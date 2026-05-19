HU-Terminbuchung wird digital: Fleethouse kooperiert mit TÜV SÜD

Berlin, 19.05.2026 -Fleethouse, Anbieter cloudbasierter Fuhrparksoftware, gibt seine neue Partnerschaft mit TÜV SÜD bekannt.

Ab sofort können Unternehmen direkt aus der Fleethouse-Software heraus mit nur wenigen Klicks HU-Termine bei TÜV SÜD buchen. Ziel der Kooperation ist es, Fuhrparkverantwortliche bei der Einhaltung gesetzlicher Prüffristen zu entlasten und administrative Prozesse zu vereinfachen.

Wartungsmanagement: Effizientere Organisation gesetzlicher Prüftermine

Die Koordination von Hauptuntersuchungen gehört zu den zeitintensiven Aufgaben im Fuhrparkmanagement. Prüffristen müssen überwacht, Termine organisiert und Nachweise lückenlos dokumentiert werden. In der Praxis erfolgt dies häufig noch telefonisch, über separate Tools oder manuelle Listen. Das ist nicht nur zeitintensiv, sondern erhöht auch das Risiko, Fristen zu übersehen oder Informationen unvollständig zu erfassen.

Digitales Wartungsmanagement mit Fleethouse

Die Integration von TÜV SÜD in die Fleethouse-Software setzt genau hier an: Über die neue Schnittstelle lassen sich passende Termine für die Hauptuntersuchung bei TÜV SÜD unmittelbar auswählen und verbindlich buchen – ohne Medienbruch, Telefonate oder separate E-Mail-Abstimmungen. Automatische Erinnerungen unterstützen dabei, Fristen zuverlässig einzuhalten und Ausfallzeiten zu vermeiden.

„Mit dieser Partnerschaft gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung vollständig digitalisierter Fuhrparkprozesse. Unsere Kunden sparen wertvolle Zeit und reduzieren gleichzeitig das Risiko, wichtige Prüffristen zu verpassen.“

Hans-Joachim Guth, Geschäftsführer Carano

„Die Zusammenarbeit mit Fleethouse ermöglicht es uns, unsere Services noch näher an den Arbeitsalltag von Fuhrparkverantwortlichen zu bringen. Gemeinsam schaffen wir eine Lösung, die Effizienz und Sicherheit optimal verbindet.“

Horst Draudt, Senior Remarketing Expert TÜV SÜD

Die Vorteile auf einen Blick:

* Schnelle Terminbuchung: HU-Termine direkt aus der Software heraus buchen

* Automatische Erinnerungen: Fristen sicher einhalten

* Zentrale Dokumentation: Alle Fahrzeug- und Fahrerdaten an einem Ort

* Reduzierter Aufwand: Weniger manuelle Abstimmung und Administration

Das neue Add-on steht ab sofort allen Fleethouse-Kunden zur Verfügung. In der Übersicht aller Module kann es aktiviert und anschließend ohne zusätzliche Kosten genutzt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fleethouse – eine Marke der Carano Software Solutions GmbH

Frau Stefanie Peter

Bornstraße 32

12163 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 288537-99

fax ..: +49 30 399944-99

web ..: https://fleethouse.com/

email : presse@carano.de

Über Fleethouse

Fleethouse ist die Komplettlösung für das digitale Fuhrparkmanagement. Die modular aufgebaute Cloudlösung bietet alle Funktionen, um die gesamte Organisation der Fahrzeuge im Fuhrpark zu digitalisieren und zu strukturieren. Zum Leistungsumfang zählen unter anderem Module für digitales Fuhrparkmanagement, Führerscheinkontrolle, UVV-Fahrerunterweisung oder Corporate Carsharing. Die Marke wurde 2022 von der Carano Software Solutions GmbH in Berlin entwickelt.

Über TÜV SÜD

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Rund 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. Erfahren Sie mehr unter: tuvsud.com/de



Pressekontakt:

Fleethouse – eine Marke der Carano Software Solutions GmbH

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