Hellseher-Gratisgespräch bei Udo Golfmann regulär 69,99 Euro. Aktuell gibt es die Gratis Aktion für Neukunden.

Jetzt die kostenlose Beratung sichern

Hier können einige wichtige Fragen im Hinblick auf die Zukunft gestellt werden. Auf diesem Weg werden Entscheidungen erleichtert. Das Kartenlegen-Gratisgespräch ist aktuell kostenlos für Neukunden, die nach Hilfe und Orientierung suchen, oder einfach Antworten auf wichtige Lebensfragen benötigen. Lassen Sie sich das nicht entgehen, die Aktion ist befristet. Jeder, der noch nie mit Udo gesprochen hat, kann dies jetzt einmalig kostenlos tun. Termine können auf der Webseite www.udo-golfmann.de/hellsehen-gratisgespräch/ reserviert werden. Herr Golfmann ruft zur verabredeten Zeit zurück.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland (2020)

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



