Technologieagenda per Letter of Intent besiegelt

Mit einer erweiterten Partnerschaft treiben IDS und Prophesee die Integration Event-basierter Sensorik in industrielle Kameras voran und erschließen neue Anwendungspotenziale.

IDS und Prophesee intensivieren ihre Partnerschaft für die nächste Generation Event-basierter Industriekameras. IDS Imaging Development Systems GmbH (IDS), führender Hersteller von Industriekameras, und Prophesee SA, Erfinder neuromorpher Bildverarbeitungssysteme, bauen auf einer erfolgreichen gemeinsamen Entwicklung auf und kündigen eine erweiterte Zusammenarbeit an. Beide Unternehmen wollen Industriekameras der nächsten Generation entwickeln, die Prophesees Event-basierte Metavision® Technologie integrieren. Auf der Embedded World Konferenz in Nürnberg unterzeichneten sie dafür eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Entwicklung neuer industrieller Bildverarbeitungssysteme auf Basis Event-basierter Sensorik.

Die Zusammenarbeit verbindet Prophesees Expertise in Event-basierter Hard- und Software mit den Stärken von IDS in Kameraintegration, Multisensor-Design und industrieller Fertigung. Sie wird verschiedene technologische Richtungen erforschen, und baut auf dem erfolgreichen Marktstart der IDS uEye EVS-Kameras auf, die mit der ereignisbasierten Sensortechnologie von Prophesee ausgestattet sind. Die Initiative soll die Vorteile der Kombination herkömmlicher Bildgebungstechnologien mit Event-basierter Sensorik nutzbar machen und neue Möglichkeiten in der industriellen Bildverarbeitung erschließen, wie beispielsweise Hochgeschwindigkeits-Bewegungsanalysen und aufkommende Sensortechnologien. Parallel dazu planen die Unternehmen, ihre kommerzielle Zusammenarbeit zu intensivieren, ihre Geschäftsentwicklungsaktivitäten enger abzustimmen und ausgewählte Kunden gemeinsam mit komplementären Lösungen anzusprechen. IDS liefert die Kamera-Hardware und integrierte Systeme, Prophesee seine Sensoren, Entwicklungswerkzeuge und ereignisbasierte Software.

„Neuromorphe Sensorik ist der Schlüssel zur Zukunft der industriellen Bildverarbeitung. Durch die enge Zusammenarbeit mit Prophesee können wir diese Technologie schneller und konsequenter vorantreiben“, sagt Jan Hartmann, CEO von IDS. „Unsere Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen, gemeinsamen Zielen und einer klaren technologischen Ausrichtung.“

„Unsere Partnerschaft mit IDS zeigt, welches Leistungsniveau Event-basierter Sensorik in der industriellen Bildverarbeitung ermöglichen kann“, sagt Jean Ferré, CEO von Prophesee. „Dank der offenen, flexiblen und gut zugänglichen Metavision Plattform und den jüngsten Verbesserungen unserer Sensorprodukte können wir gemeinsam neue Sensorarchitekturen und Bildverarbeitungssysteme der nächsten Generation weiterentwickeln, die Event-basierte Technologie integrieren. Das erweitert die Grenzen dessen, was industrielle Bildverarbeitung leisten kann, und ermöglicht schnellere Erkennung, höhere Genauigkeit und deutlich bessere Energieeffizienz für anspruchsvolle Anwendungen in der Praxis.“

Die Unternehmen planen darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit mit gemeinsamen Kunden und Partnern, um neue industrielle Bildverarbeitungslösungen für Bereiche wie Automatisierung, Robotik, Logistik, Transport und intelligente Systeme zu entwickeln.

Über ereignisbasierte IDS-Kameras: https://de.ids-imaging.com/ueye-evs-cameras.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDS Imaging Development Systems GmbH

Herr Oliver Senghaas

Dimbacher Str. 10

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Über IDS Imaging Development Systems GmbH

Die IDS Imaging Development Systems GmbH ist ein führender Industriekamerahersteller und Pionier in der industriellen Bildverarbeitung. Das inhabergeführte, umweltzertifizierte Unternehmen entwickelt leistungsstarke und vielseitig einsetzbare 2D- und 3D- Kameras sowie Modelle mit künstlicher Intelligenz (KI) oder mit Streaming-/Event-Recording-Funktion. Das nahezu unbegrenzte Anwendungsspektrum erstreckt sich über verschiedenste nicht-industrielle sowie industrielle Branchen des Geräte-, Anlagen- und Maschinenbaus.

Seit der Gründung 1997 als Zwei-Mann-Unternehmen hat sich IDS zu einem unabhängigen, ISO-zertifizierten Familienunternehmen mit rund 320 Mitarbeitenden entwickelt. Der Hauptsitz in Obersulm, Baden-Württemberg, ist sowohl Entwicklungs- als auch Produktionsstandort. Mit Niederlassungen in den USA, Japan, Südkorea und Großbritannien sowie weiteren Repräsentanzen in Frankreich, BeNeLux und Indien ist das Technologieunternehmen global vertreten.

Pressekontakt:

IDS Imaging Development Systems GmbH

Frau Silke von Gemmingen

Dimbacher Str. 10

74182 Obersulm

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