Hohe Arbeitssicherheit mit Sicherheitskennzeichnungen

Sicherheitskennzeichnungen sorgen für eine hohe Arbeitssicherheit. Sie Informieren Mitarbeiter und Fremdpersonal über potentielle Gefahren. Sie sind unerlässlich für den Personen- und Geräteschutz.

MAKRO IDENT stellt vor: Immer wieder müssen in Produktionsstätten Verkehrswege und Lagerzonen den betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Dabei müssen auch die Markierungen der Verkehrswege äußerst flexibel und trotzdem haltbar sein. Mit den Bodenmarkierungen von MAKRO IDENT lassen sich innerbetriebliche Verkehrswege, sowie Produktionsstätten und Lagerplätze mühelos und schnell kennzeichnen. Sie dienen auch als Hinweis auf wichtige Sicherheitsanlagen und Fluchtwege.

Die Bodenmarkierungen gibt es in verschiedenen Materialien, um den unterschiedlichen Anforderungen in Industrieumgebungen gerecht zu werden. Die Materialien sind besonders strapazierfähig und verfügen über eine außergewöhnliche Beständigkeit und Haftfestigkeit.

Für die visuelle Warnung gibt es verschiedene Absperrbänder, Warnaufsteller, Sperrpfosten mit Zubehör, wie auch Gefahrstoff-Etiketten. Für die Kennzeichnung von Rohren hat MAKRO IDENT ein überaus großes Sortiment. Neben der deutschen Norm DIN 2403 sind im Standard-Programm auch ISO 14726 für die Marine erhältlich.

Rohrmarkierer sollen den Rohrinhalt, relevante GHS/CLP-Symbole, einen Gefahrenhinweis sowie die Fließrichtung des Rohrinhalts angeben. Wahlweise können die Kennzeichnungen auch technische Details enthalten, damit Wartungsteams und Techniker auf einen Blick die Start und Endpunkte der Rohre feststellen können.

Alle Rohrmarkierer in einem Betrieb sollten grundsätzlich dasselbe Design aufweisen und einer bestimmten Farbkodierung entsprechen. Damit wird für eine besonders wirksame Kennzeichnung gesorgt. MAKRO IDENT bietet zahlreiche Farbkodierungen an, die verschiedene landesspezifische Normen erfüllen. Der bekannte Brady-Distributor verfügt über ein Standardsortiment von über 6000 Standard-Rohrmarkierern. Diese bestehen überwiegend aus einem robusten Polyester mit einem Polyester-Schutzlaminat.

MAKRO IDENT erstellt auch Rohrmarkierer für weitere Standards, die grundsätzlich in Sonderanfertigung erstellt werden. Auch hier werden verschiedene Polyester-Ausführungen verwendet – jeweils mit oder ohne Klebstoff, so dass Unternehmen auch in sehr anspruchsvollen Umgebungen über eine normenkonforme Lösung verfügen. Nicht klebenden Rohrmarkierer können mithilfe eines doppelseitigen Klebebands angebracht werden oder mit den – bei MAKRO IDENT erhältlichen – SnapOn Halterungen für Rohre.

Für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung nach ASR A1.3 und ISO7010 Norm hat MAKRO IDENT auch hier ein sehr umfangreiches Sortiment. Schilder und Aufkleber gibt es in unterschiedlichen Materialien und Größen. Auch folienüberzogene Aluschilder und Kunststoffschilder für den Innen- und Außenbereich sind im Standard, wie auch als Sonderanfertigung, erhältlich.

Alle Sicherheitsschilder entsprechen den ASR-Vorschriften und der ISO-7010 Norm. Sollte ein bestimmtes Schild nicht vorhanden sein, wird MAKRO IDENT dies in Sonderanfertigung herstellen. Auch werden individuelle Schilder und Mehrfachsymbol-Schilder individuell nach Kundenwunsch angefertigt. Der Customer Service hilft hier gerne und erstellt ein erstes Layout innerhalb kürzester Zeit.

Die SCAFFTAG Sicherheitskontrollsysteme gehören ebenfalls zur Sicherheitskennzeichnung. Allerdings können hier die nächsten Prüf- und Inspektionstermine eingetragen werden. Diese Systeme werden einfach an ein bestimmtes Gerüst, an ein Fahrzeug (z.B. Bagger, Kipper), an Bauzäune, an Maschinen und Anlagen usw. angebracht, wo diese sehr gut zu sehen sind.

Die visuellen Sicherskontrollsysteme sollen Unfälle wie Personen- und Sachschäden vermeiden. Sie bestehen meist aus zwei Komponenten: einer robusten Halterung mit einem gut sichtbaren Gefahrensymbol mit kurzem Hinweistext, und einem Einsteckschild, dass vom Inspektionspersonal mit schriftlichen Hinweisen beschrieben werden kann. Auch die nächsten Prüf- und Inspektionstermine werden darauf mit angegeben.

Ist das Gerüst, die Anlage oder Maschine nicht betriebsbereit, wird das Einsteckschild einfach herausgenommen und ein großes Warnsymbol erscheint auf der Halterung. Dies zeigt sehr genau an, dass das Gerüst oder Gerät nicht betreten bzw. bedient werden darf.

Weitere Informationen zu den Sicherheitskennzeichnungen sind zu finden unter folgendem Link: www.makroident.de/schilder-markierer/allgemeines.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

