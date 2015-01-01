Hybride Eigentümerversammlung: Software-Lösung vBeschluss garantiert rechtssichere Abstimmungen

Die Kombination aus Vor-Ort-Event und digitaler Teilnahme stellt Hausverwaltungen vor Herausforderungen – vBeschluss von prop.ID liefert die technische Antwort.

Während rein virtuelle Treffen zunehmen, bleibt die hybride Versammlung der Favorit vieler WEGs. Doch die parallele Verwaltung von Handzeichen im Saal und digitalen Klicks im Webportal führt oft zu Chaos. Mit einer spezialisierten rechtssicheren Abstimmungs-Software für hybride Versammlungen setzt prop.ID neue Maßstäbe in Sachen Manipulationsschutz und Rechtssicherheit.

Die Gefahr der Wahlanfechtung minimieren

Bei hybriden Formaten ist die Fehlerquote hoch: Wurden die Stimmen der Online-Teilnehmer korrekt mit den Anwesenden addiert? Wurden Vollmachten doppelt gezählt? Eine rechtssichere Abstimmungs-Software für hybride Versammlungen ist heute kein Luxus mehr, sondern eine notwendige Versicherung gegen teure Anfechtungsklagen.

vBeschluss von prop.ID synchronisiert alle Datenströme in Echtzeit. „Unser System erkennt sofort, wer stimmberechtigt ist – egal, ob die Person in der ersten Reihe sitzt oder sich vom Tablet aus dem Urlaub zuschaltet“, so das Team von prop.ID. „Das Ergebnis steht fest, sobald die Abstimmung geschlossen wird. Manuelle Strichlisten gehören der Vergangenheit an.“

Nahtlose Integration von Präsenz und Digital

Die Herausforderung besteht darin, beide Teilnehmergruppen gleichwertig zu behandeln. prop.ID fungiert hierbei als zentrale Steuereinheit.

Warum eine spezialisierte Software für hybride Formate entscheidend ist:

Echtzeit-Synchronisation: Ergebnisse aus dem Saal und dem digitalen Abstimmungsraum werden ohne Zeitverzug zusammengeführt.

Automatisierte Quorenprüfung: Die Software berechnet während der laufenden Versammlung ständig die Beschlussfähigkeit nach Miteigentumsanteilen (MEA) oder Köpfen.

Transparenz für alle: Sowohl die Teilnehmer vor Ort (via Beamer) als auch die Online-Gäste sehen das verifizierte Endergebnis sofort.

Lückenlose Dokumentation: Jede Stimmabgabe wird revisionssicher geloggt, was im Falle eines Rechtsstreits als Beweis dient.

Investition in die Zukunft der Hausverwaltung

Hausverwalter, die auf eine rechtssichere Abstimmungs-Software für hybride Versammlungen setzen, sparen nicht nur Nerven, sondern steigern auch ihre Attraktivität für anspruchsvolle Beiräte. prop.ID bietet hierfür ein Interface, das so intuitiv ist, dass auch weniger technikaffine Eigentümer problemlos teilnehmen können.

Durch die Automatisierung der Auszählungsprozesse wird die Versammlungsdauer spürbar verkürzt – ein entscheidender Faktor für die Work-Life-Balance von Verwaltern, die oft bis spät in den Abend Sitzungen leiten müssen. Lassen Sie sich die Vorteile von vBeschluss von prop.ID im Rahmen eines unverbindlichen Demotermins (ca 40min) zeigen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

prop.ID GmbH

Herr Alexander Schuch

Sternwartestr. 39

1180 Wien

Österreich

fon ..: +43 670 6044262

web ..: https://www.prop.id

email : alexander.schuch@prop.id

prop.ID ist der führende Anbieter digitaler Lösungen für die moderne Hausverwaltung. Mit vBeschluss und weiteren Tools unterstützen wir Hausverwaltungen bei der Automatisierung von Prozessen – für mehr Effizienz, Compliance und Zufriedenheit bei Eigentümern.

Pressekontakt:

prop.ID GmbH

Herr Alexander Schuch

Sternwartestr. 39

1180 Wien

fon ..: +43 670 6044262

email : alexander.schuch@prop.id

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SuperQ sichert sich strategische Position in Europa durch wegweisende Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Industriemathematik ITWM Critical Infrastructure Technologies Ltd. erhält vom lettischen Verteidigungsministerium Innovationszertifikat für Dual-Use-Technologie