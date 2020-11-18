IDS erweitert Serviceversprechen: 3 Jahre freiwillige Herstellergarantie

Mehr Planungssicherheit für Bildverarbeitungsprojekte: IDS gewährt ab sofort eine freiwillige 3-jährige Herstellergarantie auf alle eigenen Kameraserien.

Maximale Sicherheit und langfristiger Investitionsschutz für Bildverarbeitungsprojekte IDS Imaging Development Systems GmbH (Obersulm), führender Hersteller von Industriekameras, bietet ab sofort als einziger Anbieter in der Branche eine freiwillige 3-jährige Herstellergarantie auf alle IDS-eigenen Kameraserien. Mit diesem erweiterten Service setzt IDS neue Maßstäbe für Qualität, Zuverlässigkeit und langfristige Investitionssicherheit.

Die Garantie gilt für Kameras der uEye, uEye+, uEye Live, uEye EVS, uEye 3D sowie IDS NXT Serien, die direkt beim Hersteller oder über autorisierte Vertriebspartner erworben wurden. Sie richtet sich exklusiv an Geschäftskunden und verlängert die gesetzliche Gewährleistung.

Im Rahmen der freiwilligen Herstellergarantie verpflichtet sich IDS, bei nachweislichen Material- oder Fertigungsfehlern innerhalb von 36 Monaten eine der folgenden Leistungen zu erbringen – ohne zusätzliche Kosten für den Kunden:

* Reparatur des mangelhaften Produkts

* Ersatzlieferung eines neuwertigen oder gleichwertigen Modells

* Kaufpreiserstattung, falls weder Reparatur noch Ersatzlieferung möglich ist.

Optional kann die Herstellergarantie gegen eine zusätzliche Gebühr auf bis zu 5 Jahre verlängert werden.

Die freiwillige Herstellergarantie ist eng mit der hohen Fertigungsqualität der IDS-Kameras verknüpft. „Made in Germany“ steht bei IDS für eine außergewöhnlich große Inhouse-Fertigungstiefe und zertifizierte Prozesse. Regelmäßige Investitionen in Spezialmaschinen und qualifiziertes Personal für Produktion und Qualitätssicherung sorgen dafür, dass die Kameras höchsten Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht werden.

„Mit dieser freiwilligen 3-jährigen Herstellergarantie bieten wir unseren Kunden noch mehr Planungssicherheit und langfristigen Mehrwert – ein Leistungsversprechen, das in der Branche aktuell einzigartig ist“, betont IDS-Geschäftsführer Alexander Lewinsky.

Die erweiterte Garantie unterstreicht IDS‘ Anspruch, höchste Qualität, innovative Technologie und verlässlichen Service zu bieten und ergänzt das Leistungsversprechen an Geschäftskunden um einen klar messbaren Nutzen – ganz im Sinne der Unternehmensvision, das beste Anwendererlebnis im Vision-Markt zu bieten.

Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/warranty.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDS Imaging Development Systems GmbH

Herr Oliver Senghaas

Dimbacher Str. 10

74182 Obersulm

Deutschland

fon ..: 0049 7134 96196-0

web ..: https://www.ids-imaging.de

email : marketing@ids-imaging.de

Über IDS Imaging Development Systems GmbH

Die IDS Imaging Development Systems GmbH ist ein führender Industriekamerahersteller und Pionier in der industriellen Bildverarbeitung. Das inhabergeführte, umweltzertifizierte Unternehmen entwickelt leistungsstarke und vielseitig einsetzbare 2D- und 3D- Kameras sowie Modelle mit künstlicher Intelligenz (KI) oder mit Streaming-/Event-Recording-Funktion. Das nahezu unbegrenzte Anwendungsspektrum erstreckt sich über verschiedenste nicht-industrielle sowie industrielle Branchen des Geräte-, Anlagen- und Maschinenbaus.

Seit der Gründung 1997 als Zwei-Mann-Unternehmen hat sich IDS zu einem unabhängigen, ISO-zertifizierten Familienunternehmen mit rund 320 Mitarbeitenden entwickelt. Der Hauptsitz in Obersulm, Baden-Württemberg, ist sowohl Entwicklungs- als auch Produktionsstandort. Mit Niederlassungen in den USA, Japan, Südkorea und Großbritannien sowie weiteren Repräsentanzen in Frankreich, BeNeLux und Indien ist das Technologieunternehmen global vertreten.

Pressekontakt:

IDS Imaging Development Systems GmbH

Frau Silke von Gemmingen

Dimbacher Str. 10

74182 Obersulm

fon ..: 07134961960

email : s.gemmingen@ids-imaging.de

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