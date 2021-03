High Tide erweitert Einzelhandelspräsenz in Ontario mit erstem Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis in London

Calgary, AB, 15. März 2021 – High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FWB:2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Verbraucherartikeln erweitert hat, hat heute bekannt geben, dass das Canna Cabana-Geschäftslokal in der 760 Hyde Park in London (Ontario) (das London-Geschäft) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten zu Genusszwecken für Erwachsene begonnen hat. Dies ist der 76. Markengeschäftsstandort von High Tide im gesamten Land und die erste Ladenfiliale des Unternehmens, die in Ontarios sechstgrößtem Stadtzentrum in Betrieb genommen wurde.

Das London-Geschäft erweitert unsere Einzelhandelspräsenz in einen spannenden neuen Markt für High Tide und stärkt unsere Position als führender Einzelhändler in Kanadas bevölkerungsreichster Provinz, meint Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Ontario steht im Mittelpunkt unseres langfristigen Wachstumsplans. Wir verfügen über 27 eröffnete und in der Entwicklung befindliche Standorte in der Provinz und engagieren uns, die aktuelle provinziale Maximalanzahl von 30 Filialen vor Ende September 2021 zu erreichen, so Grover weiter.

Die Stadt London ist eine wachsende Kommune mit über 380.000 Einwohnern im Herzen von Südwest-Ontario und ist Standort der Campusse der berühmten Western University und des Fanshawe College.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist – gemessen am Umsatz – der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 76 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

Die TSX Venture Exchange (TSX) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die potenzielle Mineralisierung und Ressourcen, Explorationsergebnisse sowie zukünftige Pläne und Ziele. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Verwendung der Erlöse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von High Tide wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf: Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; nachteilige Branchenereignisse; Marketingkosten; Verlust von Märkten; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen, die die Cannabis-Einzelhandelsmärkte betreffen; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen und/oder die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; die Cannabis-Einzelhandelsbranchen im Allgemeinen; Einkommensteuer- und regulatorische Angelegenheiten; die Fähigkeit von High Tide, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen; die COVID-19-Pandemie auf nationaler und globaler Ebene und die Reaktion der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie in Bezug auf den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und andere Risiken. Obwohl das Management von High Tide versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Verweis hierin enthalten sind, zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das Gesetz von 1933) noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Gesetz von 1933 als U.S. Persons bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

KONTAKTDATEN

High Tide Inc.

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate and Public Affairs

omar@hightideinc.com

Tel. 647-985-4401

