Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 5. und 6. Oktober 2024

Außergewöhnliche Outdoor-Veranstaltung rund um Pferde und den Reitsport +++ Show- und Informationsprogramm +++ Live-Musik +++ Familienveranstaltung für Groß und Klein

Vor der beeindruckenden Kulisse der mittelalterlichen Wasserburg Satzvey bei Euskirchen richtet die Patricia Gräfin Beissel GmbH am ersten Oktoberwochenende – 5. und 6. Oktober 2024 – ihren Herbst- und Reitermarkt aus. Mit von der Partie ist Emotion Pferd, die Plattform, auf der die passionierte Reiterin Gräfin Beissel Feuerkurse, Gelassenheitstraining und weitere Schulungen rund ums Pferd anbietet.

Auf dem weitläufigen Gelände samt Burgpark dreht sich alles um Pferde und den Reitsport. Die Besucher können sich über verschiedenste Themen zu Ross und Reiter informieren und mit Gleichgesinnten austauschen. Neben Vorträgen und Informationen zur Pferdeausbildung – auch für Show- und Filmpferde – gibt es außerdem vielfältige Vorführungen. Die Themen reichen von Stuntreiten und Vielseitigkeitsspringen über Pferdetherapie und Natural Horsemanship bis hin zu Mantrailing mit Rettungshunden.

An zahlreichen Ständen werden Reitsportzubehör, Bekleidung, hochwertige Lederwaren, Futter und ausgefallener Schmuck angeboten – z.B. aus Hufnägeln oder Pferdehaar – und es lockt so manch gutes Angebot oder exklusive Rarität.

Regionale Waren und ausgefallenes Kunsthandwerk finden sich an den Marktständen in den Burghöfen. Allerlei kulinarische Köstlichkeiten können vor Ort verzehrt oder als Mitbringsel erworben werden. Die Live-Musik der Band Sonic Blues Revival rundet das Programm ab.

Am Samstag können die Besucher den Abend noch mit einer musikalischen Zeitreise in die 60er und 70er Jahre ausklingen lassen: An der Wanderreitstation der Burgbäckerei spielt bei freiem Eintritt um 19 Uhr die Band Traces.

Termin: Samstag, 5.10.2024, und Sonntag, 6.10.2024, jeweils 11 bis 18 Uhr

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Eintrittspreise

Kinder 4-12 Jahre: TK 5 EUR/VVK 3 EUR; Jugendliche, Schüler, Studenten, Gruppen (ab 20 Personen): TK 10 EUR/VVK 7 EUR; Erwachsene: TK 13 EUR/VVK 10 EUR

Kartenvorverkauf unter: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f/Burg_Satzvey.html

Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

