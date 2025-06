Hitzewellen im Außendienst: Unternehmen stehen in der Pflicht – Digitale Lösungen entlasten Servicepersonal

Hitzewellen belasten den Außendienst. Warum Unternehmen jetzt handeln und mit digitalen Lösungen wie Live Video Support Gesundheit und Servicequalität sichern sollten.

Wie moderne Technologien wie Live Video Support zur Entlastung von Technikern bei Hitze beitragen können

Neu-Ulm, 30. Juni 2025 – Steigende Temperaturen setzen nicht nur der Umwelt zu, sondern stellen auch Unternehmen mit technischem Außendienst vor neue Herausforderungen. Während die Arbeitsstättenverordnung klare Vorgaben für Innenräume macht, bleiben Mitarbeitende, die im Sommer zu Serviceeinsätzen fahren, oft ungeschützt zurück. Gesundheitsgefährdung, sinkende Produktivität und langfristige Belastungen sind die Folge. Unternehmen sind daher gefordert, über klassische Schutzmaßnahmen hinauszudenken – und zunehmend auf digitale Unterstützung zu setzen.

Schutzlücke für Außendienstpersonal

Ab 26 °C Raumtemperatur müssen Arbeitgeber laut Arbeitsstättenregel (ASR A3.5) geeignete Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden prüfen, ab 30 °C sind sie zur Umsetzung verpflichtet. Doch diese Vorgaben gelten in erster Linie für Arbeitsplätze in Innenräumen. Für Techniker:innen, die im Hochsommer draußen tätig sind – auf Baustellen, in Industrieanlagen oder bei Kundeneinsätzen – existieren bislang keine vergleichbaren rechtlichen Leitlinien.

„Es entsteht eine gefährliche Lücke zwischen Regelwerk und Realität“, sagt ein Experte für Arbeitsschutz. „Gerade im Außendienst müssen Unternehmen Verantwortung übernehmen – unabhängig davon, ob die Gesetzeslage sie ausdrücklich dazu verpflichtet.“

Gesundheitsgefahren bei hohen Temperaturen

Die körperliche Belastung bei Temperaturen über 30 °C ist erheblich. Erschöpfung, Konzentrationsschwächen, Kreislaufprobleme oder Hitzeschlag sind keine Ausnahme, sondern zunehmender Alltag im Sommer. Dauerhafte Überlastung kann zu chronischen Erkrankungen führen – mit direkten Folgen für Unternehmen, etwa durch Ausfallzeiten, Reputationsverlust oder erhöhte Fluktuation.

Digitale Tools als Entlastung: Live Video Support

Neben organisatorischen Maßnahmen wie angepassten Arbeitszeiten oder Pausenregelungen bieten digitale Lösungen einen wirksamen Hebel, um Mitarbeitende im Außendienst zu entlasten. Eine der effizientesten Methoden ist der Einsatz von Live Video Support.

Mit Systemen wie tele-LOOK können viele technische Probleme per Live-Video gelöst werden – ohne dass ein Mitarbeitender physisch vor Ort sein muss. Die Kund:innen zeigen das Problem per Smartphone-Kamera, während Expert:innen im Büro oder Homeoffice Anleitungen geben oder direkt Lösungen vorschlagen. Häufig kann so ein Vor-Ort-Besuch ganz vermieden werden.

Weniger Fahrten, bessere Verteilung der Ressourcen

Durch den Einsatz von Remote-Lösungen lassen sich unnötige Fahrten reduzieren. Das bedeutet: weniger Belastung, weniger Stau, weniger Risiko – und mehr Flexibilität für Servicepersonal. Gleichzeitig steigt die Produktivität, denn Techniker:innen können mehr Fälle bearbeiten, ohne zwischen Einsatzorten zu pendeln. Auch der CO?-Ausstoß wird verringert – ein zusätzlicher Vorteil in Zeiten gesteigerten Umweltbewusstseins.

Praxistauglich und einfach integriert

Lösungen wie tele-LOOK sind browserbasiert und benötigen keine Installation auf Kundenseite. Unternehmen berichten von einer einfachen Integration in bestehende Serviceprozesse. Die Echtzeit-Kommunikation per Video wird ergänzt durch Funktionen wie Screenshot-Erstellung, Anmerkungen im Bild oder automatische Dokumentation – ideal auch für Nachweise, Qualitätssicherung oder spätere Analysen.

Verantwortung übernehmen – Zukunft gestalten

„Remote Support ist keine Spielerei, sondern ein ernstzunehmender Beitrag zum Gesundheitsschutz im Servicebereich“, heißt es aus der Branche. Gerade in Hitzewellen kann der Einsatz solcher Technologien nicht nur Arbeitsbedingungen verbessern, sondern auch signalisieren: Wir nehmen die Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden ernst.

Fazit: Unternehmen mit technischem Außendienst sollten Hitze nicht nur als Wetterlage, sondern als arbeitsrelevanten Risikofaktor verstehen – und entsprechend handeln. Wer innovative Lösungen wie Live Video Support einsetzt, schützt nicht nur seine Mitarbeitenden, sondern steigert auch Effizienz, Kundenbindung und Zukunftsfähigkeit.

Die Solutiness GmbH mit Sitz in Neu-Ulm (ehemals in Freibur im Breisgau) ist Anbieter der cloudbasierten Live Video Support Lösung tele-LOOK. Das Unternehmen hat sich auf visuelle Fernunterstützung im technischen Kundenservice spezialisiert und ermöglicht durch seine Softwarelösung eine effiziente, appfreie Kommunikation zwischen Unternehmen, Kunden und Serviceteams – weltweit und in Echtzeit.

Mit tele-LOOK können technische Probleme oder Serviceanfragen über eine Live-Videoverbindung direkt im Browser gelöst oder vorbereitet werden – ganz ohne Vor-Ort-Besuch. Die Anwendung ist besonders im Maschinenbau, in der Industrie, im Anlagenbau, in der Medizintechnik und im IT-Bereich im Einsatz, eignet sich jedoch branchenübergreifend für jede Organisation, die auf technische Fernunterstützung angewiesen ist.

Besonderheiten der Lösung:

Keine App-Installation notwendig – Nutzung direkt im Browser

DSGVO-konforme Datenverarbeitung

Funktionen wie Screenshots, Notizen und Marker für visuelle Anleitung

Skalierbar und leicht in bestehende Prozesse integrierbar

Ideal für Kundenservice, Qualitätssicherung, Schulung, interne Abnahmen und Remote-Freigaben

Die Lösung hilft Unternehmen dabei, Reiseaufwände zu reduzieren, die Reaktionszeit zu verkürzen, die First-Time-Fix-Rate zu erhöhen und gleichzeitig die Mitarbeitenden im Innen- wie Außendienst zu entlasten – insbesondere bei Hitzewellen oder Personalengpässen.

Die Solutiness GmbH gehört zur InCaTec Gruppe und vereint technologische Innovation mit praxisorientierten Services für kleine und mittelständische Unternehmen. tele-LOOK ist Teil einer wachsenden Plattform für digitale Servicekommunikation und ein Beispiel für funktionale Digitalisierung mit echtem Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeitende.

