Ich wähle den entspannten Weg – Über eine lange Reise zum Leben im Einklang mit der eigenen Umwelt

Auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse hat die Autorin Miriam Sassan Ortner mit „Ich wähle den entspannten Weg“ einen Ratgeber für die ganzheitliche Stressbewältigung geschrieben.

In ihrem neuen Buch beschreibt die Autorin kurz und knapp aber dennoch tiefgründig verschiedene Aspekte, die bei der ganzheitlichen Stressbewältigung helfen. Ihr Ziel ist es, bei ihrer Leserschaft ein Bewusstsein für die Entspannung im Alltag zu schaffen, das jedem bei der persönlichen Stressbewältigung helfen kann.

In ihrem Hauptberuf arbeitet die Autorin Mariam Sassan Ortner im Kindergarten. Dort hat sie bereits erlebt, wie schon kleine Menschen in feste gesellschaftliche Strukturen hinein erzogen werden. Dabei ist es nicht immer einfach, sich an diese Strukturen zu halten und ihnen gerecht zu werden. Auch die an ADHS leidende Autorin hat damit immer wieder Schwierigkeiten. In der Vergangenheit ist Sassan Ortner immer wieder unbewusst aus den gesellschaftlichen Strukturen ausgebrochen, da sie situativ auf Reize reagiert. Nachdem sie Mutter geworden war, entschied sie, ihren eigenen Weg zu gehen, den sie in Einklang mit ihrer Umwelt gestaltet, ohne sich dabei anzupassen. In diesem Zusammenhang hat sich die Autorin viel mit dem Thema Entspannung beschäftigt und diese auch gefunden. Zudem lernte sie, ihren Fokus auf die Gestaltung ihres individuellen Lebens zu lenken. In ihrem neuen Buch gibt sie nun ihre Erkenntnisse und Erfahrungen an ihre Leserinnen und Leser weiter.

„Ich wähle den entspannten Weg“ von Miriam Sassan Ortner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37247-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

