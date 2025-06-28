Hotelinnovationen im Check: Salzkammer und KI-Audit – geprüft von hotelimpulse

Zwei Hotel-Innovationen im Test: Salzkammer als Gesundheits-Highlight und KI-Audit für digitale Auffindbarkeit. Urteil des hotelimpulse-Expertenbeirats: relevant, wirksam, umsetzbar.

Graz/Wien – hotelimpulse, das führende Medium für Hotel-Entscheider in Österreich, hat erneut zwei innovative Angebote für die Hotellerie getestet und bewertet. Im aktuellen Innovationscheck standen einerseits die Salzkammer von RefreshYourLife – ein spürbares Gesundheits- und Entspannungsangebot mit Wirkung für Lunge und Haut – sowie andererseits der KI-Audit, der Hotels dabei unterstützt, ihre Sichtbarkeit in den wichtigsten KI-Systemen wie ChatGPT, Gemini, Perplexity und Claude nachhaltig sicherzustellen.

Der hotelimpulse-Expertenbeirat betont, dass beide Angebote konsequent auf die Anforderungen moderner Hotelbetriebe ausgerichtet sind: klarer Nutzen für Gäste, praktikable Umsetzung im Alltag und messbare betriebswirtschaftliche Wirkung. Während die Salzkammer als Gästemagnet neue Zielgruppen anspricht und Zusatzumsätze über Aufenthaltsverlängerung, Upgrades oder Wellness-Pakete unterstützen kann, zielt der KI-Audit auf eine zunehmend entscheidende Frage im digitalen Vertrieb: Wird ein Hotel von potenziellen Gästen dort gefunden, wo sie heute suchen und entscheiden – in KI-gestützten Systemen?

Besonders hervorgehoben wird vom Expertenbeirat die niedrige Einstiegshürde: Beide Lösungen ermöglichen Hotelbetrieben eine einfache Testmöglichkeit, um die Wirkung rasch zu erleben und den Geschäftseffekt im eigenen Betrieb zu prüfen. Neben den Produkten selbst wurden auch die Anbieter detailliert geprüft: RefreshYourLife als Spezialist für salzbasierte Erlebniskonzepte sowie der KI-Audit als strukturierter Ansatz zur Optimierung der digitalen Auffindbarkeit in KI-Umfeldern. Ergebnis der Bewertung: Beide Innovationen werden als relevant, wirksam und praxistauglich für Hotelbetriebe eingestuft.

Hotelbetriebe können beide Angebote direkt über hotelimpulse testen oder weiterführende Informationen erhalten. Damit unterstützt hotelimpulse einmal mehr die Mission, Hotel-Entscheidern konkrete, geprüfte Innovationen zugänglich zu machen – mit klarem Fokus auf Umsetzbarkeit, Gästeerlebnis und wirtschaftliche Wirkung.

