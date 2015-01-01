ICE smart TKS 2.0: zeitlos elegant, überraschend smart

Seit zwei Jahrzehnten steht Ice-Watch für Mut, Bewegung und das Überschreiten gewohnter Grenzen. Mit der neuen Kollektion ICE smart TKS 2.0 trifft zeitlose Eleganz auf smarte Technologie.

Klassische Form, moderner Kern

Die ICE smart TKS 2.0 besticht durcheine schlanke, rechteckige Silhouette und ein Design, das an die ikonischen Zeitmesser vergangener Jahrzehnte erinnert. Ihr Vintage-Zifferblatt mit römischen Zahlen, feinen Schwertzeigern und einer fließenden Sekundenanzeige vermittelt den Eindruck einer mechanischen Uhr. Am Handgelenk wirkt sie leicht und reduziert – nur 6,35 mm dünn. Erst auf Wunsch zeigt die Uhr ihre smarte Seite: Gesundheitsdaten, Benachrichtigungen und Apps erscheinen auf dem hochauflösenden AMOLED-Display, dessen tiefes Schwarz an polierten Onyx erinnert.Die Technologie bleibt diskretund zeigt sich nur dann,wenn sie gebraucht wird.

Ein neues Verständnis von smarter Eleganz

Mit der ICE smart TKS 2.0 zeigt Ice- Watch, dass smarte Technologie nicht futuristisch wirken muss. Sie kann ebenso klassisch, fein und persönlich sein. Das Gehäuse aus Edelstahl ist in Silber, Gold- oder Roségoldoptik erhältlich und kann mit italienischen Lederarmbändern im Kroko- Look oder stahlfarbenen Gliederbändern mit Faltschließe kombiniert werden. Alle Armbänder sind dank EasyStrap-System austauschbar.

Die Uhrwirkt wieein elegantes Schmuckstück und bleibt dennochfunktional. Ein kurzer Blick auf das Display genügt, um eine eingehende Nachricht oder einen Terminerinnerung zu sehen, ohne das Smartphone zur Hand zu nehmen. So begleitet sie den Alltag dezent und stilvoll, ob im Meeting, beim Dinner oder unterwegs.

Technische Merkmale im Überblick

* Feingeschwungenes Edelstahlgehäuse (32 x 35 mm), besonders leicht

* Acht Modellvarianten, sechsindividualisierbare Display-Designs

* 24/7-Smartwatch-Funktionen: Anrufe,Nachrichten, Apps

* Gesundheits-Tracking mit Schlaf-, Schritt-und Aktivitätsanalyse

* Coaching-Funktionen für Alltag und Sport

* Akkulaufzeit von 3 bis 7 Tagen

* Wasser-, spritz-und staubresistent

* Preis: 169 EUR bis 199 EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ICE SA

Frau Jacqueline Albinus

Place Mc Auliffe 34

6600 Bastogne

Belgien

fon ..: 017664199685

web ..: https://www.ice-watch.com

email : jacky@opensecretscommunication.de

Ice-Watch wurde 2007 in Belgien gegründet und verkauft seine Accessoires in über 55 Ländern. Mit rund 500 Artikeln von Silikon-, Digital- und Connected- Watch-Uhren bis hin zu Schmuck bietet Ice-Watch einzigartiges Design in zahlreichen Modellen und Farben für jeden Geschmack, jeden Stil und jede Vorliebe.

Pressekontakt:

Open Secrets Communication

Frau Jacqueline Albinus

Jägerhofallee 2

71638 Ludwigsburg

fon ..: 017664199685

email : jacky@opensecretscommunication.de

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