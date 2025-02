Schneesicheres Skivergnügen mit Midweek-Angebot in Obertauern

Skifahrer genießen mit dem Midweek-Angebot in Obertauern ab drei Nächten Verwöhnpension und Entspannung mit einer Hydrojet-Überwassermassage – inklusive aller Wohlfühlleistungen der Hotels.

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern bieten ein attraktives Midweek-Angebot für Skibegeisterte an. Gäste können ab drei Übernachtungen inklusive 3/4 Verwöhnpension und einer Hydrojet-Überwassermassage entspannte Tage in den Salzburger Bergen genießen.

In der Zeit vom 15. März bis 5. April 2025 laden das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern zu einem besonderen Midweek-Aufenthalt ein. Dieses Angebot richtet sich an Gäste, die abseits des Wochenendtrubels die Pisten erkunden möchten. Buchbar sind vier Nächte von Samstag bis Mittwoch oder drei Nächte von Mittwoch bis Samstag.

Im Rahmen des Midweek-Angebots profitieren Gäste von der 3/4 Verwöhnpension, die ein großzügiges Skifahrerfrühstück vom Buffet, eine Nachmittagsjause und ein 4-Gänge-Wahlmenü umfasst. Zusätzlich ist eine Hydrojet-Überwassermassage inkludiert, die für Entspannung nach einem aktiven Skitag sorgt.

Selbstverständlich stehen alle Wohlfühlleistungen der Hotels Zehnerkar und Hotel Obertauern zur Verfügung.

Dank der Lage direkt an der Skipiste ermöglichen beide Hotels einen komfortablen Einstieg ins Skigebiet Obertauern, das für seine Schneesicherheit und bestens präparierten Pisten bekannt ist.

Für weitere Informationen und Buchungen steht das Team der Hotels Zehnerkar und Obertauern telefonisch unter +43 6456 7257 oder per E-Mail an hotel@zehnerkar.at zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

Österreich

fon ..: 0043 6456 7257

fax ..: 0043 6456 7257-22

web ..: https://www.zehnerkar.at/

email : obertauern@zehnerkar.at

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre“ ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

