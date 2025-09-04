  • Herrmann’s Manufaktur im „Best Friends“-Slot auf Welt der Wunder – Bio-Hundefutter für ein gesundes Hundeleben

    Vom Bio-Gemüsefeld bis in den Hundenapf

    BildDie Gesundheit unserer Hunde beginnt im Napf: Immer mehr Hundebesitzer wollen ihre Vierbeiner genauso gesund und nachhaltig ernähren wie sich selbst. Die neue Welt der Wunder-Dokumentation im „Best Friends“-Slot zeigt am Beispiel von Herrmann’s Manufaktur, wie hochwertiges Bio-Hundefutter aus Bayern das Leben von Hunden und ihren Menschen verändern kann – und warum Bio im Napf mehr ist als ein Trend.

    – Sendetermin: 4. September 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

    – Online: Ab 20:15 Uhr auch auf dem Welt der Wunder-YouTube-Kanal – https://www.youtube.com/@WeltderWunder

    Vom Bio-Gemüsefeld bis in den Hundenapf

    Im Film begleiten die Zuschauer Hundebesitzer Konstantin und seine Hündin Carla. Nach gesundheitlichen Problemen und Unverträglichkeiten stellte er ihre Ernährung auf Bio-Futter um – mit erstaunlichem Effekt: mehr Energie, glänzendes Fell, stabile Verdauung. Tierärztin Dr. Daniela Krause-Erl erklärt im Beitrag, wie eine ausgewogene, naturbelassene Ernährung das Immunsystem stärkt, Allergien vorbeugt und das Wohlbefinden steigert.

    Pionierarbeit seit fast 20 Jahren

    Herrmann´s Manufaktur produziert seit 2006 im oberbayerischen Glonn Bio-Tiernahrung – aus 100 % Bio-Obst und Gemüse aus kontrolliert ökologischem Anbau sowie hochwertigen Fleischsorten wie Huhn, Rind, Pute und Ente aus artgerechter Bio-Haltung. Dabei setzen sie auf hochwertige Zutaten und schlanke Rezepturen. „Transparenz ist uns besonders wichtig. Drin ist nur, was auch draufsteht“, betont das Herrmann´s-Team.
    Individuelle Ernährung für jeden Hund

    Ob ausgewogenes Alleinfuttermittel, Basis-Menü oder Einzelkomponenten – Herrmann’s bietet eine große Auswahl, um gezielt auf Vorlieben, Allergien oder Unverträglichkeiten einzugehen. So können Hundehalter ihren Vierbeinern genau die Nährstoffe geben, die sie brauchen und gut vertragen.

    Gut für den Hund – gut für die Umwelt

    Bio-Hundefutter schützt nicht nur die Gesundheit der Tiere, sondern auch die Umwelt. Durch den Verzicht auf Pestizide, Monokulturen und Massentierhaltung trägt Herrmann’s Manufaktur zu mehr Artenvielfalt und nachhaltiger Landwirtschaft bei – ein Gewinn für Mensch, Tier und Natur.

    Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.herrmanns-manufaktur.com/ 

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    pets Premium GmbH
    Frau Julia Kronbügel
    Landsbergerstr. 234
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: –
    web ..: https://www.herrmanns-manufaktur.com/
    email : julia.kronbuegel@alpha.pet

    .

