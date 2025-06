Urlaubserlebnis in den Alpen: Erholung und Wintersport in Obertauern genießen

Das Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern bietet komfortable Unterkünfte für einen unvergesslichen Urlaub.

Hoch oben in den Radstädter Tauern liegt Obertauern, ein beliebter Ferienort, der mit seiner Kombination aus alpiner Landschaft, Schneesicherheit und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten überzeugt. Mitten in dieser eindrucksvollen Kulisse heißen das Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern Gäste willkommen, die ihren Urlaub mit Komfort und authentischer Gastfreundschaft verbinden möchten.

Die familiengeführten Betriebe zeichnen sich durch ihre zentrale Lage direkt an den Skipisten und Liften aus. Diese Nähe zur Bergwelt ermöglicht nicht nur einen schnellen Zugang zu den beliebten Wintersportangeboten, sondern sorgt auch für eine ruhige Atmosphäre abseits des Trubels. Gäste profitieren von durchdachten Serviceleistungen, die sowohl Familien mit Kindern als auch Alleinreisenden und Paaren ein hohes Maß an Erholung bieten.

Zum Wohlfühlangebot zählen unter anderem moderne Zimmer mit alpinem Charme, ein großzügiger Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna und Dampfbad sowie kulinarische Genüsse aus der Region. Die Küche legt besonderen Wert auf frische Zutaten und abwechslungsreiche Menüs, die jeden Aufenthalt auch zu einem kulinarischen Erlebnis machen.

Neben dem Wintersportangebot – darunter Skifahren, Snowboarden und Langlaufen – bietet die Region auch im Sommer zahlreiche Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken oder einfach Entspannen in der imposanten Naturkulisse der Alpen. Die Kombination aus aktiver Erholung und komfortabler Unterkunft macht Obertauern zu einem ganzjährigen Reiseziel.

Wer auf der Suche nach einer passenden Unterkunft in Obertauern ist, findet im Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern eine überzeugende Adresse. Hier verbinden sich alpine Tradition und moderne Ausstattung zu einem stimmigen Urlaubserlebnis, das Individualität und Qualität in den Mittelpunkt stellt.

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre" ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

