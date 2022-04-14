Hildegard Bauer präsentiert ihren Rauhnächte Online Kurs für innere Ruhe

Inmitten von Hektik und Wandel lädt Heilpraktikerin Hildegard Bauer dazu ein, in den Rauhnächten innezuhalten, neue Kraft zu schöpfen und den Jahreswechsel als Transformationszeit zu nutzen.

Herrsching, 02. Dezember 2025 – In einer Zeit, die von Hektik, Veränderungen und einer ständigen Informationsflut geprägt ist, lädt Hildegard Bauer, erfahrene Heilpraktikerin, Medium und spirituelle Wegbegleiterin aus Herrsching, Menschen dazu ein, innezuhalten und ihre innere Stärke neu zu entdecken.

Mit ihrem Online-Kurs „Erwecke deine innere Kraft und Ruhe in den zauberhaften Rauhnächten“ bietet sie eine inspirierende und praxisnahe Begleitung durch die sagenumwobene Zeit zwischen den Jahren.

Die Magie der Rauhnächte – Eine Zeit der Wandlung

Die Rauhnächte, jene geheimnisvollen zwölf Nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, gelten seit Jahrhunderten als Zeit des Übergangs. Sie öffnen den Raum zwischen Vergangenheit und Zukunft – eine Gelegenheit, Altes loszulassen, Visionen zu empfangen und neue Lebensenergie zu schöpfen. „Diese besondere Zeit lädt uns ein, achtsam zu werden und uns mit der inneren Stimme zu verbinden“, erklärt Bauer. „Im Kurs geht es darum, die eigene Kraftquelle zu aktivieren und Klarheit für den persönlichen Weg im neuen Jahr zu gewinnen.“

Ein Kurs für innere Ruhe, Authentizität und persönliche Transformation

Der Rauhnächte Online-Kurs führt die Teilnehmenden Tag für Tag durch inspirierende Impulse, Meditationen und intuitive Übungen. Dabei werden traditionelle Rituale mit moderner spiritueller Praxis verbunden.

Der Kurs richtet sich an alle, die:

* mehr Ruhe und Gelassenheit in ihrem Leben verankern möchten,

* sich authentischer und bewusster erleben wollen,

* den Jahreswechsel als spirituelle Reise der Erneuerung und Klarheit gestalten möchten.

„In diesem Kurs geht es um die Aktivierung innerer Ressourcen“, sagt Bauer. „Die Übungen können tief berühren, alte Themen bewegen und neue Perspektiven eröffnen – eine Einladung, sich selbst in dieser besonderen Zeit wiederzufinden.“

Online und ortsunabhängig – Gemeinschaft trotz Distanz

Die Teilnahme ist unkompliziert: Der Kurs startet am 24. Dezember 2025 und findet komplett online statt. So können Interessierte von überall aus dabei sein – bequem von zu Hause, im Urlaub oder unterwegs. Trotz der räumlichen Distanz entsteht durch den gemeinsamen Rhythmus der Rauhnächte eine verbundene Gemeinschaft Gleichgesinnter, die gemeinsam in die mystische Zeit eintaucht.

Ein Geschenk an sich selbst – und an das Leben

Der Rauhnächte Kurs von Hildegard Bauer ist mehr als eine spirituelle Begleitung: Er ist ein Weg zu innerer Klarheit, Kreativität und Selbstbestimmung. Gerade in bewegten Zeiten bietet er einen heilsamen Raum für Stille, Einkehr und Erneuerung – und ist somit ein wertvolles Geschenk an die eigene Seele.

Hildegard Bauer ist spirituelle Coachin, Heilerin und Medium mit Praxis in Herrsching am Ammersee. Seit über zwanzig Jahren begleitet sie Menschen auf ihrem persönlichen und spirituellen Entwicklungsweg. In ihrer Arbeit verbindet sie klassisches energetisches und geistiges Heilen mit moderner Persönlichkeitsentwicklung und einem tiefen Verständnis für die seelischen Prozesse ihrer Klientinnen und Klienten. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Stärkung von Frauen, die ihre innere Kraft entdecken, Blockaden lösen und ihren authentischen Lebensweg finden möchten. Ihr Angebot umfasst Workshops wie Ahnenarbeit, Rauhnachtsrituale, mediale Seminare und Seelenweg-Arbeit sowie individuelle Coachings, die Raum für Klarheit, Heilung und Neuorientierung bieten. Ihre besondere Gabe der Hellsichtigkeit und intuitiven Wahrnehmung ermöglicht es ihr, präzise Impulse zu geben und Menschen dabei zu unterstützen, ihre Potenziale zu erkennen, alte Muster zu transformieren und in eine neue innere Balance zu finden.

