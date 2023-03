HinenSolars Autobatterien übertrumpfen Blei-Säure-Batterien.

Mit Ausgaben von mehr als 20 Millionen USD bringt HinenSolar revolutionäre technologische Forschung ein, und vervollständigt die Produktionskette mit Hilfe von 300 erfahrenen Ingenieuren.

10.03.2023 – HinenSolar steigert die Produktionskapazität auf bis zu 1 GW Batteriezellen

Der beratende Fokus von HinenSolar liegt weiterhin auf dem Gebiet der Solarenergie. Der Firmenwert von HinenSolar besteht darin, umweltfreundliche Produkte herzustellen, die zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen können.

Die Produkte sind sortiert nach:

– Hybrid-Solar-Wechselrichter

– Energiespeichersystem

– Haus/Tragbare Solaranlage

Mittlerweile sind viele bekannte Autohersteller in Hybrid- und Elektrofahrzeugen auf Lithiumbatterien umgestiegen, aus einem einfachen Grund, sie legen Wert auf Sicherheit, und Energiespeicherprodukte, die mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien in Automobilqualität ausgestattet sind, können problemlos die Anforderungen verschiedener Ausführungsszenarien erfüllen die Grenzen von Umweltschutz und Sicherheit.

Lithium-Eisenphosphat-Batterien gelten als am sichersten gegenüber Blei-Säure-Batterien. Der Grund dafür sind ihre Eigenschaften, die als Hochtemperaturbeständigkeit, Hochgeschwindigkeitsentladung und lange Lebensdauer charakterisiert werden können. Eines der am meisten hervorgehobenen Merkmale ist die außergewöhnliche Leistung unter ungünstigen Bedingungen wie zum Beispiel Extrusion, Überladung und Überhitzung. In Bezug auf die elektromechanische Leistung haben alle Indikatoren wie Batteriekapazität, Zyklen Lebensdauer und Energiedichte Vorrang vor Bleibatterien.

Die besten Vorteile von Lithiumbatterien sind ihre Umweltfreundlichkeit und ihr umweltfreundlicher Mechanismus, da wir alle wissen, dass der Verschmutzungsindex von Tag zu Tag zunimmt. Hier bietet HeninSolar eine umweltfreundliche Lösung.

Wenn Sie ein tragbares Kraftwerk für ungünstige Bedingungen wie einen vorübergehenden Stromausfall oder eine Naturkatastrophe mit Stromkreisschäden in Betracht ziehen, dann können diese Autobatterien eine hohe Ausgangsleistung liefern, und ausreichen, um Haushaltsgeräte zu betreiben.

HINENSOLAR

Das neueste Produkt, PS3000, hat viele aufregende Funktionen, von denen einige unten aufgeführt sind:

o Autotauglicher Lithium-Eisenphosphat-Akku mit Aluminiumgehäuse

o Große Kapazität von 2500 Wh

o Maximale Leistung von 3000 W Power-Akku

o Kann 2,5-kWh-Akku-Erweiterungspacks unterstützen

o Kann bis zu 6 Netzteile unterstützen

o Sicher und langlebig

o Bereitstellen einer stabilen Stromversorgung für Ihre Haushaltsgeräte

o Aufgeladen durch Solarpanel

o Voll aufgeladen in ca. 3,5 Stunden

HinenSolar ist das beste Produkt, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kosten unter Kontrolle halten, indem Sie Solarenergie nutzen und auch einen Durchbruch für die CO2-Emission in der Welt schaffen. Diese Autobatterien sind langlebiger, umweltfreundlicher, zeitsparender und taschenfreundlicher. Um Ihr Leben viel reibungsloser zu gestalten, geht HinenSolar einen neuen Weg für Sie.

Facebook: https://www.facebook.com/HINENSOLAR

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/hinensolar

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HINENSOLAR

Herr Chris Wu

DongKang Road 24

523828 Dongguan

China

fon ..: +86 769 8992 0666

web ..: http://www.hinensolar.com

email : hinensolar@gmail.com

HinenSolar konzentriert sich auf den Solarbereich, hier im Besonderen auf Hybrid-Wechselrichter, Heimspeicherbatterien und Solaranlagen. HinenSolar wird unterstützt von einem erfahrenen F&E-Team, das sicherstellt, dass die Produkte weltweit führend und technologiezuverlässig sind. Das Ergebnis ist eine komplette Produktionskette, die sich niedrigen Kosten und hervorragender Qualität verschrieben hat.

Pressekontakt:

HINENSOLAR

Herr Chris Wu

DongKang Road 24

523828 Dongguan

fon ..: +86 769 8992 0666

web ..: http://www.hinensolar.com

email : hinensolar@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Akku Poolroboter Zodiac Freerider – Automatische Poolreinigung und starke Saugleistung