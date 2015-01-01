IDS erhält TRUMPF Supplier Award für Innovation

Mit einer maßgeschneiderten Kameralösung ebnet IDS TRUMPF den Weg für globalen Remote Service und Remote Operation – und wird dafür als „Best Innovator“ ausgezeichnet.

IDS-Lösungen ebnen TRUMPF den Weg für weltweit verfügbaren Remote Service und Remote Operation Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF hat drei Partnerunternehmen mit dem Supplier Award für ihre herausragende und langjährige Zusammenarbeit ausgezeichnet. Die IDS Imaging Development Systems GmbH erhielt die Ehrung als „Best Innovator“ für besondere Innovationskraft.

Der Grund für die Auszeichnung: IDS entwickelte in Rekordzeit eine maßgeschneiderte Lösung für einen strategisch bedeutenden Einsatzbereich bei TRUMPF. Sie vereint die uEye Live Monitoring-Technologie mit der intelligenten IDS NXT Kameraplattform und ermöglicht so hochauflösendes 4K-Streaming bei maximaler Schutzart IP69K. Damit schafft IDS die Grundlage für neue Möglichkeiten in den Bereichen Remote-Operation, Prozessdigitalisierung und Maschinenautonomie, Schlüsselthemen für die Zukunft der Fertigung.

„In der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten haben Vertrauen, Qualität und gemeinsames Vorangehen höchste Priorität. Mit den TRUMPF Supplier Awards würdigen wir Partner, die über das Alltägliche hinausgehen – durch herausragende Verlässlichkeit, besondere Innovationskraft und den Mut, neue Wege mit uns zu beschreiten“, sagt Jan Kistner, Head of Corporate Purchasing bei TRUMPF.

„Diese Anerkennung zeigt, dass wir mit unserem Innovationskurs auf dem richtigen Weg sind“, sagt Jan Hartmann, geschäftsführender Gesellschafter von IDS. „Wir danken allen Teams für ihren großartigen Einsatz und freuen uns auf viele weitere spannende Projekte mit TRUMPF.“

Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung von Innovation und partnerschaftlicher Zusammenarbeit für die Zukunft der industriellen Fertigung. IDS wird diesen Weg konsequent weitergehen.

Weitere Informationen zum eingesetzten Kameramodell: https://de.ids-imaging.com/ids-nxt-malibu-oslo.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDS Imaging Development Systems GmbH

Herr Oliver Senghaas

Dimbacher Str. 10

74182 Obersulm

Deutschland

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Über IDS Imaging Development Systems GmbH

Die IDS Imaging Development Systems GmbH ist ein führender Industriekamerahersteller und Pionier in der industriellen Bildverarbeitung. Das inhabergeführte, umweltzertifizierte Unternehmen entwickelt leistungsstarke und vielseitig einsetzbare 2D- und 3D- Kameras sowie Modelle mit künstlicher Intelligenz (KI) oder mit Streaming-/Event-Recording-Funktion. Das nahezu unbegrenzte Anwendungsspektrum erstreckt sich über verschiedenste nicht-industrielle sowie industrielle Branchen des Geräte-, Anlagen- und Maschinenbaus.

Seit der Gründung 1997 als Zwei-Mann-Unternehmen hat sich IDS zu einem unabhängigen, ISO-zertifizierten Familienunternehmen mit rund 320 Mitarbeitenden entwickelt. Der Hauptsitz in Obersulm, Baden-Württemberg, ist sowohl Entwicklungs- als auch Produktionsstandort. Mit Niederlassungen in den USA, Japan, Südkorea und Großbritannien sowie weiteren Repräsentanzen in Frankreich, BeNeLux und Indien ist das Technologieunternehmen global vertreten.

Pressekontakt:

IDS Imaging Development Systems GmbH

Frau Silke von Gemmingen

Dimbacher Str. 10

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