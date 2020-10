Hollow Man Fotografie

Überzeugend gute Hollow Man Produktfotos für Ihren Onlineshop, denn Hollow Man ist nicht gleich Hollow Man…

Hollow Man Bilder von Mode und Bekleidungsartikeln sind modern, attraktiv und aus dem heutigen Onlinehandel nicht mehr wegzudenken. Durch die Darstellung der Textilien an einem unsichtbaren Körper (=Hollow Man) werden Oberteile und Hosen bis hin zu Unterwäsche und Strumpfwaren eindrucksvoll plastisch visualisiert. Jeder potentielle Käufer bekommt eine gute Vorstellung davon, wie diese Artikel am Körper getragen später aussehen werden. Hollow Man Produktfotos sind damit eine prima Entscheidungshilfe für jeden Kunden und ein verkaufsförderndes Mittel für jeden Händler.

Hollow Man Foto ist nicht gleich Hollow Man Foto:

Die Hollow Man Fotografie ist ein preislich stark umkämpfter Markt mit teilweise sehr unterschiedlichen Angeboten. Während der Auftraggeber im Allgemeinen nur den Bildpreis als Kalkulations- und Entscheidungsbasis sieht und sich über die damit eingekaufte Qualität vorher kaum Gedanken macht, so verkaufen namhafte Fotostudios bewusst entsprechende Leistungsinhalte. Damit besteht im Grunde eigentlich die zwingende Notwendigkeit, sich zuerst über die eigenen Ansprüche an die späteren Darstellungen im Klaren zu sein, bevor man anschließend nach dem dafür passenden Preisangebot sucht. Wie beim Autokauf legt man primär die gewünschten Ausstattungsmerkmale fest und vergleicht erst anschließend die dafür günstigsten Anbieter…

Zwei einfache Entscheidungshilfen für die Auswahl des richtigen Produktfotografen:

1. Ein kurzer Blick auf die Webseite des Fotostudios genügt, um festzustellen, ob es sich bei dem Anbieter um einen reinen Produktfotografen, oder um einen Mischanbieter handelt.

– Ein Potraitfotograf wird selten auch ein guter Produktfotograf sein, wie auch ein guter Fotograf für Artikel nicht unbedingt weiß, worauf es bei Fotoshootings mit Personen ankommt. Tatsächlich fahren hier viele erfahrene Fachhändler zweigleisig und beauftragen separat einen Spezialisten für die Modelaufnahmen und einen für die Sachaufnahmen.

– Echte fotografische Alrounder sind sehr schwer zu finden und liegen dann typischerweise auch mehr im preislichen Mittelfeld, als im günstigen Budget-Bereich.

2. Ein zweiter aufmerksamer Blick sollte auf die ausgestellten Hollow Man Bilder gerichtet sein, denn hier lassen sich die angebotsüblichen Leistungsinhalte ablesen.

– Wird eine Vielzahl von verschiedenartigen Begleidungsartikeln als Referenz gezeigt, oder sind es nur einige wenige Fotobeispiele, die der jeweilige Anbieter zeigt?

– Handelt es sich bei den gezeigten Hollow Man Bildern um relativ einfach zu fotografierende Artikel wie Jacken und Shirts, oder sind auch schwieriger Produkte wie lange Hosen, gemusterte Hemden und dergleichen mehr zu finden?

– Sind die gezeigten Bilder tatsächlich schön und akkurat dargestellt, oder sind bereits auf den Referenzbildern deutliche Schwächen hinsichtlich einheitlicher Ärmelweiten, Zentrierung und gleichmäßiger Formgebung zu erkennen?

Leistungsinhalte Hollow Man Fotografie bei der PRO-ducto GmbH:

1.) Bügeln von Bekleidung und Textilien

Viele Kunden glauben immer noch, dass neue Ware nicht gebügelt werden müsste. Gerade wenn ein Produkt frisch aus seiner Verpackung kommt zeigt es sehr starke Knick- und Legefalten. Grundsätzlich ist es selbst bei einem einfachen Shirt immer billiger, den Artikel vorher zu bügeln, als bei jedem fünften Artikel später nachretuschieren zu müssen. Nebenbei bemerkt werden bei fachlich versierten Fotografen Modeartikel für ein Fotoshooting auch anders gebügelt, als man es bei Klamotten für den heimischen Wäscheschrank normalerweise praktiziert.

2.) Hollow Man Packshot- oder Schaufensterpuppen

Für gute Hollow Man Aufnahmen ist es wichtig, dass dafür geeignete Puppenkörper zur Verfügung stehen. Damit die Bekleidungsteile später nicht unnatürlich geformt wirken ist es enorm wichtig, dass bereits die Packshot-Puppen absolut symmetrische Körperhaltungen haben. Selbst teuere individuell zusammensetzbare Packshot Puppen sind dabei nicht der Garant für gute Fotoergebnisse, denn letztendlich gibt es keine universal gültigen Schnittmuster. Wir haben sehr lange gesucht, bis wir schließlich die optimalen Puppen für unsere Hollow Man Fotografie gefunden haben.

3.) Hollow Man Dekoartion am Puppenkörper

Kleidungsstücke sind typische Massenprodukte. Trotzdem werden sie überwiegend in Billiglohnländern handgefertigt und weisen dadurch personenbezogene handwerkliche Abweichungen auf. Das bedeutet, dass selbst ein gleiches Shirtmodell in einer anderen Farbe schon wieder etwas anders am Puppenkörper fallen kann.

Für die Produktfotografie bedeutet diese Tatsache, dass jedes Kleidungsstück präzise angepasst werden muss, damit der Endkunde beim Produktbild keine Unterschiede mehr wahrnimmt. Diese Anpassung kann entweder bei der Dekoartion am Puppenkörper erfolgen, oder aber in der Photoshop Bildbearbeitung korrigiert werden.

In unserem Fotostudio entscheiden unsere Fotografen für jeden Einzelfall, ob eine optische Anpassung am Objekt oder in der Bildbearbeitung besser und schneller funktioniert.

4.) Hollow Man Fotoaufnahme in Studioqualität

Sofern die Stoffe nicht mit hartem Licht speziell modelliert werden sollen, so ist die Fotografie von Bekleidung und Stoffen als verhältnismäßig einfach anzusehen. Trotzdem muss man natürlich darauf achten, dass die Bilder möglichst kontrastreich werden, ohne dass helle Stoffe „totgeblitzt“ werden und dunkle Stoffe „absaufen“.

In unserem Studio haben wir für die Hollow Man Fotografie verschiedene Lichtsets standardisiert, mit welchen wir eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine gleichbleibende Qualität für alle unsere Studioaufnahmen gewährleisten können.

5.) Professionelle Bildentwicklung der Fotoaufnahme

Eine digitale Fotoaufnahme wird von allen Kameras grundsätzlich als fertig entwickeltes JPG-Bild abgespeichert. Zudem bieten die meisten hochwertigen Digitalkameras die Möglichkeit, die aufgenommenen Bildinformationen in einem zusätzlichen Rohdatenformat aufzuzeichnen. Dieses RAW-Bild enthält wesentlich umfangreichere Bild- und Farbinformationen, mit welchen ein guter Fotograf am Computer sichtbar bessere Ergebnisse erzeugen kann.

Wir justieren verschiedene Farbeinstellungen, damit genau das zu Geltung kommt, worauf es im Bild ankommt. Alle Farben bleiben natürlich und kontrastreich, und zeigen den Artikel so, wie ihn der Endkunde gerne sehen möchte.

Vor allem in der Produktfotografie muss man sich immer bewusst sein, dass realistisch und realitätsnah zwei unterschiedliche Zielsetzungen sein können. Letztendlich geht es darum, ein Produkt so von seiner schönsten Seite zu zeigen, sodass es gerne gekauft wird, jedoch nicht auf Grund eines irreführenden Bildes retourniert wird.

6.) Die ansprechende Formgebung der Hollow Man Aufnahme

Mode und Bekleidungsartikel, welche einfach nur auf einen Puppenkörper aufgezogen werden, sehen in den seltensten Fällen auf Anhieb gut aus.

Der erste Punkt bei einer guten Hollow Man Fotografie ist also nach wie vor eine präzise und akkurate Dekoration der Bekleidung am Puppenkörper.

Ein zweiter essenzieller Schritt, ist und bleibt jedoch auch eine plastische Nachbearbeitung der Objektkonturen in Adobe Photoshop. Dieser Punkt wird leider von dem überwiegenden Teil aller Fotostudios komplett vernachlässigt, denn die sogenannte „plastische Verflüssigung“ von Textilien am Computer setzt besondere Fähigkeiten im Umgang mit Photoshop voraus.

7.) Das Freistellen des Fotos und Einretuschieren des Halsausschnittes

Alle von dem Puppenkörper verdeckten Bekleidungseinsichten insbesondere Halsausschnitte werden bei uns mit einer separten Aufnahme geeignet fotografiert und anschließend passend einretuschiert. Wir beachten dabei, dass die Wölbung des eingesetzten Bildes, seine Größe und die farbliche Abgrenzung zum Gesamtbild passen.

8.) Die Bildretusche des Gesamtbildes

Der für die Hollow Man Aufnahmen verwendete harte Puppenkörper hat zwangsläufig andere Trageeigenschaften, wie ein natürlicher, weicher menschlicher Körper. Insofern lassen sich bestimmte Knitter und Tragefalten trotz unserer verwendeten weichen Push-Up Einsätze nicht gänzlich vermeiden.

Wir unterziehen alle Hollow Man Bilder einer Bildretusche.

– Hierbei werden Falten in den Bekleidungstextilien in natürlich wirkendem Maße reduziert.

– Wir retuschieren Fusseln und Schmutzpartikel insbesondere auch auf dunklen Materialien

9.) Nochmalige Bildoptimierung und Farbabgleich

Für eine gute Bildwirkung auf weißem Hintergrund verstärken wir häufig nochmals den Kontrastumfang der Bilder und vergleichen die digital aufgenommenen Farben mit den vorliegenden Farbmustern.

10.) Die zweckdienliche Bildnummerierung von Fotos

Bei einer Vielzahl von verschiedenen Artikeln ist eine eindeutige und systematische Bildbezeichnung hilfreich. Produkte können so einfacher zugeordnet und später wiedergefunden werden. Wir übernehmen gerne für Sie eine entsprechende Benennung aller von uns gelieferten Bilddaten.

11.) Das Umfärben von unifarbenen Bekleidungsteilen

Stoffe und Textilien lassen sich verhältnismäßig einfach und damit kostengünstig umfärben, soweit es sich um unifarbige Kleidung handelt. Umgefärbte Artikel haben zueinander die absolut gleiche Passform was vom Endverbraucher unterbewusst als positives Qualitätsmerkmal interpretiert wird.

12.) Das Speichern und Ausliefern in verschiedenen Bildformaten

Wir liefern grundsätzlich alle Produktfotos in Vollauflösung im Photoshop-kompatiblem TIFF-Format aus. Zudem stellen wir auf Wunsch gerne auch individuell gewünschte Größenskalierungen in JPG, PNG, PDF, sowie dem neuen WebP kostenfrei mit zur Verfügung.

Wie Sie sehen können, handelt es sich bei der Hollow Man Fotografie um ein sehr komplexes Thema. – Gut, dass Sie sich nur um den Musterversand kümmern müssen, den Rest erledigen wir für Sie.

