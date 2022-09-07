  • High-End-NEV-Marke VOYAH treibt globale Expansion mit vielseitigen Maßnahmen voran; Taishan X8 erregt Aufsehen

    Am 24. April startete die 19. Beijing International Auto Show (2026). VOYAH, eine High-End-Smart-NEV-Marke, trat unter dem Motto „Mit dem Wind aufwärts fahren“ auf.

    BildDer kürzlich eingeführte VOYAH Taishan X8 erregte auf der Veranstaltung große Aufmerksamkeit. VOYAH kündigte drei große Internationalisierungsinitiativen an: „Vertiefung der Präsenz in Europa, Expansion in den Nahen Osten und Eintritt in Rechtslenkermärkte“. Gleichzeitig stellte die Marke ihre ESG-Initiative „BetterVOYAH“ vor und treibt damit offiziell ihre globale Strategie sowie ihren Fahrplan für nachhaltige Entwicklung voran. Darüber hinaus wird VOYAH eine neue Phase seiner reinen Elektrostrategie einleiten, mit dem Ziel, dass reine Elektrofahrzeuge bis 2027 mehr als 50 % des Absatzes ausmachen, während gleichzeitig ein Schnellladenetz aufgebaut wird, um ein wirklich sorgenfreies Elektrofahr-Erlebnis zu gewährleisten.

    Seit seiner Gründung hat VOYAH ein schnelles und bedeutendes Wachstum in mehreren Bereichen erzielt, darunter Markenaufbau, Produktentwicklung, technologische Innovation, Kanalexpansion und internationale Expansion. Kürzlich wurde das Unternehmen erfolgreich an der Hongkonger Börse gelistet und ist damit die „erste börsennotierte High-End-NEV-Marke unter zentralen Staatsunternehmen“. Dieser Meilenstein hat die Entwicklungslogik des High-End-NEV-Sektors neu definiert. Gestützt auf seine starke Wachstumsdynamik ist VOYAH zudem die schnellste High-End-NEV-Marke unter zentralen Staatsunternehmen, die vom Inlands- in den Auslandsmarkt expandiert ist. Die Produkte werden inzwischen in mehr als 40 Ländern verkauft, darunter zahlreiche europäische Länder sowie der Nahe Osten. Das Unternehmen hat über 240 internationale Vertriebsstandorte aufgebaut. Dank seiner herausragenden Produktkompetenz und seines hochwertigen Kundenservices hat VOYAH weltweit breite Anerkennung und Zustimmung bei Verbrauchern gewonnen.

    Mit Blick auf die globale Entwicklung wird VOYAH seine Präsenz auf internationalen Märkten weiter vertiefen, sich in lokale industrielle Ökosysteme integrieren und der Welt den einzigartigen Charme der chinesischen High-End-„intelligenten Fertigung“ näherbringen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Voyah Automotive Technology Co., Ltd.
    Herr Zhao YuChen
    Zhuanyang Avenue, Caidian District No. 110
    430100 Wuhan City, Hubei Province
    China

    fon ..: 008615921845421
    web ..: https://www.voyah-global.com/
    email : h-zhaoyuchen@voyah.com.cn

    Pressekontakt:

    Voyah Automotive Technology Co., Ltd.
    Herr Zhao YuChen
    Zhuanyang Avenue, Caidian District No. 110
    430100 Wuhan City, Hubei Province

    fon ..: 008615921845421
    web ..: https://www.voyah-global.com/
    email : h-zhaoyuchen@voyah.com.cn


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Frequentis AG: Österreichischer Weltmarktführer für sicherheitskritische Infrastruktur treibt globale Expansion voran
      Sicherheitskritische Infrastruktur und Kommunikationssysteme sind weltweit gefragt. Doch nur wenige, spezialisierte Unternehmen agieren langfristig erfolgreich in dieser technologisch anspruchsvollen Nische. Mit einer Ausnahme: Die Frequentis AG expandiert mit ihren Produkten...

    2. Offizieller Start der High-End-Elektrofahrzeugmarke VOYAH in Norwegen
      Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Dongfeng beginnt seine europäische Expansion mit einem Eintritt in den norwegischen Markt. Angeboten wird ein luxuriöses und leistungsstarkes Elektroauto....

    3. Banxa treibt Expansion in den USA voran
      – Beschleunigung der Expansion auf dem US-Markt durch Einführung des lokalen Akquisitionsverfahrens – Weitere 28 Geldüberweisungslizenzen (MTLs) für US-Bundesstaaten beantragt Toronto, Ontario (7. September 2022) – Banxa Holdings Inc. (TSXV:...

    4. Aegis Critical Energy Defence treibt Expansion in den Vereinigten Staaten mit erster Installation bei internationalem Biotech-Kunden voran
      Vancouver BC, Kanada / IRW-Press / 2. Februar 2026, Aegis Critical Energy Defence Corp. (Aegis oder das Unternehmen) (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) freut sich bekannt zu...

    5. Beyond Oil weitet seine Präsenz auf Frankreich aus und treibt seine globale Expansionsstrategie weiter voran
      Mit der ersten Vereinbarung in Frankreich weitet Beyond Oil seine europäische Präsenz aus und fördert seine globale Wachstumsstrategie VANCOUVER, B.C. und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / 31. Januar 2025 / IRW-Press...

    6. XDS kündigt bedeutende Investition in das UCI-Team Astana an und ebnet den Weg für globale Expansion
      Im Rahmen der Umbenennung wird das XDS Astana Team künftig mit Fahrrädern und Ausrüstung der Premium-Marke X-LAB von XDS ausgestattet...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.