  • Hotel Obertauern direkt an der Piste: Warum Winterurlauber kurze Wege bevorzugen

    Immer mehr Gäste wählen gezielt Unterkünfte mit direktem Pistenzugang in Obertauern. Die Gründe reichen von Zeitersparnis bis zu höherem Komfort im gesamten Tagesablauf.

    Obertauern zählt zu den schneesichersten Wintersportorten der Alpen. Die Lage auf über 1.700 Metern Seehöhe und das Pistenkarussell, das den gesamten Ort umschließt, machen die Region für Skifahrer und Snowboarder seit Jahrzehnten attraktiv. Dabei kristallisiert sich ein Trend heraus: Gäste legen zunehmend Wert darauf, dass ihr Hotel Obertauern direkt an der Piste liegt.

    Der Hauptgrund ist die Zeitersparnis. Wer morgens die Skischuhe anschnallen und ohne Shuttle, Parkplatzsuche oder Fußmarsch auf die erste Abfahrt starten kann, gewinnt pro Tag bis zu einer Stunde zusätzliche Pistenzeit. Gerade für Familien mit Kindern reduziert ein solcher Zugang den organisatorischen Aufwand erheblich. Auch die Mittagspause lässt sich flexibler gestalten, wenn das Hotelzimmer nur wenige Meter entfernt ist.

    Ein weiterer Aspekt betrifft den Komfort nach dem Skitag. Nasse Ausrüstung muss nicht durch Busse oder über längere Strecken transportiert werden. Hotels wie das Hotel Zehnerkar bieten Skikeller in unmittelbarer Nähe zum Pistenrand, sodass die Ausrüstung sicher und trocken verwahrt wird. Dieser praktische Vorteil wirkt sich auf die gesamte Aufenthaltsqualität aus.

    Obertauern unterscheidet sich von vielen anderen Skigebieten dadurch, dass die Lifte tatsächlich rund um den Ort angeordnet sind. Es gibt kein zentrales Tal, von dem aus Gäste erst zu den Bergstationen gelangen müssen. Wer in Obertauern ein Hotel mit Pistenlage wählt, befindet sich mitten im Skigebiet. Diese Infrastruktur begünstigt kurze Wege von Natur aus und macht aufwendige Transferlösungen überflüssig.

    Auch die Abendgestaltung profitiert davon. Nach einem Tag auf der Piste schätzen Gäste es, sich ohne zusätzlichen Aufwand in den Wellnessbereich oder das Hotelrestaurant zurückziehen zu können. Das Hotel Obertauern der Familie Hollfelder-Klinger etwa verbindet diese zentrale Lage mit einem Angebot, das auf die Bedürfnisse von Wintersportlern ausgerichtet ist.

    Branchenbeobachter bestätigen, dass die Nachfrage nach Unterkünften mit direktem Pistenzugang in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Gäste informieren sich gezielter und filtern bei der Buchung nach Entfernung zur nächsten Liftanlage. In Obertauern, wo die räumliche Nähe von Unterkunft und Skigebiet zum Ortsprinzip gehört, kommt dieser Trend besonders zum Tragen.

    Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter
    Frau Iris Hollfelder
    Römerstraße 64
    5562 Obertauern
    Österreich

    fon ..: 0043 6456 7257
    fax ..: 0043 6456 7257-22
    web ..: https://www.zehnerkar.at/
    email : obertauern@zehnerkar.at

    Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.
    Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

    „Skifahren bis zur Haustüre" ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

    Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter
    Iris Hollfelder
    Römerstraße 64
    5562 Obertauern

    fon ..: 0043 6456 7257
    web ..: https://www.zehnerkar.at/
    email : presse@top-ranking.com


