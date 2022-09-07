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High-End-NEV-Marke VOYAH treibt globale Expansion mit vielseitigen Maßnahmen voran; Taishan X8 erregt Aufsehen
Am 24. April startete die 19. Beijing International Auto Show (2026). VOYAH, eine High-End-Smart-NEV-Marke, trat unter dem Motto „Mit dem Wind aufwärts fahren“ auf.
Der kürzlich eingeführte VOYAH Taishan X8 erregte auf der Veranstaltung große Aufmerksamkeit. VOYAH kündigte drei große Internationalisierungsinitiativen an: „Vertiefung der Präsenz in Europa, Expansion in den Nahen Osten und Eintritt in Rechtslenkermärkte“. Gleichzeitig stellte die Marke ihre ESG-Initiative „BetterVOYAH“ vor und treibt damit offiziell ihre globale Strategie sowie ihren Fahrplan für nachhaltige Entwicklung voran. Darüber hinaus wird VOYAH eine neue Phase seiner reinen Elektrostrategie einleiten, mit dem Ziel, dass reine Elektrofahrzeuge bis 2027 mehr als 50 % des Absatzes ausmachen, während gleichzeitig ein Schnellladenetz aufgebaut wird, um ein wirklich sorgenfreies Elektrofahr-Erlebnis zu gewährleisten.
Seit seiner Gründung hat VOYAH ein schnelles und bedeutendes Wachstum in mehreren Bereichen erzielt, darunter Markenaufbau, Produktentwicklung, technologische Innovation, Kanalexpansion und internationale Expansion. Kürzlich wurde das Unternehmen erfolgreich an der Hongkonger Börse gelistet und ist damit die „erste börsennotierte High-End-NEV-Marke unter zentralen Staatsunternehmen“. Dieser Meilenstein hat die Entwicklungslogik des High-End-NEV-Sektors neu definiert. Gestützt auf seine starke Wachstumsdynamik ist VOYAH zudem die schnellste High-End-NEV-Marke unter zentralen Staatsunternehmen, die vom Inlands- in den Auslandsmarkt expandiert ist. Die Produkte werden inzwischen in mehr als 40 Ländern verkauft, darunter zahlreiche europäische Länder sowie der Nahe Osten. Das Unternehmen hat über 240 internationale Vertriebsstandorte aufgebaut. Dank seiner herausragenden Produktkompetenz und seines hochwertigen Kundenservices hat VOYAH weltweit breite Anerkennung und Zustimmung bei Verbrauchern gewonnen.
Mit Blick auf die globale Entwicklung wird VOYAH seine Präsenz auf internationalen Märkten weiter vertiefen, sich in lokale industrielle Ökosysteme integrieren und der Welt den einzigartigen Charme der chinesischen High-End-„intelligenten Fertigung“ näherbringen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Voyah Automotive Technology Co., Ltd.
Herr Zhao YuChen
Zhuanyang Avenue, Caidian District No. 110
430100 Wuhan City, Hubei Province
China
fon ..: 008615921845421
web ..: https://www.voyah-global.com/
email : h-zhaoyuchen@voyah.com.cn
Pressekontakt:
Voyah Automotive Technology Co., Ltd.
Herr Zhao YuChen
Zhuanyang Avenue, Caidian District No. 110
430100 Wuhan City, Hubei Province
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email : h-zhaoyuchen@voyah.com.cnDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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