  • Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Frank Esslinger übernimmt Lehrtätigkeit an der IU Internationalen Hochschule

    Dipl. Kaufm. Frank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung der Schmack Immobilien Gruppe, ab SS 2026 als Hochschuldozent an der IU Internationalen Hochschule in Regensburg

    BildFrank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung der Schmack Immobilien Gruppe, wird ab dem Sommersemester 2026 als Dozent an der IU Internationalen Hochschule in Regensburg tätig. Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit übernimmt er Vorlesungen im Fach „Investition und Finanzierung“ und bringt seine langjährige Erfahrung aus der internationalen Finanz- und Immobilienwirtschaft in die akademische Ausbildung ein.

    Esslinger ist Diplom-Kaufmann (Universität zu Köln) sowie CEMS MIM Master der HEC Paris und Stockholm School of Economics. Seine berufliche Laufbahn begann er bei Deloitte & Touche in Düsseldorf, bevor er mehrere Jahre im Investment Banking in London tätig war, unter anderem im Bereich Mergers & Acquisitions bei J.P. Morgan.

    Seit 2014 gehört Esslinger der Geschäftsführung der Schmack Immobilien Gruppe an und verantwortet dort die Bereiche Finanzen sowie Mergers & Acquisitions.

    Er verfügt über umfassende Lehrerfahrung im Hochschulbereich und war bereits als Dozent unter anderem an der HEC Paris, der Universität Regensburg, der IREBS Immobilienakademie sowie der Hochschule Fresenius in München tätig. Darüber hinaus ist er Herausgeber des Podcasts „Makrotrend Immobilienmärkte“, in dem er regelmäßig Entwicklungen und Trends des Immobilienmarktes analysiert.

    Herr Esslinger zu seiner Aufgabe:
    „Ich freue mich, dass ich auch weiterhin als Hochschuldozent meine Erfahrungen als Geschäftsführer Corporate Finance und M&A in der Lehre einbringen kann, ganz besonders auf den spannenden Austausch mit den Studenten.“

    Die Schmack Immobilien Gruppe ist stolz darauf, einen Beitrag zur Hochschul-Ausbildung der nächsten Generation von Fach- und Führungskräften zu leisten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Ferd. Schmack jun. GmbH
    Herr F. Esslinger
    Straubinger Straße 30
    93055 Regensburg
    Deutschland

    fon ..: 0941830230
    web ..: https://schmack-immobilien.de/home
    email : podcast@schmack-immobilien.de

    Pressekontakt:

    Ferd. Schmack jun. GmbH
    Herr Lisa Reiter
    Straubinger Straße 30
    93055 Regensburg

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