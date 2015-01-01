  • ICE smart TKS 2.0: zeitlos elegant, überraschend smart

    Seit zwei Jahrzehnten steht Ice-Watch für Mut, Bewegung und das Überschreiten gewohnter Grenzen. Mit der neuen Kollektion ICE smart TKS 2.0 trifft zeitlose Eleganz auf smarte Technologie.

    BildKlassische Form, moderner Kern

    Die ICE smart TKS 2.0 besticht durcheine schlanke, rechteckige Silhouette und ein Design, das an die ikonischen Zeitmesser vergangener Jahrzehnte erinnert. Ihr Vintage-Zifferblatt mit römischen Zahlen, feinen Schwertzeigern und einer fließenden Sekundenanzeige vermittelt den Eindruck einer mechanischen Uhr. Am Handgelenk wirkt sie leicht und reduziert – nur 6,35 mm dünn. Erst auf Wunsch zeigt die Uhr ihre smarte Seite: Gesundheitsdaten, Benachrichtigungen und Apps erscheinen auf dem hochauflösenden AMOLED-Display, dessen tiefes Schwarz an polierten Onyx erinnert.Die Technologie bleibt diskretund zeigt sich nur dann,wenn sie gebraucht wird.

    Ein neues Verständnis von smarter Eleganz

    Mit der ICE smart TKS 2.0 zeigt Ice- Watch, dass smarte Technologie nicht futuristisch wirken muss. Sie kann ebenso klassisch, fein und persönlich sein. Das Gehäuse aus Edelstahl ist in Silber, Gold- oder Roségoldoptik erhältlich und kann mit italienischen Lederarmbändern im Kroko- Look oder stahlfarbenen Gliederbändern mit Faltschließe kombiniert werden. Alle Armbänder sind dank EasyStrap-System austauschbar.

    Die Uhrwirkt wieein elegantes Schmuckstück und bleibt dennochfunktional. Ein kurzer Blick auf das Display genügt, um eine eingehende Nachricht oder einen Terminerinnerung zu sehen, ohne das Smartphone zur Hand zu nehmen. So begleitet sie den Alltag dezent und stilvoll, ob im Meeting, beim Dinner oder unterwegs.

    Technische Merkmale im Überblick

    * Feingeschwungenes Edelstahlgehäuse (32 x 35 mm), besonders leicht
    * Acht Modellvarianten, sechsindividualisierbare Display-Designs
    * 24/7-Smartwatch-Funktionen: Anrufe,Nachrichten, Apps
    * Gesundheits-Tracking mit Schlaf-, Schritt-und Aktivitätsanalyse
    * Coaching-Funktionen für Alltag und Sport
    * Akkulaufzeit von 3 bis 7 Tagen
    * Wasser-, spritz-und staubresistent
    * Preis: 169 EUR bis 199 EUR

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ICE SA
    Frau Jacqueline Albinus
    Place Mc Auliffe 34
    6600 Bastogne
    Belgien

    fon ..: 017664199685
    web ..: https://www.ice-watch.com
    email : jacky@opensecretscommunication.de

    Ice-Watch wurde 2007 in Belgien gegründet und verkauft seine Accessoires in über 55 Ländern. Mit rund 500 Artikeln von Silikon-, Digital- und Connected- Watch-Uhren bis hin zu Schmuck bietet Ice-Watch einzigartiges Design in zahlreichen Modellen und Farben für jeden Geschmack, jeden Stil und jede Vorliebe.

    Pressekontakt:

    Open Secrets Communication
    Frau Jacqueline Albinus
    Jägerhofallee 2
    71638 Ludwigsburg

    fon ..: 017664199685
    email : jacky@opensecretscommunication.de


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