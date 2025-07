#HSMA Day 2025: Treffen der Impulsgeber für Commercial, Digitalisierung und Employer Branding in Köln

Das Branchenevent findet am 15. und 16. September unter dem Motto „#Hotellerie #Zukunft #Fähig“ statt. Dabei setzt die HSMA Deutschland e.V. vor allem auf praxisrelevante Inhalte für den Hotelalltag

Auf verschiedenen Stages präsentieren die Organisatoren ein Programm, in dem alle HSMA-Fachbereiche inhaltlich vertreten sind. Hierzu zählen unter anderem ein Deep Dive in die Welt der Kundenbindung in der Hotellerie: Prof. Dr. Silke Bartsch liefert dabei fundierte Einblicke in Theorie und Anwendung von Loyalty-Programmen, ein Impulsvortrag von HSMA Fachvorstand Wilhelm K. Weber von den Grand Metropolitan Hotels zum Thema „Schizophrenic Insides“ – wie Sales, Revenue und Marketing im Hotelbusiness ringen und wer künftig die Macht übernimmt sowie ein Vortrag der Nachwuchstalente „HSMA #YoungRockstars“. Die Keynote kommt in diesem Jahr von der Triathletin Natascha Badmann, die eine vollständige Transformation vom „unglücklichen Pummelchen“ zur Seriensigerin durchlebte.

Der Auftakt erfolgt des #HSMA Day am Montagabend mit einem Get-together, gefolgt am Dienstagmorgen von Keynotes, Masterclasses und Podiumsdiskussionen, die vor allem praxisnah, topaktuell und neutral gehalten sind. Am Abend hat der Branchenverband anschließend ein gemeinsames Networking-Dinner mit der Verleihung der HSMA Social Media Awards und des Green Sleeping Awards vorbereitet.

Präsident der HSMA Deutschland e.V. Zeèv Rosenberg betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Der HSMA Day ist weit mehr als ein Kongress: Es ist der Tag, an dem unsere Branche Perspektiven wechselt, sich vernetzt und gemeinsam unsere Zukunft weiter gestaltet. Unser Hauptaugenmerk liegt hierbei vor allen Dingen darauf, fachliche Inhalte zu vermitteln.“

HSMA-Verbandsgeschäftsführerin Anna Heuer ergänzt: „Der #HSMA Day 2025 bringt erneut wertvolle Insights, praxisnahe Best Practices und zukunftsweisende Visionen auf die Bühne – genau die Impulse, die Fach- und Führungskräfte brauchen, um den Herausforderungen des Hotelalltags kompetent und innovativ zu begegnen. Das spiegelt sich vor allem im Interesse der Teilnehmenden wieder, da wir bereits jetzt schon den größten Teil der Tickets verkauft haben.“ Ihre Worte sollen verdeutlichen, dass es sich nicht nur um Inhalte, sondern um eine strategische Weichenstellung handelt. Die Veranstaltung bietet zudem großzügige Networking-Zeiten – etwa in den Masterclasses, bei dem Get-together und der legendären After-Show-Party – um den intensiven fachlichen Austausch zu fördern.

Im Rahmen des Programms werden zudem die Social Media Awards verliehen, mit dem die HSMA Deutschland e.V. kreative und zielgruppenorientierte Onlinekommunikation würdigt. Ergänzt wird die Auszeichnung durch den Green Sleeping Award, mit dem Hotels prämiert werden, die ihre Schlafwelten ökologisch zukunftsfähig gestalten. „Guter Schlaf ist ein zentrales Qualitätsversprechen eines Hotels. Nachhaltigkeit, Hygiene und Komfort dürfen sich dabei nicht ausschließen“, erklärt Jens Rosenbaum, Initiator, Bettenexperte und Chefredakteur von „Schlafen Spezial.“

Anmeldungen sind über die HSMA-Website jederzeit möglich.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



