-
Herrmann’s Manufaktur im „Best Friends“-Slot auf Welt der Wunder – Bio-Hundefutter für ein gesundes Hundeleben
Vom Bio-Gemüsefeld bis in den Hundenapf
Die Gesundheit unserer Hunde beginnt im Napf: Immer mehr Hundebesitzer wollen ihre Vierbeiner genauso gesund und nachhaltig ernähren wie sich selbst. Die neue Welt der Wunder-Dokumentation im „Best Friends“-Slot zeigt am Beispiel von Herrmann’s Manufaktur, wie hochwertiges Bio-Hundefutter aus Bayern das Leben von Hunden und ihren Menschen verändern kann – und warum Bio im Napf mehr ist als ein Trend.
– Sendetermin: 4. September 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV
– Online: Ab 20:15 Uhr auch auf dem Welt der Wunder-YouTube-Kanal – https://www.youtube.com/@WeltderWunder
Vom Bio-Gemüsefeld bis in den Hundenapf
Im Film begleiten die Zuschauer Hundebesitzer Konstantin und seine Hündin Carla. Nach gesundheitlichen Problemen und Unverträglichkeiten stellte er ihre Ernährung auf Bio-Futter um – mit erstaunlichem Effekt: mehr Energie, glänzendes Fell, stabile Verdauung. Tierärztin Dr. Daniela Krause-Erl erklärt im Beitrag, wie eine ausgewogene, naturbelassene Ernährung das Immunsystem stärkt, Allergien vorbeugt und das Wohlbefinden steigert.
Pionierarbeit seit fast 20 Jahren
Herrmann´s Manufaktur produziert seit 2006 im oberbayerischen Glonn Bio-Tiernahrung – aus 100 % Bio-Obst und Gemüse aus kontrolliert ökologischem Anbau sowie hochwertigen Fleischsorten wie Huhn, Rind, Pute und Ente aus artgerechter Bio-Haltung. Dabei setzen sie auf hochwertige Zutaten und schlanke Rezepturen. „Transparenz ist uns besonders wichtig. Drin ist nur, was auch draufsteht“, betont das Herrmann´s-Team.
Individuelle Ernährung für jeden Hund
Ob ausgewogenes Alleinfuttermittel, Basis-Menü oder Einzelkomponenten – Herrmann’s bietet eine große Auswahl, um gezielt auf Vorlieben, Allergien oder Unverträglichkeiten einzugehen. So können Hundehalter ihren Vierbeinern genau die Nährstoffe geben, die sie brauchen und gut vertragen.
Gut für den Hund – gut für die Umwelt
Bio-Hundefutter schützt nicht nur die Gesundheit der Tiere, sondern auch die Umwelt. Durch den Verzicht auf Pestizide, Monokulturen und Massentierhaltung trägt Herrmann’s Manufaktur zu mehr Artenvielfalt und nachhaltiger Landwirtschaft bei – ein Gewinn für Mensch, Tier und Natur.
Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.herrmanns-manufaktur.com/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
pets Premium GmbH
Frau Julia Kronbügel
Landsbergerstr. 234
80687 München
Deutschland
fon ..: –
web ..: https://www.herrmanns-manufaktur.com/
email : julia.kronbuegel@alpha.pet
.
Pressekontakt:
pets Premium GmbH
Frau Julia Kronbügel
Landsbergerstr. 234
80687 München
fon ..: –
web ..: https://www.herrmanns-manufaktur.com/
email : julia.kronbuegel@alpha.petDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Bedeutung einer SEO Agentur in Mannheim für Unternehmen Hinter den Kulissen der Zahnmedizin: Der Arbeitsalltag von Patientenkontakt bis Praxisorganisation
Herrmann’s Manufaktur im „Best Friends“-Slot auf Welt der Wunder – Bio-Hundefutter für ein gesundes Hundeleben
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Das beliebte Reiseziel Kappadokien wird in den MICHELIN-Guide 2026 aufgenommen
- BLOOH Solution plant den Vorstoß in Südamerika: Lithium- und Kupfer-Assets im Milliardenvolumen im Visier
- BWH Hotels Central Europe wachsen um 14 neue Hotels im ersten Halbjahr 2025
- Niederländische Trinkwasserversorger fordern die EU auf: Umweltstandards für Lithium in Oberflächengewässern e
- Blockheizkraftwerke – Effiziente Energieversorgung
- Walk Act mit Papierkunst – Eleganz in Bewegung
- Hinter den Kulissen der Zahnmedizin: Der Arbeitsalltag von Patientenkontakt bis Praxisorganisation
- Herrmann’s Manufaktur im „Best Friends“-Slot auf Welt der Wunder – Bio-Hundefutter für ein gesundes Hundeleben
- Bedeutung einer SEO Agentur in Mannheim für Unternehmen
- Sphene Equity Research bekräftigt „Kaufempfehlung“ für Vidac Pharma
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.