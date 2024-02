ibelsa revolutioniert die Zahlungsabwicklung in Hotels: ibelsa.pay verfügt über vollständige Integration

Der etablierte Anbieter von Hotelsoftware will durch eine benutzerfreundliche Lösung für die Zahlungsabwicklung sowie durch ein kontaktloses Gasterlebnis in der Hotellerie neue Maßstäbe setzen.

Dabei greift das inhabergeführte Unternehmen auf zahlreiche sowie langjährige Partner und Anbindungen zurück. Der Hotelier profitiert nun von einem vollständig integrierten Zahlungs-Gateway: Der Bezahlbetrag wird auf das Terminal geschickt, der Gast zahlt und Kartenart und Betrag werden in das ibelsaPMS übertragen. Es ist daher keine manuelle Eingabe mehr an den Kartenterminals notwendig, was vor allem Fehler deutlich reduziert. Anzahlungsaufforderungen via Online-Payment sind ebenfalls durch den Versand mit Hilfe von Paylink-Mails problemlos möglich.

„Mit ibelsa.pay schaffen wir ein zukunftsweisendes, flexibles und kontaktloses Pay-Erlebnis“, so Philipp Berchtold, Inhaber von ibelsa. „Die One-Click-Zahlungen ermöglichen es Hoteliers, Zahlungen nun schnell, sicher und nahtlos zu verwalten. Dies führt außerdem zu einem verbesserten Gästeerlebnis und erhöht gleichzeitig die Effizienz und Genauigkeit der Zahlungsabwicklung deutlich.“

Eva Bogner vom Hotel und Restaurant Bootshaus Amberg ergänzt: „Seitdem ich ibelsa.pay nutze, ist der Check-Out quasi nur noch ein Augenaufschlag, weil die meisten Gäste ihre Zahlungsdaten schon bei Online-Check-In hinterlegt haben.“

Darüber hinaus räumt ibelsa der Sicherheit eine hohe Priorität ein. Daher wurde ibelsa.pay gemeinsam mit fanz.io und Adyen unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheitsstandards auf den Markt gebracht und regelmäßig überwacht. Zu den etablierten Sicherheitsstandards gehören die Konformität von PCI DSS & PSD2, Tokenisierung, End-to-end Verschlüsselung sowie eine sichere 3D-Authentifizierung.

„Man könnte durchaus sagen, dass ibelsa.pay – in Summe wohlgemerkt – Lebensglück schenkt!“, fügt Michael Menzel, Payment Specialist bei der ibelsa GmbH, hinzu.

Zu den weiteren Features von ibelsa.pay gehören außerdem noch folgende Funktionen:

– Zahlungsübersicht: Alle Zahlungen im ibelsaPay Dashboard – bezahlt oder ausstehend – in Echtzeit auf einen Blick.

– Erkennung virtueller Karten: ibelsa.pay erkennt virtuelle Kreditkarten aus den Channel-Managern und passt die daraus resultierenden Zahlungsvorgänge entsprechend an.

– Zahlungsberichte: Erstellung von individuellen Berichten, um stets alle Zahlungen nachvollziehen zu können – inklusive monatlicher Übersicht mit Zuordnung der Buchung zu der Sammelüberweisung.

– Zügige Zahlungen: Die Überweisung aller Transaktionsbeträge erfolgt in 2 Tagen; ohne Deposit.

– Kiosk ready: Ein Zahlungsanbieter für alle Bezahlkanäle – am Kiosk, an der Rezeption, IBE, OTA oder Self-Check-in.

– Erleichterung für die Buchhaltung: Eine Abrechnung über alle Zahlungskanäle.

– Voucher: komplexes Gutscheinsystem folgt in Kürze.

ibelsa setzt mit ibelsa.pay zusammenfassend auf zukunftsweisende Zahlungsmöglichkeiten in der Hotellerie, die zügig, sicher und voll automatisch erfolgen sollen. ibelsa.pay präsentiert sich daher als komplett integriertes Zahlungs-Gateway. Dank Automatisierung passieren Transaktionen schnell und mit wenigen Klicks – egal wann sich der Gast wo befindet.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich auf der Internorga Messe vom 8. bis zum 12. März 2024 in Hamburg in Halle A2 am Stand 321 und am Stand 221 (hotelnext.io) persönlich über das neue Feature von ibelsa zu informieren.

