  • Hybride Eigentümerversammlung: Software-Lösung vBeschluss garantiert rechtssichere Abstimmungen

    Die Kombination aus Vor-Ort-Event und digitaler Teilnahme stellt Hausverwaltungen vor Herausforderungen – vBeschluss von prop.ID liefert die technische Antwort.

    BildWährend rein virtuelle Treffen zunehmen, bleibt die hybride Versammlung der Favorit vieler WEGs. Doch die parallele Verwaltung von Handzeichen im Saal und digitalen Klicks im Webportal führt oft zu Chaos. Mit einer spezialisierten rechtssicheren Abstimmungs-Software für hybride Versammlungen setzt prop.ID neue Maßstäbe in Sachen Manipulationsschutz und Rechtssicherheit.

    Die Gefahr der Wahlanfechtung minimieren

    Bei hybriden Formaten ist die Fehlerquote hoch: Wurden die Stimmen der Online-Teilnehmer korrekt mit den Anwesenden addiert? Wurden Vollmachten doppelt gezählt? Eine rechtssichere Abstimmungs-Software für hybride Versammlungen ist heute kein Luxus mehr, sondern eine notwendige Versicherung gegen teure Anfechtungsklagen.

    vBeschluss von prop.ID synchronisiert alle Datenströme in Echtzeit. „Unser System erkennt sofort, wer stimmberechtigt ist – egal, ob die Person in der ersten Reihe sitzt oder sich vom Tablet aus dem Urlaub zuschaltet“, so das Team von prop.ID. „Das Ergebnis steht fest, sobald die Abstimmung geschlossen wird. Manuelle Strichlisten gehören der Vergangenheit an.“

    Nahtlose Integration von Präsenz und Digital

    Die Herausforderung besteht darin, beide Teilnehmergruppen gleichwertig zu behandeln. prop.ID fungiert hierbei als zentrale Steuereinheit.

    Warum eine spezialisierte Software für hybride Formate entscheidend ist:

    Echtzeit-Synchronisation: Ergebnisse aus dem Saal und dem digitalen Abstimmungsraum werden ohne Zeitverzug zusammengeführt.

    Automatisierte Quorenprüfung: Die Software berechnet während der laufenden Versammlung ständig die Beschlussfähigkeit nach Miteigentumsanteilen (MEA) oder Köpfen.

    Transparenz für alle: Sowohl die Teilnehmer vor Ort (via Beamer) als auch die Online-Gäste sehen das verifizierte Endergebnis sofort.

    Lückenlose Dokumentation: Jede Stimmabgabe wird revisionssicher geloggt, was im Falle eines Rechtsstreits als Beweis dient.

    Investition in die Zukunft der Hausverwaltung

    Hausverwalter, die auf eine rechtssichere Abstimmungs-Software für hybride Versammlungen setzen, sparen nicht nur Nerven, sondern steigern auch ihre Attraktivität für anspruchsvolle Beiräte. prop.ID bietet hierfür ein Interface, das so intuitiv ist, dass auch weniger technikaffine Eigentümer problemlos teilnehmen können.

    Durch die Automatisierung der Auszählungsprozesse wird die Versammlungsdauer spürbar verkürzt – ein entscheidender Faktor für die Work-Life-Balance von Verwaltern, die oft bis spät in den Abend Sitzungen leiten müssen. Lassen Sie sich die Vorteile von vBeschluss von prop.ID im Rahmen eines unverbindlichen Demotermins (ca 40min) zeigen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    prop.ID GmbH
    Herr Alexander Schuch
    Sternwartestr. 39
    1180 Wien
    Österreich

    fon ..: +43 670 6044262
    web ..: https://www.prop.id
    email : alexander.schuch@prop.id

    prop.ID ist der führende Anbieter digitaler Lösungen für die moderne Hausverwaltung. Mit vBeschluss und weiteren Tools unterstützen wir Hausverwaltungen bei der Automatisierung von Prozessen – für mehr Effizienz, Compliance und Zufriedenheit bei Eigentümern.

    Pressekontakt:

    prop.ID GmbH
    Herr Alexander Schuch
    Sternwartestr. 39
    1180 Wien

    fon ..: +43 670 6044262
    email : alexander.schuch@prop.id


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Eigentümerversammlung Protokoll Vorlage: vBeschluss automatisiert & spart Stunden
      Eine fertige Eigentümerversammlung Protokoll Vorlage spart Hausverwaltern in Deutschland und Österreich enorm viel Zeit und Nerven. Genau das leistet vBeschluss von prop.ID!...

    2. Eigentümerversammlung rein virtuell durchführen: So gelingt die rechtssichere Umsetzung
      Mit prop.ID meistern Hausverwaltungen den Übergang zur rein digitalen Versammlung ohne Anfechtungsrisiko....

    3. Effizientere hybride Eigentümerversammlungen: prop.ID optimiert den Datenimport mit Smart Import
      Die Organisation hybrider Eigentümerversammlungen & digitaler Umlaufbeschlüsse wird jetzt noch einfacher: prop.ID hat sein Verwaltungstool vBeschluss um die innovative Funktion Smart Import erweitert....

    4. Software für Inventarmanager. Studie Web-Lösung versus Desktop-Lösung
      Verfügbar sind diverse Lösungen zur Digitalisierung der Einrichtung und Betriebsmittel. HOPPE Unternehmensberatung veröffentlicht eine Studie Web-Anwendung vs. Desktop-Software im Inventarmanagement...

    5. Objektus GmbH klärt im Online-Seminar alle wichtigen Fragen zur hybriden Eigentümerversammlung
      Vom Einbau fernablesbarer Messtechniken im Zuge der Novellierung der Heizkostenverordnung bis zum Austausch von Rauchwarnmeldern: Verwalter von Wohneigentümergemeinschaften müssen einiges beachten....

    6. Instandhaltung im Griff? Software-Lösung für den Erfolg im Instandhaltungsmanagement
      Vom Grundsatz her geht es im Instandhaltungsmanagement in erster Linie darum, die Funktionsfähigkeit von Maschinen und technischen Anlagen zu erhalten ....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.