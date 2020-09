High-Tech-Leiterplattenspezialist KSG startet Ausbildungsjahr 2020/2021

KSG übernimmt soziale Verantwortung und investiert mit der Ausbildung von jungen Menschen gezielt in die Zukunft. Acht Azubis und zwei Werkstudenten haben im Herbst ihre Berufsausbildung begonnen.

„Wir investieren nicht nur in unsere neuen Mitarbeiter, sondern bewusst in die Zukunft unserer Unternehmen“, betont Margret Gleiniger, CEO der KSG Gruppe. Um auch in Zukunft anspruchsvolle technische Projekte verwirklichen zu können, setzt der europäische Hersteller von Leiterplatten gezielt auf junge Menschen.

Insgesamt bildet die Firmengruppe an ihren beiden Standorten 21 Azubis und drei Werkstudenten aus. In diesem Jahr konnte das Unternehmen junge Menschen für folgende Ausbildungsberufe begeistern: Industriemechaniker, Mechatroniker, Oberflächenbeschichter, Mikrotechnologe, Chemielaborant, Fachkraft für Abwassertechnik, Medientechnologe Siebdruck sowie Prozesstechniker. Die Berufsausbildung dauert drei bzw. dreieinhalb Jahre.

Bei der Ausbildung des Nachwuchses setzt KSG auf Qualität und arbeitet eng mit Lehrwerkstätten zusammen. Bei KSG steht der Weg frei, Teil von etwas noch Größerem zu werden. Nach der Ausbildung starten die Azubis und Studenten eine Fachkarriere im Unternehmen. So wurden im Jahr 2020 bislang alle Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen

Die Ausbildung junger Menschen in unterschiedlichen technischen Berufen ist nicht nur eine wichtige Investition in die Zukunft, sondern auch ein Ausdruck von sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung. Beide Unternehmen sind regional tief verwurzelt und wichtige Arbeitgeber in ihren Regionen in Gornsdorf im Erzgebirge in Sachsen und in Gars am Kamp im Waldviertel in Niederösterreich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KSG GmbH

KSG GmbH

Frau Tanja Reininger

Auerbacher Str. 3-5

09360 Gornsdorf

Deutschland

fon ..: +43 2985 2141 260

web ..: http://www.ksg-pcb.com

email : tanja.reininger@ksg-pcb.com

KSG: Leiterplatten aus Europa für Europa

KSG ist Spezialist für High-Tech-Leiterplatten. Zur Unternehmensgruppe gehören das Werk der KSG GmbH im sächsischen Gornsdorf sowie das Leiterplattenwerk der KSG Austria GmbH in Gars am Kamp. KSG fertigt in Europa Multilayer, Starrflex- und SBU-Leiterplatten sowie Dickkupfer-Leiterplatten vom Muster bis zur Serie für den europäischen Markt und versteht sich als Co-Engineering-Partner seiner Kunden und Technologieführer bei HF-Lösungen sowie Hochstrom- und Wärmemanagement.



Pressekontakt:

KSG GmbH

Frau Tanja Reininger

Auerbacher Str. 3-5

09360 Gornsdorf

fon ..: +43 2985 2141 260

web ..: http://www.ksg-pcb.com

email : tanja.reininger@ksg-pcb.com

