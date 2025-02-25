Hörgeräte Reichart: Familienunternehmen mit zehn Standorten und zwei Kinderzentren in München und Umgebung

München, Oktober 2025 – Seit 30 Jahren begleitet Hörgeräte Reichart Menschen mit Hörminderungen.

Was als kleines Fachgeschäft begann, ist heute ein Familienunternehmen mit zehn Filialen in München und im Umland. Es gibt zwei spezialisierte Kinderzentren, die sich besonders um die Versorgung junger Patientinnen und Patienten kümmern. Das Ziel ist seit der Gründung unverändert: Hörakustik als Teil des Familienlebens zu verstehen – über Generationen hinweg.

Hörakustik für Klein und Groß

In den Kinderzentren am Münchner Stachus und in Germering ist Personal speziell auf Pädakustik geschult. Mit spielerischen Tests, enger Einbindung der Eltern und altersgerechten Hörlösungen wird sichergestellt, dass Kinder Sprache, Schule und soziale Kontakte ungehindert erleben können. Damit wird eine Grundlage für Entwicklung und Teilhabe geschaffen – frühzeitig und nachhaltig.

Beratung mit Zeit und Verständnis

Für Erwachsene bedeutet ein Hörverlust häufig, den ersten Schritt hinauszuzögern. Reichart setzt hier bewusst auf ausführliche Gespräche, die ohne Zeitdruck stattfinden. Alle Fragen werden verständlich beantwortet, bevor über Technik gesprochen wird. Ein besonderer Bestandteil ist das audioaktiv® Hörtraining, das im Unternehmen entwickelt wurde. Es unterstützt neue Hörgerätetragende dabei, sich schneller an ungewohnte Klänge zu gewöhnen und den Alltag wieder aktiver wahrzunehmen.

„Für uns ist Hören ein Thema, das Generationen verbindet. Wir begleiten Kinder, Eltern und Großeltern – und wissen, wie wichtig Geduld und persönliche Begleitung dabei sind“, sagt das Team von Hörgeräte Reichart.

Zehn Standorte, ein Gedanke

Von Dachau über Herrsching bis Wolfratshausen – die Filialen sind so verteilt, dass Menschen in der gesamten Region kurze Wege haben. Dabei geht es nicht nur um die Anpassung moderner Hörsysteme, sondern ebenso um Themen wie Gehörschutz und langfristige Betreuung. Service, Nachjustierungen und regelmäßige Kontrollen gehören selbstverständlich dazu.

Dass diese Haltung auch bei den Menschen ankommt, zeigt eine Rückmeldung, die das Team besonders bewegt hat: „Ihr habt mein Leben beReichart.“ Ein Satz, der für viele Kundinnen und Kunden spricht – und verdeutlicht, warum das Familienunternehmen seit drei Jahrzehnten eine feste Größe in München und Umgebung ist.

