Paul Röhrig macht Intuition sichtbar, messbar und trainierbar – Die Resonanzmethode im Detail

Paul Röhrig zeigt mit seiner Resonanzmethode, dass Intuition sichtbar, messbar und trainierbar ist. Stimme, Gedanken und Körper offenbaren Wahrheit, Resonanz und zukünftige Entwicklungen.

Der Intuitionsforscher Paul Röhrig beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den feinstofflichen Schwingungen, die sich in Gedanken und in der menschlichen Stimme zeigen. Anders als das verbreitete Verständnis vom „Bauchgefühl“ beschreibt Röhrig Intuition als ein präzises Resonanzphänomen, das sich bei Wahrheit und Unwahrheit messbar verändert. Dieses Prinzip ist wissenschaftlich bekannt und wird in den USA bereits in Form von Stimmanalysen genutzt, um Hinweise auf Wahrhaftigkeit zu gewinnen.

Erweiterte Erkenntnisse der Stimmschwingung

Röhrigs Forschung zeigt, dass die Schwingung der Stimme weit mehr Informationen trägt als nur Wahrheit oder Unwahrheit. Die Stimme reagiert auch auf gegenwärtige und zukünftige Ereignisse, sowohl in Bezug auf die eigene Person als auch auf andere Menschen. Jede Veränderung in der Stimme ist eine Resonanzreaktion auf innere oder äußere Impulse.

Diese Resonanzen lassen sich nicht nur über die Stimme wahrnehmen, sondern auch über Gedanken und Körperempfindungen. Der gesamte Körper bildet ein zusammenhängendes Resonanzsystem, das kontinuierlich Rückmeldungen gibt und intuitive Informationen sichtbar macht.

Das System der Resonanzmethode

Röhrigs Methode verbindet drei Ebenen zu einem klar strukturierten System:

Stimme

Die Stimme fungiert als Resonanzträger. Frequenzen, Klangfarben und Atemmuster verändern sich bei wahrheitsgemäßen oder unwahren Aussagen und geben präzise Hinweise auf innere Übereinstimmung oder Widerspruch.

Gedanken

Gedanken erzeugen ein Schwingungsfeld, das sich unmittelbar in Stimme und Körper zeigt. Harmonie steht für Übereinstimmung, Disharmonie für Widerspruch. Gedanken sind messbare Impulse, die Resonanz auslösen.

Körper

Feine Muskelreaktionen, Bewegungsmuster und Energieveränderungen verstärken die Resonanzsignale und machen intuitive Informationen sichtbar und nachvollziehbar.

Trainierbarkeit und Nachvollziehbarkeit

Die Resonanzmethode ist erlernbar. In seinen Seminaren führt Röhrig die Teilnehmenden durch gezielte Übungen, die intuitive Wahrnehmung Schritt für Schritt sichtbar machen.

Ein Beispiel ist der Münztest: Teilnehmende sagen mehrfach voraus, welche Seite einer Münze oben liegen wird. Die Wiederholbarkeit der Ergebnisse zeigt, dass Intuition kein Zufall ist. Weitere praktische Tests während der Seminare verdeutlichen, wie zuverlässig intuitive Wahrnehmung funktioniert.

Praktische Demonstrationen

Teilnehmende erleben, dass sich Hinweise auf zukünftige Entwicklungen in der Stimme eines anderen Menschen finden lassen. Bewegungsabläufe des eigenen Körpers oder anderer Personen geben Informationen über Gegenwart und Zukunft preis.

Ein weiterer Seminarabschnitt zeigt, wie Gedanken und Stimme messbare Effekte erzeugen können – etwa subtile Veränderungen des eigenen Körpergewichts oder des Gewichts eines anderen Teilnehmers. Diese Demonstrationen machen deutlich, dass Gedankenkraft schöpferisch wirkt.

Intuition als Zusammenspiel von Gefühl und Verstand

Intuition arbeitet am zuverlässigsten, wenn sie mit Wissen, Erfahrung und klar formulierten Fragen verbunden ist. Der Verstand stellt die Frage, die Intuition antwortet. Intuition denkt nicht logisch – sie reagiert auf Resonanz. Sie unterscheidet im Kern zwischen „gut“ und „schlecht“ und drückt sich als Gefühl aus.

Charaktererkennung über die Schwingung der Stimme

Röhrigs Forschung zeigt außerdem, dass man beim Aussprechen des Vornamens einer Person an den Schwingungen der eigenen Stimme deren Charaktereigenschaften wahrnehmen kann.

Dabei geht es nicht um die Bedeutung des Namens, sondern um die Resonanz, die entsteht, wenn der Name mit der energetischen Signatur der Person verbunden wird. Der Name wirkt wie ein Schlüssel, der die Schwingung der Person aktiviert – und diese Resonanz lässt sich über die eigene Stimme erkennen.

Einladung

Wer seine intuitive Wahrnehmung sichtbar erleben und trainieren möchte, ist eingeladen, an den Seminaren von Paul Röhrig teilzunehmen. Alle Seminare und Beratungen finden international per Video statt.

https://www.coaching-roehrig.de/intuitionsschulung-und-seminar

https://www.amazon.com/stores/Paul-R%C3%B6hrig/author/B00J68HXY8?ref=ap_rdr&shoppingPortalEnabled=true

https://www.youtube.com/@paulrohrig7081

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lebensberatung-Coaching-Seminare Paul Röhrig

Herr Paul Röhrig

Andreas-Hofer-Strasse 16 Andreas-Ho

79111 Freiburg

Deutschland

fon ..: 0049 1731833809

web ..: https://www.coaching-roehrig.de/

email : p.roehrig@web.de

Paul Röhrig ist ein erfahrener Intuitionsforscher und Autor, dessen Arbeit sich auf die systematische Erforschung von Resonanzphänomenen konzentriert. Seine Methode basiert auf drei Ebenen: Stimmschwingungen als Resonanzträger, Gedanken als Schwingungsfeld und Körperreaktionen als Verstärker. Röhrig hat gezeigt, dass sich diese Schwingungsmuster bei Wahrheit und Unwahrheit verändern – oft sogar dann, wenn die sprechende Person selbst unsicher ist. In praxisorientierten Seminaren macht er diese Prozesse durch wiederholbare Tests und Übungen unmittelbar erfahrbar; Teilnehmende lernen, intuitive Hinweise zu deuten, Zukunftsindikationen zu erkennen und die Kraft der Gedanken bewusst zur Zielerreichung einzusetzen. Ergänzend erforscht er Namensresonanzen zur Charakteranalyse. Seine Arbeit zielt darauf ab, Intuition als verlässliches, trainierbares Instrument der inneren Führung zu etablieren.

Pressekontakt:

Lebensberatung-Coaching-Seminare Paul Röhrig

Herr Paul Röhrig

Andreas-Hofer-Strasse 16

Freiburg i 79111

fon ..: 00173 1731833809

email : p.roehrig@web.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HU-Terminbuchung wird digital: Fleethouse kooperiert mit TÜV SÜD Kupfer-Hunger