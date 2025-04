Hypnose & Geführte Meditation Erlebnisabend, mit Sektempfang, Michael Maretimo

MARETIMO MAGIC MOMENTS: Hypnose, Blitzhypnose & Geführte Meditation erleben – Unterbewusstsein entdecken. Mit Michael Maretimo, zertifizierter Hypnotiseur. Neu in München, Nürnberg und Stuttgart

PRESSEMITTEILUNG

MARETIMO MAGIC MOMENTS: Hypnose, Blitzhypnose & Geführte Meditation erleben – Unterbewusstsein entdecken

Neu in München, Nürnberg und Stuttgart – Ein Abend, der Kopf und Herz gleichermaßen berührt: Mit „Maretimo Magic Moments“ lädt der zertifizierte Hypnotiseur und Hypnose-Coach Michael Maretimo einmal im Monat zu einem außergewöhnlichen Erlebnisabend rund um die faszinierende Welt der Blitzhypnose und geführten Meditation ein – jetzt in drei Städten!

In stilvoller Atmosphäre an ausgewählten Locations in München, Nürnberg und Stuttgart erwartet die Gäste nicht nur ein spannender Einblick in die Kraft des Unterbewusstseins, sondern auch ein inspirierender Abend mit Sektempfang und grooviger Musik zum Kennenlernen und Austauschen.

„Viele Menschen wissen nicht, welche Kraft in ihnen schlummert. Hypnose kann ein Schlüssel sein, um sich selbst besser zu verstehen, Blockaden zu lösen und neue Wege zu gehen“, so Maretimo, der als Mitglied im Deutschen Verband für Hypnose e.V. sowie TMI zertifiziert ist.

Der Erlebnisabend verbindet unterhaltsame Wissensvermittlung mit echten Aha-Momenten – inklusive Live-Demonstrationen von Blitzhypnose und tief entspannenden Traumreisen. Themen wie Selbsthypnose, die Wirkung von Suggestionen oder Meditation als Lebenshilfe werden anschaulich und mitreißend vermittelt.

Was die Besucher erwartet:

– Was Hypnose ist – und was nicht

– Wie Blitzhypnose funktioniert

– Der Nutzen von Selbsthypnose im Alltag

– Wie sich Trance anfühlt – und warum sie so entspannend ist

– Positive Lebensveränderung durch Hypnose

Einlass ist um 18:00 Uhr, Beginn um 18:30 Uhr – pünktliches Erscheinen ist wichtig, da die Hypnose-Session nach Beginn nicht mehr unterbrochen werden kann (Dauer: ca. 90 Minuten).

Plätze sind limitiert – eine frühzeitige Buchung wird empfohlen.

Termine & Ticketbuchung bei > Eventim

Video-Einblick & weitere Informationen unter www.Maretimo-Magic-Moments.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maretimo Magic Moments

Dorina Rata

Taunusstr. 46

86368 Gersthofen

Deutschland

fon ..: 0171-6233077

web ..: https://www.Maretimo-Magic-Moments.de

email : Booking@Maretimo-Magic-Moments.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Maretimo Magic Moments

Dorina Rata

Taunusstr. 46

86368 Gersthofen

fon ..: 0171-6233077

web ..: https://www.Maretimo-Magic-Moments.de

email : Booking@Maretimo-Magic-Moments.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Krebsfrüherkennung entsprechend individuellem Risiko Jetzt reicht es, Schatz! – Neuer MARA KANE-Ratgeber zeigt Paaren den Weg zu mehr Fitness und Gesundheit